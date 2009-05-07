Kindle DX; Amazon popüler e-Kitap okuyucusunu yeniledi

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Amazon yaptığı açıklama ile popüler elektronik kitap okuyucusu Kindle'ın yeni versiyonunu duyurdu. Kindle DX isimli yeni model, 264 x 182.8 x 9.6 mm boyutlarında ve 535 gram ağırlığında. 9.7" (1200 x 824) büyüklüğünde 16 tonlu E-Ink ekrana sahip olan yeni modelin, gazete ve dergi gibi grafik ağırlıklık içerik görüntülemede bir önceki modele göre daha başarılı olacağı belirtiliyor. Entegre PDF okuma özelliğine de sahip olan yeni model ayrıca Adobe Reader Mobile teknolojisinden de faydalanıyor.

Otomatik döndürme özelliği ile kullanıcıların cihazı kullanım moduna göre içeriği ayarlayabilen Kindle DX ile birlikte 3.3GB'lık kısmı kullanılabilir olan 4GB'lık depolama alanı sunuluyor. 3g desteğine sahip olan aynı zamanda stereo hoparlörleri, 3.5mm kulaklık girişi ve USB konnektörü de bulunan Kindle DX'in hem kişisel hem de profesyonel kullanım da etkili olacağı belirtiliyor. Elektronik-kitap dünyasının en popüler cihazlarından biri olan Kindle'ın yeni versiyonu Kindle DX, 489$'lık fiyatla ön-siparişe girerken satışına yaz aylarında başlanacak.

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