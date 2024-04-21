Godzilla x Kong, gişede Godzilla vs. Kong'u geçti

Tam Boyutta Gör Godzilla ve King Kong'u bir kez daha aynı filmde buluşturan Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk (Godzilla x Kong: The New Empire), 29 Mart'ta sinemaseverlerle buluştu. Serinin bir önceki filmi Godzilla vs. Kong'un da yönetmeni olan Adam Wingard'ın imzasını taşıyan film, özellikle eleştirmenler tarafından pek beğenilmedi ama bu kötü yorumlara rağmen gişede başarı yakaladı.

Gişede beklentilerin üzerinde bir açılış yapan Godzilla x Kong, vizyondaki üçüncü haftasında elde ettiği gelir sayesinde kendisinden önce gelen Godzilla vs. Kong'u geride bıraktı. Böylece film MonsterVerse evreninin en çok hasılat yapan üçüncü filmi oldu. Bugün itibarıyla filmin toplam hasılatı 485 milyon dolara ulaşmış durumda.

Kurtuluş Projesi filmi için tarih verildi 23 sa. önce eklendi

Godzilla x Kong, Godzilla'yı da Geçebilir

King Kong ve Godzilla gibi ikonik canavarları aynı çatı altında buluşturan MonsterVerse evreninin en çok hasılat yapan filmi Kong: Skull Island. 2017 yılında çıkan Kong: Skull Island, dünya genelinde 568 milyon dolar hasılat yapmıştı. İkinci sırada ise toplamda 529 milyon dolar hasılat yapan 2014 yapımı Godzilla var.

Geride bıraktığımız haftadaki gişe performansına bakılırsa Godzilla x Kong, Skull Island'ı geçerek ilk sırayı almakta zorlanabilir. Ancak 2014 yapımı Godzilla'yı geçerek ikinci sırayı alması pekâlâ mümkün görünüyor.

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