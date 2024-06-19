Tam Boyutta Gör Bir zamanların popüler müzik dinleme yöntemi olan kasetlerin satışları son yıllarda artmaya başladı. Bloomberg'in haberine göre kaset satışları 2015'te sadece 81.000 adet iken, 2022'de 5 katın üzerinde artarak 436.400 adete yükseldi. Peki bu artışın sebepleri neler?

Popüler kültürün etkisi

Bu artışın arkasında popüler kültürün önemli etkisi bulunuyor. Özellikle Galaksinin Koruyucuları gibi filmler ve Stranger Things gibi diziler, 90'ların stillerini popüler hale getirdi. Bu durum, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Dua Lipa ve daha birçok sanatçının albümlerinin sınırlı sayıda kaset olarak yayınlamasına yol açtı. Her ne kadar satışlar düşük olsa da, kasetlerin üretim maliyetinin, plaklara göre çok daha ucuz olması da artışta bir etken olarak görülüyor.

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Bu durum, hayranların sevdikleri sanatçıların albümlerinin fiziksel kopyasına bütçeyi zorlamadan sahip olmalarına olanak tanıyor. Ayrıca küçük grupların da albümlerini kaset olarak yayınlamasına imkan sağlıyor. Kasetin ses kalitesi plaktan daha düşük olmasına rağmen, plaktan daha taşınabilir olmasıyla gerekli aparatlarla arabada dahi çalabilmek mümkün. Yine de, plak ve kaset gibi eski fiziksel medyalar popüler kültürün etkisiyle son dönemde revaçta olsa da, eskisi gibi büyük satış rakamlarına ulaşmaları mümkün değil.

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Kaset satışları artmaya başladı: Sebepleri neler?