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    Epic Games'te Black Friday indirimleri başladı: Hediye kupon ve para iadesi!

    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store’da Ubisoft indirimleri başladı. İşte Epic Games indirimlerinde öne çıkan ve kaçırılmaması gereken oyunlar...
    Epic Games'te Black Friday indirimleri! Hediye kupon, para iadesi Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi olan Epic Games Store, yepyeni indirim fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak  "Muhteşem Cuma" olarak da adlandırılan Black Friday indirimleri kapsamında birçok oyun sürpriz fiyatlarla buluştu. Üstelik hediye kupon ve yüzde 10'a kadar para iadesi sunuluyor. Gelin indirim döneminde öne çıkan oyunlara göz atalım...

    Epic Games'te Black Friday İndirimleri başladı

    Epic Games Store'da 21 Kasım tarihine kadar sürecek fırsat döneminde birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemlerde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. 

    Epic Games Store’un ''Muhteşem Cuma" olarak da adlandırılan Black Friday kampanyası, %33 indirim sağlayan bir kuponla geliyor. Kampanya sonuna kadar geçerli olacak bu kupon, 199,99 TL ve üzeri tüm oyunlarda kullanılabiliyor. Ayrıca fırsatlar bununla sınırlı değil. Bildiğiniz gibi Epic Games'te yapılan satın alımlarda yüzde 5 para iadesi alabiliyorsunuz. Black Friday döneminde bu rakam yüzde 10'a yükseltildi. Kısaca indirim kuponuna ek olarak yüzde 10 para idaesi alabileceksiniz.

    Epic Games'te indirim kuponu nasıl alınır?

    Black Friday döneminde sunulan %33'lük indirim kuponu, mağazada ücretli veya ücretsiz bir oyun satın alan kullanıcılara otomatik olarak tanımlanıyor. Ayrıca her ayrı satın alımda kullanılabilecek. Ancak bu fırsatın ön siparişler için geçerli olmadığını belirtelim. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Epic Games'te 21 Kasım Salı günü itibariyle başlayan indirim dönemi 28 Kasım Salı saat 19:00 itibariyle sona erecek. İşte bu indirimlerde öne çıkan oyunlar...

    Epic Games Store'da Black Friday İndirimleri
    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı + (Kupon)
    Hogwarts Legacy 1.099 TL 736,33 TL + (%10 iade)
    Football Manager 2024 1.199 TL 803,33 TL + (%10 iade)
    Grand Theft Auto V 551,25 TL 369,34 TL + (%10 iade)
    Cities: Skylines 280 TL 187,60 TL + (%10 iade)
    Dead Island 2 429 TL 141,57 TL + (%10 iade)
    Rainbow Six Siege 229 TL 153,43 TL + (%10 iade)
    Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 736,33 TL + (%10 iade)
    Assassin's Creed Mirage 849 TL 568,83 TL + (%10 iade)
    EA SPORTS FC™ 24 1.199 TL 803,99 TL + (%10 iade)
    DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 329 TL 220,43 TL + (%10 iade)
    PAYDAY 3 499 TL 334,33 TL + (%10 iade)
    Battlefield™ 2042 599,99 TL 401,99 TL + (%10 iade)
    Far Cry 6 Deluxe 939 TL 157,28 TL + (%10 iade)
    Cyberpunk 2077 799 TL 267,66 TL + (%10 iade)
    Cyberpunk 2077 ve Phantom Liberty Paketi 1.049 TL 491,98 TL + (%10 iade)
    Alan Wake II 912 TL 611,04 TL + (%10 iade)
    The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 399 TL 99,99 TL + (%10 iade)
    Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin 760 TL 509,20 TL + (%10 iade)
    Red Dead Redemption 2 1.150 TL 770,50 TL + (%10 iade)
    The Last of Us™ Part I 1.099 TL 736,33 TL + (%10 iade)
    God of War 899 TL 602,33 TL + (%10 iade)
    STAR WARS Jedi: Survivor™ 1.199,99 TL 803,99 TL + (%10 iade)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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