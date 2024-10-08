Intel doğruladı: Core Ultra 9 285K, i9-14900K'nın gerisinde

Core Ultra 9 285K, i9-14900K ve Ryzen 9000 ile kıyaslandı
Paylaşılan detaylara göre Intel Core Ultra 9 285K, 8 P-Core ve 16 E-Core olmak üzere 24 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip olacak. P-Core'lar Lion Cove mimarisine, E-Core'lar ise Skymont mimarisine dayanıyor. Ayrıca Ultra 9 285K, tek çekirdekte 5,7 GHz, tüm çekirdeklerde 5,4 GHz ve 4,6 GHz tepe E-Core saat hızları ile desteklenecek. İşlemcinin diğer özellikleri ise şu şekilde;
- Çekirdek: 8 P-Core (Lion Cove) ve 16 E-Core (Skymont 4,6 GHz)
- Saat hızları: 5,7 GHz (tek çekirdek), 5,4GHz (tüm çekirdekler)
- Önbellek: 76 MB önbellek (36 MB L3 + 40 MB L2)
- iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG
- TDP: 125W
- Tepe güç tüketimi: 250W
Karşılaştırma özeti:
- Intel Core i9-14900K:
- Ortalama FPS: ~264 FPS
- Güç tüketimi: ~527W (Tüm Sistem)
- Intel Core Ultra 9 285K:
- Ortalama FPS: ~261 FPS
- Güç tüketimi: ~447W (Tüm Sistem)
Lunar Lake ile aynı Lion Cove P-çekirdekleri ve Skymont E-çekirdekleri kombinasyonunu kullanması bekleniyor, ancak AI odaklı NPU dahil olmak üzere premium mobil işlemcilerdeki gibi yüksek performansa odaklanmış olacak. Intel "Arrow Lake" işlemcilerin Ryzen 9000 serisine yanıt olması ve 10 Ekim'de tanıtıldıktan sonra 17 Ekim'de raflarda yerini alması bekleniyor.
- Intel Core Ultra 9 285K - 24 Çekirdek, 5,7 GHz: 630 dolar
- Intel Core Ultra 7 265K - 20 Çekirdek, 5,5 GHz: 436 dolar
- Intel Core Ultra 7 265KF- 20 Çekirdek, 5,5 GHz: 419 dolar
- Intel Core Ultra 5 245K - 14 Çekirdek, 5,2 GHz: 333 dolar
- Intel Core Ultra 5 245KF - 14 Çekirdek, 5,2 GHz: 316 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.