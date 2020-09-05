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    Almanların koronavirüs aşısı Türkiye’de bin kişi üzerinde test edilecek

    Almanya'da geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı, Türkiye'de 1000 kişi üzerinde test edilecek. Türkiye'deki ilk Faz 3 denemesi yapılacak.
    5 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Almanların koronavirüs aşısı Türkiye’de bin kişi üzerinde test edilecek
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    Alman menşeili bir bioteknoloji firması, Covid-19 için aşı çalışmalarında 3. faza geçti. Geliştirilen aşı, çok sayıda insan üzerinde test edilecek. Aşının test edilmesi için Türkiye, Almanya ve ABD onayı verdi. Türkiye’deki testler 10 Eylül’de başlıyor.

    1000 gönüllü aşılanacak

    Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Alman şirket, Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu’ndan deneme için izin aldıktan sonra, üniversite ve şehir hastanelerinin enfeksiyon bölümlerine yazı gönderildi. Faz 3 çalışmaları için Türkiye’de 9 merkezde bin gönüllü üzerinde çalışılacağı belirtildi. Gönüllü kabullerinin bir an önce başlaması, sağlık kurulu personeli ve üniversitelerin personellerinin de gönüllü olabileceği ifade edildi. Aşının Faz 1 ve Faz 2 aşamalarının 7 bin kişi üzerinde denendiği vurgulandı.

    Alman şirketin geliştirdiği aşı, Türkiye’de denenecek ilk Faz 3 aşısı olma özeliği taşıyor. Aşının sonuçları Kasım ayında belli olacak.



    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/10-eylulde-basliyor-ilk-sonuclar-kasim-basinda-41603898 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    altarinoglu3434 5 gün yeni yorumcu en beğenilen
    almanya gercekten bizi kiskaniyor beyler baksaniza asiyi ilk bizde deneyecekler
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    vedkum 5 gün
    Avrupanın gözünde cezayir gibi, sudan gibi bir ülke olduğumuz için normaldir.
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 5 gün
    Bizi kıskanan Almanların aşısını test ediyoruz...
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    gönüllülerden sonradan çıkan komplikasyonlar da bu zararı kim ödeyecek
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    ahmethi (Ahmet H.) 3 gün
    cnnturk.com/...
    sağlık çalışanları çoktan gönüllü olmuş bile, aşının olası riski koronanın verebileceği zararın riskinden fazla olamaz.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ahmethi (Ahmet H.) 3 gün ahmethi
    haberden alıntı "gönüllü olmak için herkes çok hevesliydi. Meslektaşlarımız, hocalarımız hatta rektörümüz de gönüllü olmak istiyorum dedi."
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    ahmethi (Ahmet H.) 3 gün
    Haberde ne yazıyor " GÖNÜLLÜ " emin olun o 1000 kişilik kapasite çoktan dolmuştur.6 ay daha beklemek istemeyen gönüllü olur.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 3 gün
    Kobay aranıyorsa vericeklerse okkalı para ben katılmak istiyorum.
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    maniac_team (Cemal ŞUMLU) 3 gün
    Neden bizde deneniyor kendi vatandaşlarında denenmiyor kobay mi bizim milletimiz bu nedir ya..
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 4 gün
    3. dünya ülkesi olduğumuzu bi kere daha yüzümüze vurmuş adamlar
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    SEO19 (EEEE 55555) 5 gün
    adolf'ta deneyecek mi !?
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    homebird (Bilen BİLİR) 5 gün
    Forumdaki Alman sevicileri aşı olmaya davet ediyorum. Her konunun altına Almanya güzellemesi yapıyordunuz. Hadi buyrun gösterin samimiyetinizi :D
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Souls_dd 5 gün homebird
    Ne alaka aksine adamlara sevgim daha da artti bak once kendi vatandaşlarina denettirmiyo ne güzel işte
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    Alqu 5 gün
    afrika ülkesi miyiz almanın aşısı burada bize denenecek almanın aşısını önce almanya da denesinler. rezillik.
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 5 gün
    Çekilişe nerden katılabilirim? Para istemiyorum
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    5547 kez okundu.
    28 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    aşı, koronavirüs ve
    6 etiket daha covid-19 faz 3 aşı çalışması almanya Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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