İnsan kaslarına ayı serumu dönemi

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Doğada şüphesiz çok büyük mucizeler yaşanıyor ve insanoğlu tarihi boyunca bundan kendisine de pay çıkarabilmek için çalışıyor. Japon bilim adamları kas hareketsizliğinin çaresini ayılarda buldu.

İnsana ayı serumu

Kas yapısı bilindiği üzere kas proteinlerini sentezleme ve geçişini dengeleme işini gören mekanizmalar ile yönetiliyor. Bununla birlikte belirli bir süre hareket etmeyen kaslar insanda kas kaybına yol açıyor, obezite gibi hastalıkları tetikliyor.

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Kış uykusuna yatan hayvanlarda ise aylarca kaslar hareketsiz kalsa bile kanlarındaki özel moleküller zarar görmesini engelliyor. Yaz aylarında ise bu moleküller pasif hale geliyor. Japon bilim adamları ayılardaki bu molekülleri serum haline getirerek insanlardaki kas kaybının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Henüz çalışmalar ilk aşamasında zira kasların ölmesini engelleyen faktör henüz tespit edilebilmiş değil. Araştırmacılar bu faktörü tespit ederek yatalak hastalar gibi durumlarda daha iyi rehabilitasyon imkânları ortaya çıkarmak istiyor.

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