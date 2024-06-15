Edifier yeni kablosuz hoparlörünü duyurdu

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Tam Boyutta Gör Ülkemizde de ses ürünleri ile beğeni toplayan Edifier markası, kompakt boyutlarına rağmen yüksek ses kalitesi ve uzun kullanım süresi ile alt seviye pazarda iddialı olacak kablosuz bir hoparlör modeli duyurdu.

Edifier M125 özellikleri ve fiyatı

Edifier M125 kablosuz hoparlör modeli çift 36mm tam mesafe sürücüler ve 86mmx35mm büyük boy pasif radyatör ile geliyor. Toplamda 2x4W ses çıkışı verebiliyor. 17.6cmx6.7cmx2.9cm boyutlarında ve 260gr ağırlığında.

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Bluetooth 5.4 standardı ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen hoparlör SD kart girişi sayesinde çevrim dışı da müzik dinletebiliyor. SBC ses kodeki ile sıkıştırılmış bir ses kalitesi elde ediliyor. Hoparlör tek şarj ile 13 saate kadar kullanılabiliyor. Şarj ise USB Tip-C kablosu ile yapılıyor. Çin’de satışa sunulan Edifier M125 modeli 23$ fiyat etiketine sahip.

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