    Sony'nin yeni DualShock patenti ortaya çıktı: Dokunmatik tuşlar ve dahası

    Sony'nin geleneksel tuş düzeninin yerini büyük ölçüde dokunmatik bir yüzeye bırakan yeni kontrolcü patenti ortaya çıktı. Kontrolcü tasarımı tamamen değişiyor. İşte detaylar...

    Sony'nin yeni DualShock patenti ortaya çıktı! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Sony, özellikle kontrolcü tasarımlarında farklı kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlayacak yeni fikirler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son olarak Sony'nin aldığı yeni bir patent, PlayStation kontrolcülerinin bilindik tasarımını tamamen değiştirebilir. 

    Dokunmatik tuş dönemi mi başlıyor?

    Paylaşılan detaylara göre Sony tarafından tescillenen patent, üst yüzeyinin büyük kısmı dokunmatik ekrandan oluşan bir oyun kontrolcüsü içeriyor. Bu tasarımda D-pad, analog çubuk bölgeleri ve aksiyon tuşları sabit değil. Oyuncu tarafından ekranda istenilen konuma taşınabiliyor, büyütülebiliyor veya tamamen kaldırılabiliyor. Böylece her oyun için farklı bir kontrol yerleşimi oluşturulması mümkün kılınmış.

    Sony'nin yeni DualShock patenti ortaya çıktı! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Patent metninde ise Sony'nin odak noktası konfor ve erişilebilirlik olarak belirtilmiş. Farklı el boyutlarına uyum sağlamak, yanlış tuş basımlarını azaltmak ve daha sade kontrol şemalarına ihtiyaç duyan oyunlar için daha büyük sanal tuşlar sunulacak. Kullanıcılar isterse kontrol düzenini ters çevirerek D-pad'i sağ tarafa da alabiliyor.

    Teknik tarafta ise kontrolcü, dokunma, kaydırma, basma, sıkıştırma ve joystick benzeri hareketleri algılayabilecek bir giriş yüzeyi barındırıyor. Yüzey altında yer alan optik sensörler sayesinde yalnızca temas değil, parmağın yüzeye yaklaşması da algılanabiliyor. Ayrıca aktif kontrol noktalarının aydınlatma ile gösterilmesi, kullanıcıya görsel geri bildirim sağlayacak şekilde oluşturulmuş.

    Her zamanki gibi bu tür patentlerin doğrudan ticari bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği belirsiz. Ancak belge, Sony'nin klasik fiziksel tuş anlayışını tamamen terk etmese bile, belirli kullanıcı grupları ve oyun türleri için dokunmatik tabanlı alternatifler üzerinde çalıştığını gösteriyor.

