Amazon'da Xbox Series S oyun konsolu indirimde!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

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Amazon’un 22 Temmuz’a kadar sürecek Prime Day kampanyası kapsamında oyun konsollarında indirimler devam ediyor. Microsoft Xbox Series S oyun konsolunda kısa süreli indirim başladı.

Stoklarla sınırlı

Amazon'daki Flaş Fırsatlar stoklarla sınırlı olduğu için ürünler kısa sürede tükenebilir. Tüm kuponların alınması durumunda ara ara kontrol ederek siparişini iptal edenlerin yerine satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz. İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL'ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz.

Xbox Series S 512 GB: 13.999 TL

Microsoft Xbox Series S 512 GB oyun konsolu, 3 Aylık Game Pass hediyesi ile birlikte 13.999 TL'ye satılıyor. Microsoft Türkiye garantili konsolun fiyatı, ithalatçı garantili versiyonların bile altına inmiş durumda.

Satın almak için: Xbox Series S 512 GB + 3 Ay Game Pass

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Amazon'da Xbox Series S indirimde!