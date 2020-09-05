Almanların koronavirüs aşısı Türkiye’de bin kişi üzerinde test edilecek

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Alman menşeili bir bioteknoloji firması, Covid-19 için aşı çalışmalarında 3. faza geçti. Geliştirilen aşı, çok sayıda insan üzerinde test edilecek. Aşının test edilmesi için Türkiye, Almanya ve ABD onayı verdi. Türkiye’deki testler 10 Eylül’de başlıyor.

1000 gönüllü aşılanacak

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Alman şirket, Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu’ndan deneme için izin aldıktan sonra, üniversite ve şehir hastanelerinin enfeksiyon bölümlerine yazı gönderildi. Faz 3 çalışmaları için Türkiye’de 9 merkezde bin gönüllü üzerinde çalışılacağı belirtildi. Gönüllü kabullerinin bir an önce başlaması, sağlık kurulu personeli ve üniversitelerin personellerinin de gönüllü olabileceği ifade edildi. Aşının Faz 1 ve Faz 2 aşamalarının 7 bin kişi üzerinde denendiği vurgulandı.

Alman şirketin geliştirdiği aşı, Türkiye’de denenecek ilk Faz 3 aşısı olma özeliği taşıyor. Aşının sonuçları Kasım ayında belli olacak.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/10-eylulde-basliyor-ilk-sonuclar-kasim-basinda-41603898

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