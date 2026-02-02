Sony'nin yeni DualShock patenti ortaya çıktı: Dokunmatik tuşlar ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, özellikle kontrolcü tasarımlarında farklı kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlayacak yeni fikirler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son olarak Sony'nin aldığı yeni bir patent, PlayStation kontrolcülerinin bilindik tasarımını tamamen değiştirebilir.

Dokunmatik tuş dönemi mi başlıyor?

Paylaşılan detaylara göre Sony tarafından tescillenen patent, üst yüzeyinin büyük kısmı dokunmatik ekrandan oluşan bir oyun kontrolcüsü içeriyor. Bu tasarımda D-pad, analog çubuk bölgeleri ve aksiyon tuşları sabit değil. Oyuncu tarafından ekranda istenilen konuma taşınabiliyor, büyütülebiliyor veya tamamen kaldırılabiliyor. Böylece her oyun için farklı bir kontrol yerleşimi oluşturulması mümkün kılınmış.

Tam Boyutta Gör Patent metninde ise Sony'nin odak noktası konfor ve erişilebilirlik olarak belirtilmiş. Farklı el boyutlarına uyum sağlamak, yanlış tuş basımlarını azaltmak ve daha sade kontrol şemalarına ihtiyaç duyan oyunlar için daha büyük sanal tuşlar sunulacak. Kullanıcılar isterse kontrol düzenini ters çevirerek D-pad'i sağ tarafa da alabiliyor.

Teknik tarafta ise kontrolcü, dokunma, kaydırma, basma, sıkıştırma ve joystick benzeri hareketleri algılayabilecek bir giriş yüzeyi barındırıyor. Yüzey altında yer alan optik sensörler sayesinde yalnızca temas değil, parmağın yüzeye yaklaşması da algılanabiliyor. Ayrıca aktif kontrol noktalarının aydınlatma ile gösterilmesi, kullanıcıya görsel geri bildirim sağlayacak şekilde oluşturulmuş.

Sony'den PS4 kullanıcılarına anlamlı mesaj 4 gün önce eklendi

Her zamanki gibi bu tür patentlerin doğrudan ticari bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği belirsiz. Ancak belge, Sony'nin klasik fiziksel tuş anlayışını tamamen terk etmese bile, belirli kullanıcı grupları ve oyun türleri için dokunmatik tabanlı alternatifler üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: