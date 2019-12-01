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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone SE 2 modelinin 399 dolar fiyat etiketiyle geleceği iddia ediliyor

    Apple'ın uzun bir süredir piyasaya süreceği söylenen iPhone SE 2 modelinin, A13 bionic çiple birlikte, önümüzdeki yıl 399 dolardan satışa çıkacağı öne sürülüyor.
    1 hf.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone SE 2 modelinin 399 dolar fiyat etiketiyle geleceği iddia ediliyor
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    Teknoloji devi Apple'ın iPhone SE modelinin ikinci neslini geçtiğimiz yıl piyasaya süreceği söylenmiş ama beklendiği gibi olmamıştı. Şimdi ise Çin'den gelen yeni haberler cihazın önümüzdeki yıl raflara çıkacağına işaret ediyor.

    2020 Mart ayında raflara çıkabilir

    Önceki haberlerimizde de sizlere duyurduğumuz üzere iPhone SE 2 modelinin iPhone 8 tasarımıyla gelmesi bekleniyor. Cihazda fiziksel düğmenin de yer alacağı belirtilirken, A13 bionic işlemciye sahip olacağı da sızan yeni bilgiler arasında. 3GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelmesi beklenen ikinci nesil iPhone SE 2'nin, koyu gri, beyaz ve kırmızı renk seçeneklerinde satışa sunulacağı belirtiliyor.

    iPhone SE 2 modelinin 399 dolar fiyat etiketiyle geleceği iddia ediliyor
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    Kaynaklar Apple'ın Aralık ayında iPhone SE 2 ürününü stoklamaya başlayacağını da iddia ediyor. Bunun da üretimin başladığı ya da başlamak üzere olduğu anlamına geldiğini söylemek mümkün. Analistler iPhone SE 2'nin resmi olarak piyasaya sürülme tarihinin 2020'nin ilk çeyreğinde ve hatta Mart ayında gerçekleşeceğini tahmin ediyorlar. Beklenen satış fiyatının ise 399 dolar olması bekleniyor.



    https://www.gizchina.com/2019/11/30/apple-iphone-se2-stocking/ Yorum Yaz
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    Bloodin 1 hf. en beğenilen
    A13 Bionic ile 399 dolar...

    Evet iPhone 8 tasarımı, yani aslında iPhone 6 tasarımı günümüzün baya gerisinde kalan bir tasarım fakat o işlemci o fiyata gelirse gözü kapalı alınır, performans konusunda Snapdragon 855 daha A12'ye bile yetişemedi, iPhone 11'deki A13 ise özellikle oyun performansında Android rakiplerinden baya bir önde...

    399 dolar ile dünyanın fiyat/çipset performansı olarak en iyi telefonu olur, ana kamera olarak iPhone XR kamerası da atarsalar tadından yenmez... Apple'dan beklenmeyecek hareketler :)
    A13 Bionic ile 399 dolar... Evet iPhone 8 tasarımı, yani aslında iPhone 6 tasarımı günümüzün baya gerisinde kalan bir tasarım fakat o işlemci o fiyata ge...
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    2 Yanıt Yanıtla +44
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    babgozd 1 hf. Bloodin
    Donanımı benim için hiç önemli değil, 4 sene yazılım desteği verip Apple kalitesinde hizmet verilecekse 399 dolar gözü kapalı verilir.
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    Dalette 1 hf.
    3 yıldır iddalar bitmedi hala
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    1 Avatar
    BlackLead 1 hf.
    bu fiyatla gelirse dünyanı silir süpürür ama biz türkiyedekiler . hey hey siz. heyecanlanmayın siz

    güzel 4500 'ü var bu telefonun . sizin vergilerinizle daha çok çarçur edilecek şey var
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    ogameci 1 hf.
    5G modem olur mu acaba ?
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    basturk9027 1 hf.
    Benim icin mukemmel se ip8 kasasi ustte centik, altta fiziksel buton, A12, tek kamera, 350- 400usd. Bu sekilde bisey cikarsa gidip sira beklerim.
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    e_capkan 1 hf.
    Ekran boyutu kötü olur

    5 sene önceki tasarım kötü olur

    Ama 5” civari yaparlarsa fena olmaz

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    Muharrem096 1 hf. yeni yorumcu
    ABD’de 450 $ fiyatla satılan iPhone 8 Apple Türkiye’nin kendi sitesinde 4999 TL’ye satılıyor. Farklı satış noktalarında 4500’e kadar düşmüş durumda. Şayet SE gelirse iPhone 8’den daha ucuz olmayacaktır.
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    Krone 1 hf. Muharrem096
    SE 2 gelirse büyük ihtimalle 8'ler satıştan kalkar. 4000-4500'den piyasaya girer.
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    DH Misafiri 1 hf.
    399 dolar Turkiye fiyati 3600-400 arasi olur net olarak
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    Akbell 1 hf. DH Misafiri
    Vergi %94 hocam. Maalesef 4500-5000 arası gelir.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Çağ dışı tasarım, ekran ve 3gb ram ile kazık fiyat olmuş. 5G desteklemiyorsa tam çöp
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    ogameci 1 hf. DH Misafiri
    telefon çöp değil

    TL değersiz

    thanks to rte
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    TearsForFears 1 hf.
    Bataryasından ötürü bir hata ettik xiaomi redmi note 8 aldık. İphone batarya işini çözerse androidin yüzüne bakılmaz.
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    sayinteker 1 hf. yeni yorumcu
    a13 işlemci, 4.7 inç ekran ve güzel bir kamerayla gelirse karışır ortalık. fakat 399 dolara çıksa bile türkiyedeki satış fiyatının 3k'dan aşağı olacağını düşünmüyorum. eğer 3 civarı olursa türkiye'de kimse 11'lerin gözüne bakmaz zaten, bu yüzden hiç bir umudum yok fiyat açısından. ama yurtdışında çok satar bence, umarım ipod touch 7 vakası gibi olmaz.
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    AMERICAN 1 hf.
    SE kullanıcısıyım.Çıkarsa gözüm kapalı alırım.Cebimde dev gibi telefonlar taşımak istemiyorum.
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