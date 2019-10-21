Avrupa’nın en büyük yüzer güneş enerjisi santrali, Fransa’da hizmete girdi

Tam Boyutta Gör Fransa, Avrupa’nın en büyüğü olarak duyurulan yüzer güneş enerjisi santralini ülkenin Piolenc şehrinde hizmete soktu.

Ülkenin Çevre Bakanı olan Elisabeth Borne’nun katılımıyla açılan santralin Fransa’nın temiz enerjiye geçiş planlarında önemli bir yere sahip olacağı ifade ediliyor. Bakan, santralin açılışı kapsamında yaptığı paylaşımlarda, “Ülkemiz için bir gurur kaynağı olan santralin açılışında yer almaktan çok mutluyum. Söz konusu yapı, Fransa’nın ilk Avrupa’nın ise en büyük yüzer santrali. Çok daha fazla yenilenebilir enerji ve sıfır yapay üretim.” açıklamalarında bulunmuş.

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O’MEGA 1 adı verilen 17 MW’lık kapasiteye sahip proje, Fransa’nın yenilenebilir enerji üretiminde önemli bir yere sahip şirketi Akuo Energy tarafından hayata geçirilmiş. 47.000 panele ev sahipliği yapan santralin 4 binden fazla eve elektrik enerjisi sağlayabileceği belirtilmiş. Yaklaşık 10 bin insanın harcadığı elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak santral, 1.093 ton CO2 salınımının önüne geçilmesine de yardımcı olacak.

2050'ye kadar nükleere bağımlılık en aza inecek

Halihazırda Fransa, elektrik ihtiyacının %75’den fazlasını ülkedeki 58 nükleer enerji santralinden karşılıyor. Ülke, 2018 yılında yürürlüğe giren ekoloji yol haritasına göre 2050 yılına kadar nükleer enerjiye olan bağımlılığı minimuma indirmeye çalışacak.

https://energyindustryreview.com/renewables/europes-largest-floating-solar-system-to-be-powered-by-17mw-of-pv-modules/