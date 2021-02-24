Kingsman'in yaratıcısının süper kahraman temalı yeni Netflix dizisi Jupiter's Legacy'den fragman paylaşıldı

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Özellikle son birkaç yıldız orijinal içeriklerini daha da arttıran ve açık ara farkla en çok aboneye sahip olan video akış platformu Netflix'in yeni dizisi duyuruldu. Dizinin başında oldukça iyi isimler bulunuyor.

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Mark Millar ve Frank Quitely'nin aynı isimli çizgi romanında uyarlanan dizinin hem sorumluluğunu hem de baş yapımcılığını Sang Kyu Kim üstleniyor. Millar, James Middleton, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott ve Frank Quitely diğer baş yapımcılar.

7 Mayıs 2021'de yayınlanacak olan dizinin başrollerinde ise Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade ve Matt Lanter bulunuyor. Çizgi romanın yazarı olan Mark Millar'ı daha öncesinde Kingsman serisinden ve Kick-Ass'ten tanıyoruz. Kısaca bu konuda güvenilir bir isim olduğunu söyleyebiliriz.

Jupiter's Legacy ya da Türkçesi ile Jüpiter'in Mirası'nın konusu ise şöyle: Neredeyse yüzyıldır insanlığın güvenliğini sağlamalarının ardından dünyanın birinci nesil süper kahramanları, artık miraslarını devralmaları için çocuklarına güvenmektedir. Ancak değerlerini kanıtlamaya istekli olan genç süper kahramanlar, ebeveynlerinin efsanevi itibarlarına yakışır şekilde davranmakta ve kişisel standartlarını buna göre belirlemekte zorlanır. Bu durum, iki nesil arasında gerilime yol açar.

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