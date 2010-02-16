Karşınızda Windows Phone 7

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Mobil Dünya Kongresi hızla devam ediyor. Nokia ile Intel yazılım platformunda güç birliği yaptıklarını duyurdu; HTC, Samsung gibi pazarın önemli oyuncuları yeni çözümlerini sergiledi. Ancak bu kongrede belki de akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirecek bir işletim sistemi doğdu: Windows Mobile 7 ya da yeni adıyla Windows Phone 7.

Hakkında çok yazılıp çizildi, Microsoft geç mi kaldı ? Amerika'da 2 yaşındaki iPhone OS'in köklü işletim sistemini geride bırakması bunu mu gösteriyordu ? Peki Android ? HTC gibi önemli bir iş ortağına Google'a kaptırdığı söyleniyordu Microsoft'un. Ya Nokia'nın Maemo'su yada Symbian^3 ? Kısacası artık Microsoft'un karşısında büyük oyuncular vardı. 5 senedir büyük değişikliğe gitmediği işletim sisteminde değişiklik yapmak için geç kalmış olduğunu söyleyenler bile vardı. Çıkacağı kesindi ancak nasıl olacağı belli değildi. Üreticilerin bile Windows Mobile 7'nin nasıl olacağını bilmediği iddia edilmişti. Acaba Microsoft, Windows Mobile 7'de nasıl bir yol izleyecekti ? Alıştığımız gibi mi yoksa yenilikçi mi ?

İşte teknoloji dünyasını meşgul eden bu soruya Microsoft Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde cevap verdi. Microsoft, Windows Mobile 6.5 ile getirdiği Windows Phone kavramını 7'de de devam ettiriyordu. Xbox Live desteği, Zune arayüzü gibi yeniliklerle dikkat çeken Windows Phone 7 ile Redmond'lı yazılım devinin bu sefer her zamankinden daha iddialı olduğunu şu cümleyle anlıyoruz; "İdeal telefonu hayal edin ! "

Windows Phone 7 Serisi: İdeal Telefonu Hayal Edin

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Microsoft, Windows Phone 7 ile alıştığımız Windows Mobile kavramında değişiklik yapmayı tercih etmiş. Medya oynatıcısı Zune'un arayüzüne benzer bir arayüze sahip olan Windows Phone 7'de temel olarak bir ana ekran mevcut. Telefonun temel işlevlerinin yanı sıra uygulamalarında yer alacağı bu ana ekranda sayfa kaydırımı ise aşağıdan yukarıya doğru yapılmış. Ana ekrandaki ikonlar (live tiles) daha büyük yapılmış ve bu sayede meydana gelen anlık güncellemelerin kullanıcıya daha rahat bir şekilde aktarılması sağlanmış.

Sistemin diğer bir büyük yeniliğiyse; "Hub" yani merkezler. WP7'de Kişiler, Resimler, Oyunlar, Müzik+Video, Marketplace ve Ofis olmak üzere 6 adet merkez bulunuyor. Merkezlerin ilk dikkat çeken özelliği arayüzleri. Alıştığımız uygulama mantığından farklılar. Bir dikdörtgen sayfa düşünün. Bütün yazılması gerekenler bunun üzerinde konumlandırılmış olsun. Kağıt üzerindeki yazılanları okuduğumuz gibi telefonun ekranınında da sağdan sola veya soldan sağa bu merkezlerin içersinde dolaşmamız ve böylece içeriklere ulaşmamız sağlanmış.

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Kişiler Merkezi; Arkadaşlarınızla ilgili herşey burada toplanmış. Adı basit bir rehberi andırsa da arkadaşlarınızla ilgili Facebook, Windows Live gibi sosyal ağlardan gelen son güncellemelere bile buradan ulaşabiliyorsunuz.

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Müzik+Video Merkezi; Aynen Zune'da olduğu gibi.

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Resimler Merkezi; Bu hub'ın da Zune'u andırdığını söyleyebiliriz.

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Ofis Merkezi; yine aynı arayüz mantığıyla kullanıcılar rahatlıkla yeni ofis dosyaları oluşturabilir, onları düzenleyebilir ve SharePoint ile bilgi paylaşımı yapabilirler.

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İddiaları doğru çıkartan Oyunlar Merkezi; Microsoft, Windows Phone 7 ile Xbox Live desteği sunuyor. Arkadaşlarınızla rahatlıkla oyun oynayabilir, istatistikleri paylaşabilir, oyun videolarını izleyebilirsiniz. Kısacası Microsoft Windows Phone 7'de gelişmiş oyun deneyimi sunuyor.

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MarketPlace Merkezi; AppStore ve Android Market gibi uygulama satışının yapılacağı ancak arayüzüyle diğer rakiplerinden ayrılan merkez. Kullanıcılar buradan Windows Phone 7 için özel yazılmış programları rahatlıkla telefonlarına yükleyebilirler.

Sistemin en dikkat çeken özelliklerine değindikten sonra şimdi de Microsoft'un sunumda bahsettiği konulara madde madde göz atalım;

Windows Phone 7'nin internet tarayıcı Internet Explorer, Windows'lardaki bilgisayar versiyonunu temel alarak önceki versiyonlarına göre daha gelişmiş olarak gelecek. Çoklu dokunmatik desteği sunacak olan tarayıcı daha gelişmiş piksel işlemesi yapabilecek.

E-Mail uygulaması diğer merkezlerdeki gibi Zune arayüzünü andıracak ve Exchange desteği sunacak.

Multi-Touch, ivmeölçer ve güçlü donanım, Windows Phone 7 için sıradan özellikler haline gelecek.

Microsoft'un bu alandaki iş ortaklarıysa şöyle; AT&T, Deutsche Telekom (T-Mobile, Orange, SFR, Sprint, Telecom Italia, Telefónica, Telstra, T-Mobile USA, Verizon Wireless ve Vodafone; Dell, Garmin-ASUS, HTC, HP, LG, Samsung, Sony Ericsson, Toshiba ve Qualcomm.

İddialar doğru; Multi-Tasking ve Flash desteği yok !

Microsoft gibi Amerika'nın köklü bilişim firmalarından Apple'ın iPhone'da Multi-Tasking ve Flash desteği sunmaması çok eleştirildi ancak Apple hiçbir zaman bunlara yanaşmadı. Apple Multi-Tasking'i kısmen karşılayan Push Notifications ile programların açık olmamasına rağmen sürekli güncel kalmasını sağladı. Flash yokluğuna da popülerliğiyle çözüm getirdi. Peki Microsoft ne yapacaktı ? Daha stabil Multi-Tasking ve Flash desteği mi sunacak yoksa kullanıcılarını şaşırtacak mıydı ?

Sizlerle haftalar önce paylaştığımız haberimizde Windows Mobile 7'de Multi-Tasking ve Flash desteği olmayacağı iddialarına yer vermiştik. Evet iddialar doğru çıktı ve Microsoft Windows Phone 7'nin kullanıcı arayüzü nedeniyle Multi-Tasking destekleklemeyeceğini ve ayrıca Flash desteğine de sıfırdan vermeyeceğini duyurdu. Birçok kullanıcı için bu gelişme hayal kırıklığına neden olsa da telefonun daha performanslı çalışması için doğru bir karar olduğunu söylememiz mümkün. Fakat Steve Ballmer'ın Microsoft olarak Flash'ın önüne engel koymadıklarını söylediğini de belirtelim.

Microsoft kontrolü eline alıyor

Microsoft, Windows Phone 7'i önceki versiyonlardaki gibi fazla serbest bırakmayacak. Sürücülerini sadece kendi sağlayacak, telefon üreticilerinin arayüz yazmalarına direk izin vermeyecek. Yani HTC Sense, TouchWiz gibi arayüzlere Windows Phone 7'de muhtemelen rastlamayacağız. Zaten yayınlanan videolar ve görseller de böyle bir arayüze fazla gerek olmadığını gözler önüne seriyor. 3.Parti yazılım desteği de sadece MarketPlace üzerinden sağlanacak.

Peki takvim nasıl işleyecek ? Windows Mobile 6.5'e ne olacak ?

Redmond merkezli yazılım devi, Windows Phone 7 destekli ilk akıllı telefonların 2010 yılının tatil dönemi yani son bölümünde satışa sunulacağı açıkladı. Yani teknoloji meraklıları Windows Phone 7 için beklemeye devam edecekler. Ancak bu süreçte sistem daha da geliştirilecektir. Windows Mobile 6.5'e gelince, Microsoft bir önceki versiyona destek vermeye devam edecek.

Her ne kadar Flash ve Multi-Tasking desteği sunmasa da WP7 dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir işletim sistemi olmuş. Zune arayüzünü andıran kullanıcı arayüzünün Windows Phone 7'nin en büyük yeniliği olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Tüketiciler açısından da kullanıcı arayüzünün önemli bir yere sahip olması WP7'nin pazardaki dengeleri değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ancak Microsoft'un işletim sisteminde gerçekleştirdiği bu büyük adımının pazara nasıl yansıyacağını şimdilik kestirmek kolay değil.

Microsoft'un Windows Phone 7 için hazırladığı tanıtım videosu