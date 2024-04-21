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    Anlık Bildirim

    Godzilla x Kong, gişede Godzilla vs. Kong'u geçti

    29 Mart'ta sinemaseverlerle buluşan Godzilla x Kong, gişede yakaladığı başarı sayesinde serinin bir önceki filmi Godzilla vs. Kong'u geride bıraktı. Film, 2014 yapımı Godzilla'yı da sollayabilir.
    Godzilla x Kong, gişede Godzilla vs. Kong'u geçti Tam Boyutta Gör
    Godzilla ve King Kong'u bir kez daha aynı filmde buluşturan Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk (Godzilla x Kong: The New Empire), 29 Mart'ta sinemaseverlerle buluştu. Serinin bir önceki filmi Godzilla vs. Kong'un da yönetmeni olan Adam Wingard'ın imzasını taşıyan film, özellikle eleştirmenler tarafından pek beğenilmedi ama bu kötü yorumlara rağmen gişede başarı yakaladı.

    Gişede beklentilerin üzerinde bir açılış yapan Godzilla x Kong, vizyondaki üçüncü haftasında elde ettiği gelir sayesinde kendisinden önce gelen Godzilla vs. Kong'u geride bıraktı. Böylece film MonsterVerse evreninin en çok hasılat yapan üçüncü filmi oldu. Bugün itibarıyla filmin toplam hasılatı 485 milyon dolara ulaşmış durumda.

    Godzilla x Kong, Godzilla'yı da Geçebilir

    King Kong ve Godzilla gibi ikonik canavarları aynı çatı altında buluşturan MonsterVerse evreninin en çok hasılat yapan filmi Kong: Skull Island. 2017 yılında çıkan Kong: Skull Island, dünya genelinde 568 milyon dolar hasılat yapmıştı. İkinci sırada ise toplamda 529 milyon dolar hasılat yapan 2014 yapımı Godzilla var.

    Geride bıraktığımız haftadaki gişe performansına bakılırsa Godzilla x Kong, Skull Island'ı geçerek ilk sırayı almakta zorlanabilir. Ancak 2014 yapımı Godzilla'yı geçerek ikinci sırayı alması pekâlâ mümkün görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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    araba çalışmıyorken vites değiştirmek zararlı mı vw cc alırken nelere dikkat edilmeli 1 haftadır büyük tuvaletim gelmiyor. sevgili olmayan kıza hediye dalin şampuan saç döker mi

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