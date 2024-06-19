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    Kaset satışları artmaya başladı: Sebepleri neler?

    Bir zamanların popüler müzik dinleme yöntemi olan kasetlerin satışları son yıllarda artmaya başladı. Satışları 5 kat artan kasetler, hayatımıza geri mi dönüyor?
    Kaset satışları artmaya başladı: Sebepleri neler? Tam Boyutta Gör
    Bir zamanların popüler müzik dinleme yöntemi olan kasetlerin satışları son yıllarda artmaya başladı. Bloomberg'in haberine göre kaset satışları 2015'te sadece 81.000 adet iken, 2022'de 5 katın üzerinde artarak 436.400 adete yükseldi. Peki bu artışın sebepleri neler?

    Popüler kültürün etkisi

    Bu artışın arkasında popüler kültürün önemli etkisi bulunuyor. Özellikle Galaksinin Koruyucuları gibi filmler ve Stranger Things gibi diziler, 90'ların stillerini popüler hale getirdi. Bu durum, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Dua Lipa ve daha birçok sanatçının albümlerinin sınırlı sayıda kaset olarak yayınlamasına yol açtı. Her ne kadar satışlar düşük olsa da, kasetlerin üretim maliyetinin, plaklara göre çok daha ucuz olması da artışta bir etken olarak görülüyor.

    Bu durum, hayranların sevdikleri sanatçıların albümlerinin fiziksel kopyasına bütçeyi zorlamadan sahip olmalarına olanak tanıyor. Ayrıca küçük grupların da albümlerini kaset olarak yayınlamasına imkan sağlıyor. Kasetin ses kalitesi plaktan daha düşük olmasına rağmen, plaktan daha taşınabilir olmasıyla gerekli aparatlarla arabada dahi çalabilmek mümkün. Yine de, plak ve kaset gibi eski fiziksel medyalar popüler kültürün etkisiyle son dönemde revaçta olsa da, eskisi gibi büyük satış rakamlarına ulaşmaları mümkün değil.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-17/gen-z-is-fueling-a-cassette-tape-comeback-in-2024 https://www.carscoops.com/2024/06/cassette-tapes-are-making-a-comeback-would-you-get-a-player-for-your-car/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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