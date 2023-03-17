Apple katlanabilir cihazlar için darbe koruması geliştiriyor

Apple katlanabilir cihazlarını koruyacak
Firma yıllardır özellikle iPhone modellerinin düşüş esnasında aldığı zararı azaltacak teknolojiler üzerinde çalışıyor. 2014 yılında düşüşe geçen iPhone cihazının titreşim motoru ile havada arka kısmı yere değecek şekilde döndürülmesi teknolojisi çok konuşulmuştu.
Yeni ortaya çıkan patent katlanabilir telefonların düşüş esnasında kendini korumaya almasına yardımcı oluyor. Ekran açıkken iç kısımdaki sensörler cihazın düşüşe geçtiğini algıladığında ekran tamamen veya kısmen otomatik olarak kapanabiliyor. Böylece alınacak hasar en aza iniyor. Yine uzayabilir ekranlarda sistem ekranı otomatik olarak içeri çekiyor.
Apple’ın bir veya iki yıl içerisinde katlanabilir bir iPad piyasaya sürmesi bekleniyor. 20 milyon civarında satış yapacağı tahmin edilen cihazın karbon fiber bir entegre standı ile geleceği de iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)