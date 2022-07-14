Dünya nüfusu 8 milyara gidiyor

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Bir yanda küresel ısınma ve azalmaya başlayan doğal kaynaklar yanında sürekli artan dünya nüfusu da eklenince sorunlar daha da büyüyor. Birleşmiş Milletler bu yıl dünya nüfusu ile ilgili tahminini açıkladı.

Dünya nüfusu kaç milyar olacak?

Dünya Nüfusu İhtimalleri adıyla yeni bir rapor yayınlayan Birleşmiş Milletler organizasyonu Kasım ayı ortası itibariyle Dünya nüfusunun 8 milyar olacağını ön görüyor. Böylece yıl bitmeden yeni rekor kırılmış oluyor.

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Dünya Bankası’na göre 2020 yılında nüfus 7.753 milyar civarındaydı. Yani 2 yılda 250 milyon kişilik artış yaşandı. Bazı netriklere göre de şu anda nüfus 7.96 milyara yaklaştı. Yani öngörü gerçekleşmeye çok yakın.

2030 yılında Dünya nüfusu 8.5 milyar barajını geçecekken 2050 yılında 9.7 milyar ve 2080 yılında ise 10.4 milyar sayısına ulaşılacak. Kongo, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Mısır ve Filipinler ve Tanzanya en hızlı nüfus yükselişlerinin görüldüğü ülkeler olacak. Buna göre en kalabalık ülkeler Çin ve Hindistan’da nüfus artışının kısmen de olsa yavaşlayacağı tahmin ediliyor. Raporda yer alan diğer bilgiler ise 2050 yılında erkek nüfusunun yüzde 50.3 olacağı yönünde. Yani bundan 28 yıl sonra kadın ve erkek nüfusu eşitlenmiş oluyor.

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Dünya nüfusu kaç milyar?