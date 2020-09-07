Kaynağı bilinmeyen Çin tohumları Amazon'un ABD'de yabancı bitki satışını yasaklamasına sebep oldu

ABD'de ve birkaç ülkede bu yazın başından itibaren kaynağı belirlenmeyen on binlerce tohum sevkiyatı gerçekleşiyor. Açıklamalara göre ABD Tarım Bakanlığı son birkaç ay içerisinde sipariş verilmediği halde evlere teslim edilen 8 bin 507 paket tohuma el koydu ve bunlardan 2 bin 420 kadarı için inceleme başlattı.

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Bahsi geçen tohumların kimler tarafından hangi amaçla yollandıkları bilinmiyor, tek bilinen büyük çoğunluğunun üzerlerinde Çin'den postalandıklarını gösteren posta pulları bulunuyor olduğu ve ürün ismi etiketlerine rastgele şeyler yazıldığı.

Bu tohumlardan büyük bir kısmı gül, buğday ve benzeri bitkilerin zararsız tohumları ancak aralarında başka bitkilere zarar verebilecek otlar, bitki hastalığı taşıyanlar ve bölge topraklarına zarar verme potansiyeli olanlar da bulunuyor.

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Yetkililer bu tohumların toprağa ekilmemesi gerektiğini ve tohumlara temas eden vatandaşların beklenmedik herhangi bir sağlık sorunu yaşamaları ihtimalinde hızlıca hastanelere gitmeleri gerektiğini vurguluyor.

ABD, tohum sevkiyatını gerçekleştiren kişi veya kurumların izini sürmek için hali hazırda Çin ile birlikte çalışıyor. Ülkenin her yerine tohum postalanmasının sebebi halk sağlığına veya tarıma yönelik bir saldırı olmak zorunda değil, bu sevkiyatların sebebinin sahte kullanıcı değerlendirmeleri oluşturmak isteyen satıcılar olduğuna dair teoriler de bulunuyor.

Görünürlüğünü arttırmak isteyen satıcılar kullanıcı bilgilerini usülsüzce elde ederek sahte siparişler oluşturuyor ve ardından bu siparişlerin teslimatını gerçekleştiriyor olabilirler.

Sipariş vermediği halde tohum teslim alan vatandaşların e-ticaret platformlarındaki şifrelerini değiştirmeleri tavsiye ediliyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre gizemli tohum teslimatlarından sonra e-ticaret devi Amazon, ABD'ye yabancı ülkelerden yapılan tüm tohum ve bitki satışlarını tamamen yasakladı. Satıcılara gönderilen e-postaya göre bu kararın alınmasındaki sebep "müşterileri koruma ve müşteri deneyimini geliştirme" çabası.

WSJ'e açıklamada bulunan bir sözcü bu kararı doğruladı. Yasağı ihlal eden satıcılar hesaplarının kaldırılmasını da içeren cezalara tabi olacak.

https://www.engadget.com/amazon-bans-foreign-plant-sales-in-us-163334495.html

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