Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel doğruladı: Core Ultra 9 285K, i9-14900K'nın gerisinde

    Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" masaüstü İşlemciler netleşmeye başladı. Core Ultra 9 285K'ya ait resmi kıyaslama sonuçları paylaşıldı. 
    Intel doğruladı: Core Ultra 9 285K, i9-14900K'nın gerisinde Tam Boyutta Gör
    Intel’in ilk yapay zekâ hızlandırıcılı masaüstü serisi Intel Arrow Lake-S, tanıtım öncesinde performans testlerinde boy göstermeye başladı. Daha önce serinin amiral gemisi modeli Core Ultra 9 285K'ya ait PassMark sonuçlarından sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise, Intel'den alınan bazı slayt görüntüleri sızdırıldı. İşle Core Ultra 9 285K'ya ait resmi kıyaslama sonuçları...

    Core Ultra 9 285K, i9-14900K ve Ryzen 9000 ile kıyaslandı

    Paylaşılan detaylara göre Intel Core Ultra 9 285K, 8 P-Core ve 16 E-Core olmak üzere 24 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip olacak. P-Core'lar Lion Cove mimarisine, E-Core'lar ise Skymont mimarisine dayanıyor. Ayrıca Ultra 9 285K, tek çekirdekte 5,7 GHz, tüm çekirdeklerde 5,4 GHz ve 4,6 GHz tepe E-Core saat hızları ile desteklenecek. İşlemcinin diğer özellikleri ise şu şekilde;

    • Çekirdek: 8 P-Core (Lion Cove) ve 16 E-Core (Skymont 4,6 GHz)
    • Saat hızları: 5,7 GHz (tek çekirdek), 5,4GHz (tüm çekirdekler) 
    • Önbellek: 76 MB önbellek (36 MB L3 + 40 MB L2)
    • iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG
    • TDP: 125W
    • Tepe güç tüketimi: 250W
    Intel doğruladı: Core Ultra 9 285K, i9-14900K'nın gerisinde Tam Boyutta Gör
    Slaytlara göre, Intel'in i9-14900K, oyun performansında yaklaşmakta olan Core Ultra 9 285K'dan daha hızlı. Özellikle i9-14900K, ortalama 264 FPS, 285K ise benzer testlerde ortalama 261 FPS'lik performansa sahip. Öte yandan 14900K'ya (527W) kıyasla 447W (Tüm Sistem) güç tükettiği vurgulanıyor.

    Karşılaştırma özeti:

    • Intel Core i9-14900K:
      • Ortalama FPS: ~264 FPS
      • Güç tüketimi: ~527W (Tüm Sistem)
    • Intel Core Ultra 9 285K:
      • Ortalama FPS: ~261 FPS
      • Güç tüketimi: ~447W (Tüm Sistem)
    Intel doğruladı: Core Ultra 9 285K, i9-14900K'nın gerisinde Tam Boyutta Gör
    Kısaca Arrow Lake-S, selefi ile karşılaştırılabilir bir performans sunarken, güç tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Ayrıca 285K’nın, AMD Ryzen 9 9950X ve 7950X3D modelleriyle karşılaştırıldığı başka slaytlar da mevcut. Bu slaytlarda 285K’nın, üretkenlik testlerinde X3D işlemcileri geride bıraktığı belirtilirken, Cyberpunk 2077 gibi yüksek performans gerektiren oyunlarda %21 daha yavaş olduğu görülüyor.
    Intel doğruladı: Core Ultra 9 285K, i9-14900K'nın gerisinde Tam Boyutta Gör
    285K ile 9950X arasında yapılan başka bir kıyaslamada ise, 285K'nın, %0.26 gibi çok küçük bir performans avantajına sahip olduğu belirtilmiş. Ancak, güç tüketimi konusunda Ryzen 9 ile 285K arasında daha fazla detay henüz açıklanmamış. Arrow Lake işlemcilerin özellikleri hakkında artık epey bir şey biliyoruz.

    Lunar Lake ile aynı Lion Cove P-çekirdekleri ve Skymont E-çekirdekleri kombinasyonunu kullanması bekleniyor, ancak AI odaklı NPU dahil olmak üzere premium mobil işlemcilerdeki gibi yüksek performansa odaklanmış olacak. Intel "Arrow Lake" işlemcilerin Ryzen 9000 serisine yanıt olması ve 10 Ekim'de tanıtıldıktan sonra 17 Ekim'de raflarda yerini alması bekleniyor.

    • Intel Core Ultra 9 285K - 24 Çekirdek, 5,7 GHz: 630 dolar
    • Intel Core Ultra 7 265K - 20 Çekirdek, 5,5 GHz: 436 dolar
    • Intel Core Ultra 7 265KF- 20 Çekirdek, 5,5 GHz: 419 dolar
    • Intel Core Ultra 5 245K - 14 Çekirdek, 5,2 GHz: 333 dolar
    • Intel Core Ultra 5 245KF - 14 Çekirdek, 5,2 GHz: 316 dolar
    Kaynakça https://videocardz.com/newz/intel-admits-core-ultra-9-285k-will-be-slower-than-i9-14900k-in-gaming https://videocardz.com/newz/intel-admits-core-ultra-9-285k-will-be-slower-than-i9-14900k-in-gaming
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat egea yorum kilitlenen uydu nasıl açılır 2.0 tdi caddy kronik sorunları uzay oyunları 2 ekspertizde motor yüzde kaç olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Reeder P13 Blue Plus 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 2023 MacBook Pro
    Apple M3 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız