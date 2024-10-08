Intel doğruladı: Core Ultra 9 285K, i9-14900K'nın gerisinde

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Tam Boyutta Gör Intel’in ilk yapay zekâ hızlandırıcılı masaüstü serisi Intel Arrow Lake-S, tanıtım öncesinde performans testlerinde boy göstermeye başladı. Daha önce serinin amiral gemisi modeli Core Ultra 9 285K'ya ait PassMark sonuçlarından sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise, Intel'den alınan bazı slayt görüntüleri sızdırıldı. İşle Core Ultra 9 285K'ya ait resmi kıyaslama sonuçları...

Core Ultra 9 285K, i9-14900K ve Ryzen 9000 ile kıyaslandı

Paylaşılan detaylara göre Intel Core Ultra 9 285K, 8 P-Core ve 16 E-Core olmak üzere 24 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip olacak. P-Core'lar Lion Cove mimarisine, E-Core'lar ise Skymont mimarisine dayanıyor. Ayrıca Ultra 9 285K, tek çekirdekte 5,7 GHz, tüm çekirdeklerde 5,4 GHz ve 4,6 GHz tepe E-Core saat hızları ile desteklenecek. İşlemcinin diğer özellikleri ise şu şekilde;

Çekirdek: 8 P-Core (Lion Cove) ve 16 E-Core (Skymont 4,6 GHz)

Saat hızları: 5,7 GHz (tek çekirdek), 5,4GHz (tüm çekirdekler)

Önbellek: 76 MB önbellek (36 MB L3 + 40 MB L2)

iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG

TDP: 125W

Tepe güç tüketimi: 250W

Tam Boyutta Gör Slaytlara göre, Intel'in i9-14900K, oyun performansında yaklaşmakta olan Core Ultra 9 285K'dan daha hızlı. Özellikle i9-14900K, ortalama 264 FPS, 285K ise benzer testlerde ortalama 261 FPS'lik performansa sahip. Öte yandan 14900K'ya (527W) kıyasla 447W (Tüm Sistem) güç tükettiği vurgulanıyor.

Karşılaştırma özeti:

Intel Core i9-14900K : Ortalama FPS: ~264 FPS Güç tüketimi: ~527W (Tüm Sistem)

: Intel Core Ultra 9 285K : Ortalama FPS: ~261 FPS Güç tüketimi: ~447W (Tüm Sistem)

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Tam Boyutta Gör Kısaca Arrow Lake-S, selefi ile karşılaştırılabilir bir performans sunarken, güç tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Ayrıca 285K’nın, AMD Ryzen 9 9950X ve 7950X3D modelleriyle karşılaştırıldığı başka slaytlar da mevcut. Bu slaytlarda 285K’nın, üretkenlik testlerinde X3D işlemcileri geride bıraktığı belirtilirken, Cyberpunk 2077 gibi yüksek performans gerektiren oyunlarda %21 daha yavaş olduğu görülüyor.

Tam Boyutta Gör 285K ile 9950X arasında yapılan başka bir kıyaslamada ise, 285K'nın, %0.26 gibi çok küçük bir performans avantajına sahip olduğu belirtilmiş. Ancak, güç tüketimi konusunda Ryzen 9 ile 285K arasında daha fazla detay henüz açıklanmamış. Arrow Lake işlemcilerin özellikleri hakkında artık epey bir şey biliyoruz.

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Lunar Lake ile aynı Lion Cove P-çekirdekleri ve Skymont E-çekirdekleri kombinasyonunu kullanması bekleniyor, ancak AI odaklı NPU dahil olmak üzere premium mobil işlemcilerdeki gibi yüksek performansa odaklanmış olacak. Intel "Arrow Lake" işlemcilerin Ryzen 9000 serisine yanıt olması ve 10 Ekim'de tanıtıldıktan sonra 17 Ekim'de raflarda yerini alması bekleniyor.

Intel Core Ultra 9 285K - 24 Çekirdek, 5,7 GHz: 630 dolar

- 24 Çekirdek, 5,7 GHz: 630 dolar Intel Core Ultra 7 265K - 20 Çekirdek, 5,5 GHz: 436 dolar

- 20 Çekirdek, 5,5 GHz: 436 dolar Intel Core Ultra 7 265KF - 20 Çekirdek, 5,5 GHz: 419 dolar

- 20 Çekirdek, 5,5 GHz: 419 dolar Intel Core Ultra 5 245K - 14 Çekirdek, 5,2 GHz: 333 dolar

- 14 Çekirdek, 5,2 GHz: 333 dolar Intel Core Ultra 5 245KF - 14 Çekirdek, 5,2 GHz: 316 dolar

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