Kaset satışları artmaya başladı: Sebepleri neler?

Popüler kültürün etkisi
Bu artışın arkasında popüler kültürün önemli etkisi bulunuyor. Özellikle Galaksinin Koruyucuları gibi filmler ve Stranger Things gibi diziler, 90'ların stillerini popüler hale getirdi. Bu durum, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Dua Lipa ve daha birçok sanatçının albümlerinin sınırlı sayıda kaset olarak yayınlamasına yol açtı. Her ne kadar satışlar düşük olsa da, kasetlerin üretim maliyetinin, plaklara göre çok daha ucuz olması da artışta bir etken olarak görülüyor.
Bu durum, hayranların sevdikleri sanatçıların albümlerinin fiziksel kopyasına bütçeyi zorlamadan sahip olmalarına olanak tanıyor. Ayrıca küçük grupların da albümlerini kaset olarak yayınlamasına imkan sağlıyor. Kasetin ses kalitesi plaktan daha düşük olmasına rağmen, plaktan daha taşınabilir olmasıyla gerekli aparatlarla arabada dahi çalabilmek mümkün. Yine de, plak ve kaset gibi eski fiziksel medyalar popüler kültürün etkisiyle son dönemde revaçta olsa da, eskisi gibi büyük satış rakamlarına ulaşmaları mümkün değil.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-17/gen-z-is-fueling-a-cassette-tape-comeback-in-2024 https://www.carscoops.com/2024/06/cassette-tapes-are-making-a-comeback-would-you-get-a-player-for-your-car/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.