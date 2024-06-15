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    Edifier yeni kablosuz hoparlörünü duyurdu

    Edifier M125 kablosuz hoparlör modeli 13 saate kadar kullanılabilen batarya, 2x4W ses çıkışı, Bluetooth 5.4 standardı, SD kart girişi gibi özelliklerle geliyor. 
    Edifier M125 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de ses ürünleri ile beğeni toplayan Edifier markası, kompakt boyutlarına rağmen yüksek ses kalitesi ve uzun kullanım süresi ile alt seviye pazarda iddialı olacak kablosuz bir hoparlör modeli duyurdu.

    Edifier M125 özellikleri ve fiyatı

    Edifier M125 kablosuz hoparlör modeli çift 36mm tam mesafe sürücüler ve 86mmx35mm büyük boy pasif radyatör ile geliyor. Toplamda 2x4W ses çıkışı verebiliyor. 17.6cmx6.7cmx2.9cm boyutlarında ve 260gr ağırlığında.

    Bluetooth 5.4 standardı ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen hoparlör SD kart girişi sayesinde çevrim dışı da müzik dinletebiliyor. SBC ses kodeki ile sıkıştırılmış bir ses kalitesi elde ediliyor. Hoparlör tek şarj ile 13 saate kadar kullanılabiliyor. Şarj ise USB Tip-C kablosu ile yapılıyor. Çin’de satışa sunulan Edifier M125 modeli 23$ fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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