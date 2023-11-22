Epic Games'te Black Friday indirimleri başladı: Hediye kupon ve para iadesi!

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi olan Epic Games Store, yepyeni indirim fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak "Muhteşem Cuma" olarak da adlandırılan Black Friday indirimleri kapsamında birçok oyun sürpriz fiyatlarla buluştu. Üstelik hediye kupon ve yüzde 10'a kadar para iadesi sunuluyor. Gelin indirim döneminde öne çıkan oyunlara göz atalım...

Epic Games'te Black Friday İndirimleri başladı

Epic Games Store'da 21 Kasım tarihine kadar sürecek fırsat döneminde birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemlerde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.

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Epic Games Store’un ''Muhteşem Cuma" olarak da adlandırılan Black Friday kampanyası, %33 indirim sağlayan bir kuponla geliyor. Kampanya sonuna kadar geçerli olacak bu kupon, 199,99 TL ve üzeri tüm oyunlarda kullanılabiliyor. Ayrıca fırsatlar bununla sınırlı değil. Bildiğiniz gibi Epic Games'te yapılan satın alımlarda yüzde 5 para iadesi alabiliyorsunuz. Black Friday döneminde bu rakam yüzde 10'a yükseltildi. Kısaca indirim kuponuna ek olarak yüzde 10 para idaesi alabileceksiniz.

Epic Games'te indirim kuponu nasıl alınır?

Black Friday döneminde sunulan %33'lük indirim kuponu, mağazada ücretli veya ücretsiz bir oyun satın alan kullanıcılara otomatik olarak tanımlanıyor. Ayrıca her ayrı satın alımda kullanılabilecek. Ancak bu fırsatın ön siparişler için geçerli olmadığını belirtelim. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Epic Games'te 21 Kasım Salı günü itibariyle başlayan indirim dönemi 28 Kasım Salı saat 19:00 itibariyle sona erecek. İşte bu indirimlerde öne çıkan oyunlar...

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Epic Games'te Black Friday indirimleri! Hediye kupon, para iadesi