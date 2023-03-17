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    Apple katlanabilir cihazlar için darbe koruması geliştiriyor

    Önümüzdeki yıllarda katlanabilir cihaz pazarına giriş yapmaya hazırlanan Apple, premium cihazlarının en iyi şekilde korunabilmesi için yeni teknolojiler geliştiriyor.
    Oy Ver
    iPad
    Apple’ın bir süredir katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Modern teknolojilerle en olgun hale gelmesi için çalışan Apple’ın ilgili patentleri de ortaya çıkmaya başladı.

    Apple katlanabilir cihazlarını koruyacak

    Firma yıllardır özellikle iPhone modellerinin düşüş esnasında aldığı zararı azaltacak teknolojiler üzerinde çalışıyor. 2014 yılında düşüşe geçen iPhone cihazının titreşim motoru ile havada arka kısmı yere değecek şekilde döndürülmesi teknolojisi çok konuşulmuştu.

    Yeni ortaya çıkan patent katlanabilir telefonların düşüş esnasında kendini korumaya almasına yardımcı oluyor. Ekran açıkken iç kısımdaki sensörler cihazın düşüşe geçtiğini algıladığında ekran tamamen veya kısmen otomatik olarak kapanabiliyor. Böylece alınacak hasar en aza iniyor. Yine uzayabilir ekranlarda sistem ekranı otomatik olarak içeri çekiyor.

    Apple’ın bir veya iki yıl içerisinde katlanabilir bir iPad piyasaya sürmesi bekleniyor. 20 milyon civarında satış yapacağı tahmin edilen cihazın karbon fiber bir entegre standı ile geleceği de iddia ediliyor.

    Katlanabilir iPad özel bir koruma ile gelecek Tam Boyutta Gör

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 6 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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