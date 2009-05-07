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Kindle DX; Amazon popüler e-Kitap okuyucusunu yeniledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kindle DX; Amazon popüler e-Kitap okuyucusunu yeniledi
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Amazon yaptığı açıklama ile popüler elektronik kitap okuyucusu Kindle'ın yeni versiyonunu duyurdu. Kindle DX isimli yeni model, 264 x 182.8 x 9.6 mm boyutlarında ve 535 gram ağırlığında. 9.7" (1200 x 824) büyüklüğünde 16 tonlu E-Ink ekrana sahip olan yeni modelin, gazete ve dergi gibi grafik ağırlıklık içerik görüntülemede bir önceki modele göre daha başarılı olacağı belirtiliyor. Entegre PDF okuma özelliğine de sahip olan yeni model ayrıca Adobe Reader Mobile teknolojisinden de faydalanıyor.

Otomatik döndürme özelliği ile kullanıcıların cihazı kullanım moduna göre içeriği ayarlayabilen Kindle DX ile birlikte 3.3GB'lık kısmı kullanılabilir olan 4GB'lık depolama alanı sunuluyor. 3g desteğine sahip olan aynı zamanda stereo hoparlörleri, 3.5mm kulaklık girişi ve USB konnektörü de bulunan Kindle DX'in hem kişisel hem de profesyonel kullanım da etkili olacağı belirtiliyor. Elektronik-kitap dünyasının en popüler cihazlarından biri olan Kindle'ın yeni versiyonu Kindle DX, 489$'lık fiyatla ön-siparişe girerken satışına yaz aylarında başlanacak.

Kindle DX; Amazon popüler e-Kitap okuyucusunu yeniledi
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18arif 10 yıl
mürekkep ve kağıt kokusunun yeri başka.
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl

Orjinalden alıntı: 18arif

mürekkep ve kağıt kokusunun yeri başka.



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isimbulamadim 10 yıl
Ekranı LCD ekranlar gibi arkadan aydınlatmalı olmadığı için gözü yormuyormuş. Ki saatlerce ekrana şuursuzca bakıp kitap okumayı düşünenler için en önemli özellik şüphesiz bu. Ayrıca dizüstüler gibi bacağınıza koyup dik bir şekilde ekrana bakmak zorundada değilsiniz. Aleti evire çevire çok rahat bir biçimde, aynen kitap gibi okuyabilmek mümkün. Bu kadar hareket esnekliğine hangi netbook sahip ? Ekranı yan yatırdığında kitapta dönüyor vs.
Ayrıca en önemlisi (burada belirtilmemiş ama) , hangi netbook veya notebook ta batarya 2 hafta dayanabiliyor ?
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turguaz 10 yıl

Orjinalden alıntı: isimbulamadim

Ekranı LCD ekranlar gibi arkadan aydınlatmalı olmadığı için gözü yormuyormuş. Ki saatlerce ekrana şuursuzca bakıp kitap okumayı düşünenler için en önemli özellik şüphesiz bu. Ayrıca dizüstüler gibi bacağınıza koyup dik bir şekilde ekrana bakmak zorundada değilsiniz. Aleti evire çevire çok rahat bir biçimde, aynen kitap gibi okuyabilmek mümkün. Bu kadar hareket esnekliğine hangi netbook sahip ? Ekranı yan yatırdığında kitapta dönüyor vs.

Ayrıca en önemlisi (burada belirtilmemiş ama) , hangi netbook veya notebook ta batarya 2 hafta dayanabiliyor ?




Eğer "şuursuzca" lafın bana ise SAÇMA, işi yazılım olan veya bilgisayar başında bütün gün yazı okumakla geçiren bir çok insan ve meslek grubu var yani Pc den yazı okumak kadar doğal bir durum yok, zaten cihazların en önemli özelliklerinden birisi bu (e-mailler, word, Pdf gibi dökümanlar, internet sayfaları... v.s v.s v.s), Ayrıca ıssız adada yaşamıyoruz sanırım 2 hafta içinde mutlaka bi yerde elektrik denk gelirde şarz ederiz heralde yoksa edemezmiyiz
Daha fonksiyonel bir cihaza aynı parayı vermek duruken, böyle uyduruk bi cihaza 489$ vermek asıl şuursuzluktur şeklinde birşey yazmayı bilmiyormuyum ama yazmıyorum değilmi. Yazmadan önce renklerin, zevklerin ve ihiyaçların değişeceğini düşünüp, yazdıklarımızı akıl süzgecinden geçirerek yazarsak sevinirim, herkesin düşüncesi kendini bağlar ama yapılacak eleştiri varsa SAYGI çerçevesi içerisinde olmalı. Forumların maksadı bu değilmidir...
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suslu76 10 yıl
ekranı görürseniz dizüstü ekranları gibi değil, rahat okunabiliyor
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tanak 10 yıl
ekranın büyümüş olması çok iyi.
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turguaz 10 yıl

1 kg Mini Dizüstü taşımayı tercih ederim hem daha fonksiyonel.

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runic 10 yıl
DRMsiz PDFleri okuyorsa güzel bir gelişme ama çok pahalı. Ayrıca cihazın hedef kitlesi üniversite öğrencileri gibi büyük ve detaylı bilgi gösterebilen bir ekrana ihtiyaç duyan kişiler. Bir üniversitede eğitimde kullanılan kitapların Kindle'a geçirilmesi için pilot çalışma başlatılmış. Malum Amerika'da okul kitapları kar marjı oldukça yüksek bir piyasa, ikinci el kitap satışını da engellemeye çalışıyorlar. Ama cihaz genel kullanıcılar için fazla ağır ve büyük olmuş. Daha ucuz, küçük, ekranı daha hızlı yenilenen ve bütün özellikleri Amerika dışında da çalışan rakiplerini merakla bekliyoruz.
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