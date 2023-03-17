Apple katlanabilir cihazlar için darbe koruması geliştiriyor

Apple’ın bir süredir katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Modern teknolojilerle en olgun hale gelmesi için çalışan Apple’ın ilgili patentleri de ortaya çıkmaya başladı.

Apple katlanabilir cihazlarını koruyacak

Firma yıllardır özellikle iPhone modellerinin düşüş esnasında aldığı zararı azaltacak teknolojiler üzerinde çalışıyor. 2014 yılında düşüşe geçen iPhone cihazının titreşim motoru ile havada arka kısmı yere değecek şekilde döndürülmesi teknolojisi çok konuşulmuştu.

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Yeni ortaya çıkan patent katlanabilir telefonların düşüş esnasında kendini korumaya almasına yardımcı oluyor. Ekran açıkken iç kısımdaki sensörler cihazın düşüşe geçtiğini algıladığında ekran tamamen veya kısmen otomatik olarak kapanabiliyor. Böylece alınacak hasar en aza iniyor. Yine uzayabilir ekranlarda sistem ekranı otomatik olarak içeri çekiyor.

Apple’ın bir veya iki yıl içerisinde katlanabilir bir iPad piyasaya sürmesi bekleniyor. 20 milyon civarında satış yapacağı tahmin edilen cihazın karbon fiber bir entegre standı ile geleceği de iddia ediliyor.

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Katlanabilir iPad özel bir koruma ile gelecek