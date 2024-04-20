M. Night Shyamalan'ın yeni filmi Trap'ten ilk fragman yayınlandı

Kariyerinin ilk yıllarında Ölümsüz (Unbreakable), İşaretler (Signs), Köy (The Village) gibi başarılı filmlere imza atan M. Night Shyamalan, son yıllarda ise ilk dönem işlerini mumla aratıyor. Ancak o filmlerinde yarattığı etki, yönetmenin yeni filmlerinin hâlâ merakla beklenmesini sağlıyor. Bu yüzden Shyamalan'ın yeni filmi Trap de yılın merak edilen filmleri arasında yer alıyor.
Korku türündeki filmin merkezinde ünlü bir pop sanatçısının konserine giden bir baba ile küçük kızı yer alıyor. Ancak konser başladıktan sonra polisler bir anda konser salonunun etrafını sarmaya başlayınca, baba bir anda kendisinin ve kızının tehlikede olduğunu fark ediyor.
Trap, 9 Ağustos'ta Vizyona Girecek
M. Night Shyamalan filmlerinden alışık olduğumuz üzere Trap de sürprizli bir hikâyeye sahip. Ne var ki filmden yayınlanan bu ilk fragman o sürprizlerden önemli bir tanesini açık ediyor. Bu yüzden filmin sürprizi kaçsın istemiyorsanız fragmandan uzak durmanız daha iyi olacaktır.
Hikâyenin merkezinde yer alan baba karakterine Josh Hartnett (Sin City, Oppenheimer) hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda Hartnett'e Hayley Mills, Marnie McPhail, Vanessa Smythe ve Saleka Shyamalan eşlik ediyor.
Trap, ülkemizde Tuzak adıyla 9 Ağustos 2024'te vizyona girecek. Filmin spoiler içeren ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)