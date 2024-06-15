Edifier yeni kablosuz hoparlörünü duyurdu

Edifier M125 özellikleri ve fiyatı
Edifier M125 kablosuz hoparlör modeli çift 36mm tam mesafe sürücüler ve 86mmx35mm büyük boy pasif radyatör ile geliyor. Toplamda 2x4W ses çıkışı verebiliyor. 17.6cmx6.7cmx2.9cm boyutlarında ve 260gr ağırlığında.
Bluetooth 5.4 standardı ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen hoparlör SD kart girişi sayesinde çevrim dışı da müzik dinletebiliyor. SBC ses kodeki ile sıkıştırılmış bir ses kalitesi elde ediliyor. Hoparlör tek şarj ile 13 saate kadar kullanılabiliyor. Şarj ise USB Tip-C kablosu ile yapılıyor. Çin’de satışa sunulan Edifier M125 modeli 23$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.