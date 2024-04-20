M. Night Shyamalan'ın yeni filmi Trap'ten ilk fragman yayınlandı

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Kariyerinin ilk yıllarında Ölümsüz (Unbreakable), İşaretler (Signs), Köy (The Village) gibi başarılı filmlere imza atan M. Night Shyamalan, son yıllarda ise ilk dönem işlerini mumla aratıyor. Ancak o filmlerinde yarattığı etki, yönetmenin yeni filmlerinin hâlâ merakla beklenmesini sağlıyor. Bu yüzden Shyamalan'ın yeni filmi Trap de yılın merak edilen filmleri arasında yer alıyor.

Korku türündeki filmin merkezinde ünlü bir pop sanatçısının konserine giden bir baba ile küçük kızı yer alıyor. Ancak konser başladıktan sonra polisler bir anda konser salonunun etrafını sarmaya başlayınca, baba bir anda kendisinin ve kızının tehlikede olduğunu fark ediyor.

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Trap, 9 Ağustos'ta Vizyona Girecek

M. Night Shyamalan filmlerinden alışık olduğumuz üzere Trap de sürprizli bir hikâyeye sahip. Ne var ki filmden yayınlanan bu ilk fragman o sürprizlerden önemli bir tanesini açık ediyor. Bu yüzden filmin sürprizi kaçsın istemiyorsanız fragmandan uzak durmanız daha iyi olacaktır.

Hikâyenin merkezinde yer alan baba karakterine Josh Hartnett (Sin City, Oppenheimer) hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda Hartnett'e Hayley Mills, Marnie McPhail, Vanessa Smythe ve Saleka Shyamalan eşlik ediyor.

Trap, ülkemizde Tuzak adıyla 9 Ağustos 2024'te vizyona girecek. Filmin spoiler içeren ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

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