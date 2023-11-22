Epic Games'te Black Friday indirimleri başladı: Hediye kupon ve para iadesi!

- Epic Games'te Black Friday İndirimleri başladı
- Epic Games'te indirim kuponu nasıl alınır?
- Epic Games Store'da Black Friday İndirimleri
- Yorumlar
Epic Games'te Black Friday İndirimleri başladı
Epic Games Store'da 21 Kasım tarihine kadar sürecek fırsat döneminde birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemlerde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.
Epic Games Store’un ''Muhteşem Cuma" olarak da adlandırılan Black Friday kampanyası, %33 indirim sağlayan bir kuponla geliyor. Kampanya sonuna kadar geçerli olacak bu kupon, 199,99 TL ve üzeri tüm oyunlarda kullanılabiliyor. Ayrıca fırsatlar bununla sınırlı değil. Bildiğiniz gibi Epic Games'te yapılan satın alımlarda yüzde 5 para iadesi alabiliyorsunuz. Black Friday döneminde bu rakam yüzde 10'a yükseltildi. Kısaca indirim kuponuna ek olarak yüzde 10 para idaesi alabileceksiniz.
Epic Games'te indirim kuponu nasıl alınır?
Black Friday döneminde sunulan %33'lük indirim kuponu, mağazada ücretli veya ücretsiz bir oyun satın alan kullanıcılara otomatik olarak tanımlanıyor. Ayrıca her ayrı satın alımda kullanılabilecek. Ancak bu fırsatın ön siparişler için geçerli olmadığını belirtelim. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Epic Games'te 21 Kasım Salı günü itibariyle başlayan indirim dönemi 28 Kasım Salı saat 19:00 itibariyle sona erecek. İşte bu indirimlerde öne çıkan oyunlar...
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı + (Kupon)
|Hogwarts Legacy
|1.099 TL
|736,33 TL + (%10 iade)
|Football Manager 2024
|1.199 TL
|803,33 TL + (%10 iade)
|Grand Theft Auto V
|551,25 TL
|369,34 TL + (%10 iade)
|Cities: Skylines
|280 TL
|187,60 TL + (%10 iade)
|Dead Island 2
|429 TL
|141,57 TL + (%10 iade)
|Rainbow Six Siege
|229 TL
|153,43 TL + (%10 iade)
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|736,33 TL + (%10 iade)
|Assassin's Creed Mirage
|849 TL
|568,83 TL + (%10 iade)
|EA SPORTS FC™ 24
|1.199 TL
|803,99 TL + (%10 iade)
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|329 TL
|220,43 TL + (%10 iade)
|PAYDAY 3
|499 TL
|334,33 TL + (%10 iade)
|Battlefield™ 2042
|599,99 TL
|401,99 TL + (%10 iade)
|Far Cry 6 Deluxe
|939 TL
|157,28 TL + (%10 iade)
|Cyberpunk 2077
|799 TL
|267,66 TL + (%10 iade)
|Cyberpunk 2077 ve Phantom Liberty Paketi
|1.049 TL
|491,98 TL + (%10 iade)
|Alan Wake II
|912 TL
|611,04 TL + (%10 iade)
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|399 TL
|99,99 TL + (%10 iade)
|Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin
|760 TL
|509,20 TL + (%10 iade)
|Red Dead Redemption 2
|1.150 TL
|770,50 TL + (%10 iade)
|The Last of Us™ Part I
|1.099 TL
|736,33 TL + (%10 iade)
|God of War
|899 TL
|602,33 TL + (%10 iade)
|STAR WARS Jedi: Survivor™
|1.199,99 TL
|803,99 TL + (%10 iade)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.