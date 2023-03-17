Yarış yeni başlıyor: Apple, üretken yapay zekâ üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Ekrandan uzaklaşıp bu hafta ve geçen haftaya bakınca Silicon Valley Bank’in (SVB) iflası olmasaydı neredeyse tüm teknoloji haberleri yapay zekâ ve sohbet botları ile ilgili olacaktı. Az veya çok, teknoloji firmalarının tamamı bir şekilde üretken yapay zekayı hizmetlerine entegre ediyor. Son birkaç gün içinde OpenAI, GPT-4 adlı yeni bir dil modelini yayınladı. Google, yapay zekayı Gmail ve Docs gibi Workspace araçlarına entegre edeceğini duyurdu. Yeni Microsoft Bing arama motoru yapay zekâ ile Google’ı endişelendirdi. Peki eksik olan şey ne? Evet, ısırılmış bir elma.

Apple da yapay zeka üzerinde çalışıyor

Apple, geçtiğimiz ay yapay zeka ve büyük dil modelleriyle ilgili şirket içi bir etkinlik düzenlemişti ancak herhangi bir duyuru şimdiye kadar yapılmış değil. Öte yandan New York Times'ın haberine göre, Siri üzerinde çalışanlar da dahil olmak üzere birçok ekip düzenli olarak Apple’da üretken dil modeli konseptleri üzerinde çalışıyor.

Uzunca bir süredir Siri’nin (ve Alexa ve Google Assistant gibi diğer asistanlar) sorguları anlamadığı, bırakın sorguları aynı ana dildeki farklı aksanları bir anlamakta zorlandığı bir gerçek. Öte yandan ChatGPT ve diğer büyük dil modelleri üzerine inşa edilmiş sohbet botları söylenen her şeyi anlayabiliyor, yeni fikirler veriyor ve üretiyor.

Apple'ın üretken yapay zeka ile ne yapacağı belirsiz

Tam Boyutta Gör Siri üzerinde çalışan eski Apple mühendisi John Burke, NYT'ye verdiği bir röportajda, Apple'ın asistanının "hantal kod" nedeniyle yavaş bir evrim geçirdiğini ve bunun da temel özellik güncellemelerini zorlaştırdığını söyledi. Burke ayrıca Siri'nin yüksek miktarda kelimeden oluşan büyük bir veritabanı yığınına sahip olduğundan da bahsediyor. Bu nedenle mühendislerin yeni özellikler eklemesi gerektiğinde hantal veritabanı süreci haftalarca uzatıyordu. En azından Burke’ün iddialı bu yönde. Ek olarak Apple'ın üretken yapay zekayı nasıl kullanacağı belirsiz. Bunu Siri aracılığıyla sunması şimdilik pek olası durmuyor zira Siri'nin altyapısı bunun hızlıca yapılması için uygun değil.

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New York Times, Apple’ın kendi dil modeli üzerinde mi çalıştığını yoksa mevcut bir modelin üstüne mi yoğunlaştığını belirtmedi. Ancak kesin olan bir şey var ki Apple, tıpkı Google ve Microsoft gibi sadece yeteneksiz sesli asistanıyla kalmayacak. Öte yandan Apple, halihazırda zaten ürünlerinde yapay zekaya yer veriyor. Apple Watch’da çarpışmaların anlaşılması, Face ID, klavyede kelime önerileri ve Ocak ayında yazarlara kitaplarını sesli kitaba dönüştürmelerini sağlayan yapay zeka destekli hizmeti akıllara gelen ilk örneklerden. Muhtemelen, yapay zeka konusunda önümüzdeki WWDC etkinliğinde Apple’dan daha fazla şey duyacağız.

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Apple, üretken yapay zekâ üzerinde çalışıyor