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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Puffin tarayıcısı iOS platformuna veda etti, yerine Safari’yi tavsiye etti

    Uzun süredir iOS platformunda sorunlar yaşayan ve güncelleme yasağı alan Puffin tarayıcısı artık tamamen çekilme kararı aldı. Kullanıcılara Safari tarayıcısını tavsiye etti.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Puffin tarayıcısı iOS platformuna veda etti, yerine Safari’yi tavsiye etti
    Tam Boyutta Gör

    Kendi içerisinde sunduğu VPN özelliği ve veri tasarrufu modlarıyla ilgi gören ve geçtiğimiz aylarda bir akıllı telefon bulut ara yüzü projesine başlayan Puffin tarayıcısı iOS ekosistemine veda etmek zorunda kaldı.

    Havlu attı

    Daha önce Apple yönergeleriyle ilgili problemler yaşayan ve güncelleme engeli getirilen Puffin o günden bu yana yavaş yavaş uygulamaların fişini çekmeye başlamıştı. Ücretsiz Puffin Web Browser ve eğitim odaklı Puffin Academy versiyonu App Store mağazasından kaldırıldı.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Huawei MateBook D dizüstü modelleri duyuruldu"

    Geliştirici firma ücretli Puffin Web Browser Pro tarayıcısı ile Facebook odaklı Puffin for Facebook tarayıcısını tutmaya devam edecek ancak bunlara da herhangi bir güncelleme veya teknik destek sunulamayacak.

    Puffin tarayıcısı bunun haricinde Android, Android TV, Windows, Mac ve Linux platformlarındaki ürünlerini desteklemeye devam ediyor. Bunların bir kısmı ücretsiz, bir kısmı ise ücretli olarak sunuluyor.

    Puffin teknik desteğini sonlandırdıktan sonra bir açıklama yayınlayarak kullanıcılara Safari tarayıcısını kullanmalarını tavsiye etti. Elbette kendi ürünlerindeki avantajlara dikkat çekecek şekilde bir iki tane eleştiriyi de araya sıkıştırmayı ihmal etmedi. Örneğin Safari tarayıcısındaki Adobe Flash desteğinin eksikliği ve iPad Safari versiyonunun iPhone tarafında olmayışı firmanın eleştirileri arasında.



    https://www.puffin.com/ios/puffin-web-browser/termination.php Yorum Yaz
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