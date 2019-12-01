iPhone SE 2 modelinin 399 dolar fiyat etiketiyle geleceği iddia ediliyor

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Teknoloji devi Apple'ın iPhone SE modelinin ikinci neslini geçtiğimiz yıl piyasaya süreceği söylenmiş ama beklendiği gibi olmamıştı. Şimdi ise Çin'den gelen yeni haberler cihazın önümüzdeki yıl raflara çıkacağına işaret ediyor.

2020 Mart ayında raflara çıkabilir

Önceki haberlerimizde de sizlere duyurduğumuz üzere iPhone SE 2 modelinin iPhone 8 tasarımıyla gelmesi bekleniyor. Cihazda fiziksel düğmenin de yer alacağı belirtilirken, A13 bionic işlemciye sahip olacağı da sızan yeni bilgiler arasında. 3GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelmesi beklenen ikinci nesil iPhone SE 2'nin, koyu gri, beyaz ve kırmızı renk seçeneklerinde satışa sunulacağı belirtiliyor.

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Kaynaklar Apple'ın Aralık ayında iPhone SE 2 ürününü stoklamaya başlayacağını da iddia ediyor. Bunun da üretimin başladığı ya da başlamak üzere olduğu anlamına geldiğini söylemek mümkün. Analistler iPhone SE 2'nin resmi olarak piyasaya sürülme tarihinin 2020'nin ilk çeyreğinde ve hatta Mart ayında gerçekleşeceğini tahmin ediyorlar. Beklenen satış fiyatının ise 399 dolar olması bekleniyor.

https://www.gizchina.com/2019/11/30/apple-iphone-se2-stocking/