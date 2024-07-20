Amazon'da Xbox Series S oyun konsolu indirimde!

- Stoklarla sınırlı
- Xbox Series S 512 GB: 13.999 TL
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Amazon’un 22 Temmuz’a kadar sürecek Prime Day kampanyası kapsamında oyun konsollarında indirimler devam ediyor. Microsoft Xbox Series S oyun konsolunda kısa süreli indirim başladı.
Stoklarla sınırlı
Amazon'daki Flaş Fırsatlar stoklarla sınırlı olduğu için ürünler kısa sürede tükenebilir. Tüm kuponların alınması durumunda ara ara kontrol ederek siparişini iptal edenlerin yerine satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz. İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL'ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz.
Xbox Series S 512 GB: 13.999 TL
Microsoft Xbox Series S 512 GB oyun konsolu, 3 Aylık Game Pass hediyesi ile birlikte 13.999 TL'ye satılıyor. Microsoft Türkiye garantili konsolun fiyatı, ithalatçı garantili versiyonların bile altına inmiş durumda.
Satın almak için: Xbox Series S 512 GB + 3 Ay Game Pass
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.