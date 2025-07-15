Suç dünyasında teknolojik atılım: Karteller otonom su altı dronları kullanmaya başladı

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Tam Boyutta Gör Bu hafta Kolombiya'da yaşanan bir gelişme, özellikle karteller ve uyuşturucu kaçakçıları gibi suç örgütlerinin ne kadar geniş imkânlara kavuştuklarını gözler önüne serdi. Kolombiya donanması, ülke karasularında yüzen yarı batık bir denizaltı tespit etti. Neredeyse bir tekne boyutunda olan bu denizaltını inceleyen kolluk kuvetleri, bunun uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan otonom bir su altı dronu olduğunu tespit etti. Bu keşif, suçla savaşta karşılaşılan zorlukların daha da büyümek üzere olduğunu gösterdi.

Yarı Batık Denizaltı Modelleri, Uluslararası Deniz Güvenliği İçin Ciddi Bir Tehdit Olabilir

Santa Marta açıklarında tespit edilen su altı dronunda; Starlink modemi, antenler ve iki yüksek çözünürlüklü kamera bulundu. Bu kameralardan bir rota ve engelleri izlemek için ön kısma, diğeri ise motor sistemini kontrol etmek üzere iç bölmeye yerleştirilmişti. Askerî yetkililer, ele geçirdikleri bu dronun muhtemelen ABD ya da Avrupa’ya kokain taşımayı amaçlayan bir girişimin ilk testlerine ait olduğunu düşünüyor. Kolombiya Donanması Komutanı Koramiral Juan Ricardo Rozo Obregón, bu keşfin "uluslararası deniz güvenliği açısından artan bir tehdide işaret ettiğini" söyledi.

Tam Boyutta Gör Yarı batık denizaltılar aslında yeni değil. Sadece 2025'te Güney Amerika çevresind 10 yarı batık denizaltı tespit edildi. Ancak sürücüsüz ve uzaktan izlenebilir bir versiyonunun tespit edilmesi, bu yöntemlerin artık “dronlaşmaya” başladığını gösteriyor. InSight Crime araştırmacısı Henry Shuldiner’a göre bu gelişme, kartellerin teknolojiye ciddi yatırım yaptığını ve gerekirse bir aracı feda etmekten çekinmediklerini gösteriyor. Yaklaşık 1-2 milyon dolarlık maliyetlere rağmen, deneme seferlerinin dahi uygulanması, bu gelişmelerin bir Ar-Ge süreci içinde yürütüldüğünü kanıtlıyor.

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Diğer yandan Kolombiya Barış ve Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü’nden Juana Cabezas, Meksika kartellerinin 2017 yılından bu yana mühendisleri işe alarak sürücüsüz deniz araçları üzerinde çalıştığını aktarıyor. Bu yeni sistemlerin kimlik tespitini zorlaştırdığına da dikkat çekiyor.

Kolombiya'da yaşanan bu gelişme, teknolojik ilerlemenin beklenmedik sonuçlarına dair çarpıcı bir örnek olarak dikkat çekiyor. Yapay zeka ve dron teknolojilerinde yaşanan gelişmenin hesaba katılmayan bir sonucu da bu teknolojilerin suçlular tarafından kullanılması oldu. Kolombiyalı yetkililer, bu tarz teknolojilerin hem sevkiyatların yakalanma ihtimalin düşüreceğini hem de suçluların operasyonel verimliliğini arttıracağını söylüyor.

Bu sorun Güney Amerika ile sınırlı değil. Uyuşturucu ticareti küresel ölçekte de büyümeye devam ediyor. 2023’te dünya genelinde kokain üretimi bir önceki yıla kıyasla %34 artarken, kullanıcı sayısı da 10 yıl içinde 17 milyondan 25 milyona çıktı. Bugün çoğu kokain hâlâ konteyner gemilerle taşınıyor olabilir; fakat “narco-drone” denizaltıların uzun mesafeli kaçakçılıklarda giderek daha büyük rol oynamaya başlayacağı düşünülüyor.

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Uyuşturucu kaçakçıları otonom su altı dronları kullanmaya başladı

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