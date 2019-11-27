Katlanabilir Galaxy Tab Fold da sırada

Tam Boyutta Gör

Katlanabilir akıllı telefon konseptine pek de başarılı bir giriş yapamayan Samsung yine de yatırımlarını arttırarak devam ediyor. 5G uyumlu Galaxy Fold akıllı telefonunun ardından dikey katlanabilir yapıda yeni bir telefon hazırlığı daha gündeme gelmişti.

Sadece tablet amaçlı

Şimdi ise Galaxy Tab Fold adında katlanabilir ekranlı bir tablet modelinin patent çizimleri ortaya çıktı. Aslında Galaxy Fold modeli açıldığı zaman bir tablet büyüklüğündeydi ancak Samsung gerçek bir tablet modelini de konsepte dahil etmek istiyor.

Ayrıca Bkz. "Puffin tarayıcısı iOS platformuna veda etti, yerine Safari’yi tavsiye etti"

Samsung farklı tasarımların patentini almış ancak görseldeki tasarım gerçeğe en yakın olanı. Yine dikey olarak katlanan tablet modeli bu kez tamamen kapanıyor yani üst kısmında herhangi bir etkileşim ekranı mevcut değil.

Kasada 4 adet hoparlör yer alırken ekranda bir çentik veya arka kameraya yer verilmemiş. Bu haliyle Surface Neo veya Surface Duo tarzındaki çift ekranlı taşınabilir konseptlere bir alternatif olacağı anlaşılıyor. Şimdilik katlanabilir tablet konusunda resmi bir hareketlilik yok ancak gelecek yıl içerisinde daha fazla bilgi gündeme gelecektir.

https://www.slashgear.com/galaxy-tab-fold-could-be-a-clamshell-tablet-you-can-put-in-your-pocket-27601649/