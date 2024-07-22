Amazon'dan 500 TL bütçe ile satın alabileceğiniz indirimli teknolojik ürünler!

- İndirimler Prime'a Özel
- Prime Day İş Bankası Fırsatları
- Amazon'da 500 TL ve altında fiyata satılan indirimli teknolojik ürünler
- DH Sıcak Fırsatlar İndirim Kanalımıza Katılmak için:👇
- İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatları takip edin!
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İndirimler Prime'a Özel
Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL’ye Prime üyeliği başlatarak hem indirimli fiyatlardan yararlanma imkanı hem de ücretsiz hızlı kargo avantajı elde edebilirsiniz. 2024 sonuna kadar ilk kez Prime üyeliği başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor. Daha önce Prime’ı denememiş kullanıcılar 30 gün boyunca ücretsiz Prime üyeliği başlatabilir.
Prime Day İş Bankası Fırsatları
- 1 – 31 Temmuz tarihleri arasında 1.000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL Maxipuan üstelik 500 TL’ye kadar Maxipuan kazanma fırsatı.
- 16 – 22 Temmuz tarihleri arasında 3.000 TL ve üzeri alışverişe 300 TL indirim fırsatı.
- 15 – 25 Temmuz tarihleri arasında 9 Taksit fırsatı.
- Maximiles Black müşterilerine özel Amazon Prime üyeliği Eylül sonuna kadar hediye.
Amazon'da 500 TL ve altında fiyata satılan indirimli teknolojik ürünler
- Ixtech Xee Fıt 3 44mm Akıllı Saat: 399 TL
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- Baseus Superior 66W 100 cm Type-C Şarj Kablosu: 119 TL
- Baseus Superior 1.5 m, 3.5 A Üçlü Hızlı Şarj Kablo: 166 TL
- Baseus Super Si PD 20W Adaptör ve USB-C Kablo ve Hızlı Şarj Cihazı Seti: 499 TL
- Anker 313 GaN USB-C Şarj Cihazı 45W, USB-C Adaptör: 499 TL
- HP M160 Kablolu Optik Oyuncu Mouse: 179 TL
- techmaster Dikey Optik Ergonomik Kablosuz Mouse: 209 TL
- Logitech M171 Kablosuz Mouse Mavi: 269 TL
- Logitech M171 Kablosuz Mouse Pembe: 269 TL
- Everest KB-G7 ARMOR Siyah USB Q Gaming Oyuncu Klavyesi: 179 TL
- A4Tech FK10 Q USB Türkçe Siyah/Mavi Klavye: 329 TL
- Blueforce Km-01 2.4 Ghz Kablosuz Sessiz Klavye ve Mouse Seti Türkçe Q: 360 TL
- Black Deer Deri Mouse Pad Dikişli Kenar 90x40: 221 TL
- RGB Mousepad 80x30: 268 TL
- Coverzone 2.4G Kablosuz Oyun Kolu PC Uyumlu Gamepad: 469 TL
- MEYDLL Temizleme seti 20'si 1 arada klavye, telefon, bilgisayar temizleme seti: 357 TL
- TP-Link TL-WA854RE N300 Mbps Wi-Fi Menzil Genişletici: 344 TL
- SanDisk Cruzer Blade 128 GB Flash Bellek: 229 TL
- Hikvision C100 SATA 3.0 2.5" 120 GB SSD: 395 TL
- Brennenstuhl Eco Line Serisi 13.500A Akım Koruyucu Priz: 230 TL
- Link Swapp SL-02 10A Akım Korumalı 2.4 Ghz Wifi Akıllı Priz: 377 TL
- Macbook Pro, Huawei Uyumlu USB, HDMI, Kart Okuyucu 7in1 USB HUB: 350 TL
- Teknoft iPhone 15/14/13/12 serisi için MagSafe Deri Cüzdan: 242 TL
- MiLi Mag-Soundmate MagSafe Uyumlu Mini Bluetooth Hoparlör: 499 TL
- Philips BRE225/05 Satinelle Essential Epilatör: 499 TL
- Powertec TR 258 Sakal Tıraş Makinesi: 308 TL
- Powertec TR 558 Saç Kesme Makinesi: 375 TL
- Havit Gamenote H2230D Mikrofonlu Kablolu Oyuncu Kulaklığı Beyaz: 419 TL
- Rampage RMX-M7 Python RGB USB Gaming Mikrofon: 359 TL
- Havit TW947 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 349 TL
- Nautica T220 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 324 TL
- Nautica Buds T300 TWS Lacivert Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 398 TL
- Nautica Buds T400 TWS Stereo Kablosuz Kulak İçi Kulaklık: 474 TL
- Baseus Encok WM01 2022 True Wireless Bluetooth Kulaklık: 499 TL
- Usams U-YX05 Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık Siyah: 399 TL
- Sunix BTS-33 Bluetooth Hoparlör: 321 TL
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.