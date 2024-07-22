Amazon'dan 500 TL bütçe ile satın alabileceğiniz indirimli teknolojik ürünler!

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime Day indirimleri bugün saat 23.59'da sona erecek. Amazon'un Prime üyelerine özel en büyük indirimlerinden yararlanmak için son saatler! Prime Day indirimlerinden satın alabileceğiniz 500 TL ve altındaki elektronik ürünleri listeledik.

İndirimler Prime'a Özel

Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL’ye Prime üyeliği başlatarak hem indirimli fiyatlardan yararlanma imkanı hem de ücretsiz hızlı kargo avantajı elde edebilirsiniz. 2024 sonuna kadar ilk kez Prime üyeliği başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor. Daha önce Prime’ı denememiş kullanıcılar 30 gün boyunca ücretsiz Prime üyeliği başlatabilir.

Amazon Prime Day indirimleri bu gece sona eriyor 10 sa. önce eklendi

Prime Day İş Bankası Fırsatları

1 – 31 Temmuz tarihleri arasında 1.000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL Maxipuan üstelik 500 TL’ye kadar Maxipuan kazanma fırsatı.

16 – 22 Temmuz tarihleri arasında 3.000 TL ve üzeri alışverişe 300 TL indirim fırsatı.

15 – 25 Temmuz tarihleri arasında 9 Taksit fırsatı.

Maximiles Black müşterilerine özel Amazon Prime üyeliği Eylül sonuna kadar hediye.

Amazon'da 500 TL ve altında fiyata satılan indirimli teknolojik ürünler

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Amazon'dan 500 TL altında fiyatlara alabileceğiniz ürünler