Kindle DX; Amazon popüler e-Kitap okuyucusunu yeniledi

Amazon yaptığı açıklama ile popüler elektronik kitap okuyucusu Kindle'ın yeni versiyonunu duyurdu. Kindle DX isimli yeni model, 264 x 182.8 x 9.6 mm boyutlarında ve 535 gram ağırlığında. 9.7" (1200 x 824) büyüklüğünde 16 tonlu E-Ink ekrana sahip olan yeni modelin, gazete ve dergi gibi grafik ağırlıklık içerik görüntülemede bir önceki modele göre daha başarılı olacağı belirtiliyor. Entegre PDF okuma özelliğine de sahip olan yeni model ayrıca Adobe Reader Mobile teknolojisinden de faydalanıyor.
Otomatik döndürme özelliği ile kullanıcıların cihazı kullanım moduna göre içeriği ayarlayabilen Kindle DX ile birlikte 3.3GB'lık kısmı kullanılabilir olan 4GB'lık depolama alanı sunuluyor. 3g desteğine sahip olan aynı zamanda stereo hoparlörleri, 3.5mm kulaklık girişi ve USB konnektörü de bulunan Kindle DX'in hem kişisel hem de profesyonel kullanım da etkili olacağı belirtiliyor. Elektronik-kitap dünyasının en popüler cihazlarından biri olan Kindle'ın yeni versiyonu Kindle DX, 489$'lık fiyatla ön-siparişe girerken satışına yaz aylarında başlanacak.
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Ayrıca en önemlisi (burada belirtilmemiş ama) , hangi netbook veya notebook ta batarya 2 hafta dayanabiliyor ?
Eğer "şuursuzca" lafın bana ise SAÇMA, işi yazılım olan veya bilgisayar başında bütün gün yazı okumakla geçiren bir çok insan ve meslek grubu var yani Pc den yazı okumak kadar doğal bir durum yok, zaten cihazların en önemli özelliklerinden birisi bu (e-mailler, word, Pdf gibi dökümanlar, internet sayfaları... v.s v.s v.s), Ayrıca ıssız adada yaşamıyoruz sanırım 2 hafta içinde mutlaka bi yerde elektrik denk gelirde şarz ederiz heralde yoksa edemezmiyiz Daha fonksiyonel bir cihaza aynı parayı vermek duruken, böyle uyduruk bi cihaza 489$ vermek asıl şuursuzluktur şeklinde birşey yazmayı bilmiyormuyum ama yazmıyorum değilmi. Yazmadan önce renklerin, zevklerin ve ihiyaçların değişeceğini düşünüp, yazdıklarımızı akıl süzgecinden geçirerek yazarsak sevinirim, herkesin düşüncesi kendini bağlar ama yapılacak eleştiri varsa SAYGI çerçevesi içerisinde olmalı. Forumların maksadı bu değilmidir...
1 kg Mini Dizüstü taşımayı tercih ederim hem daha fonksiyonel.