Yarış yeni başlıyor: Apple, üretken yapay zekâ üzerinde çalışıyor

- Apple da yapay zeka üzerinde çalışıyor
- Apple'ın üretken yapay zeka ile ne yapacağı belirsiz
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Apple da yapay zeka üzerinde çalışıyor
Apple, geçtiğimiz ay yapay zeka ve büyük dil modelleriyle ilgili şirket içi bir etkinlik düzenlemişti ancak herhangi bir duyuru şimdiye kadar yapılmış değil. Öte yandan New York Times'ın haberine göre, Siri üzerinde çalışanlar da dahil olmak üzere birçok ekip düzenli olarak Apple’da üretken dil modeli konseptleri üzerinde çalışıyor.
Uzunca bir süredir Siri’nin (ve Alexa ve Google Assistant gibi diğer asistanlar) sorguları anlamadığı, bırakın sorguları aynı ana dildeki farklı aksanları bir anlamakta zorlandığı bir gerçek. Öte yandan ChatGPT ve diğer büyük dil modelleri üzerine inşa edilmiş sohbet botları söylenen her şeyi anlayabiliyor, yeni fikirler veriyor ve üretiyor.
Apple'ın üretken yapay zeka ile ne yapacağı belirsiz
New York Times, Apple’ın kendi dil modeli üzerinde mi çalıştığını yoksa mevcut bir modelin üstüne mi yoğunlaştığını belirtmedi. Ancak kesin olan bir şey var ki Apple, tıpkı Google ve Microsoft gibi sadece yeteneksiz sesli asistanıyla kalmayacak. Öte yandan Apple, halihazırda zaten ürünlerinde yapay zekaya yer veriyor. Apple Watch’da çarpışmaların anlaşılması, Face ID, klavyede kelime önerileri ve Ocak ayında yazarlara kitaplarını sesli kitaba dönüştürmelerini sağlayan yapay zeka destekli hizmeti akıllara gelen ilk örneklerden. Muhtemelen, yapay zeka konusunda önümüzdeki WWDC etkinliğinde Apple’dan daha fazla şey duyacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)