Sony'nin yeni DualShock patenti ortaya çıktı: Dokunmatik tuşlar ve dahası

Dokunmatik tuş dönemi mi başlıyor?
Paylaşılan detaylara göre Sony tarafından tescillenen patent, üst yüzeyinin büyük kısmı dokunmatik ekrandan oluşan bir oyun kontrolcüsü içeriyor. Bu tasarımda D-pad, analog çubuk bölgeleri ve aksiyon tuşları sabit değil. Oyuncu tarafından ekranda istenilen konuma taşınabiliyor, büyütülebiliyor veya tamamen kaldırılabiliyor. Böylece her oyun için farklı bir kontrol yerleşimi oluşturulması mümkün kılınmış.
Teknik tarafta ise kontrolcü, dokunma, kaydırma, basma, sıkıştırma ve joystick benzeri hareketleri algılayabilecek bir giriş yüzeyi barındırıyor. Yüzey altında yer alan optik sensörler sayesinde yalnızca temas değil, parmağın yüzeye yaklaşması da algılanabiliyor. Ayrıca aktif kontrol noktalarının aydınlatma ile gösterilmesi, kullanıcıya görsel geri bildirim sağlayacak şekilde oluşturulmuş.
Her zamanki gibi bu tür patentlerin doğrudan ticari bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği belirsiz. Ancak belge, Sony'nin klasik fiziksel tuş anlayışını tamamen terk etmese bile, belirli kullanıcı grupları ve oyun türleri için dokunmatik tabanlı alternatifler üzerinde çalıştığını gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: