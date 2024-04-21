Godzilla x Kong, gişede Godzilla vs. Kong'u geçti

Gişede beklentilerin üzerinde bir açılış yapan Godzilla x Kong, vizyondaki üçüncü haftasında elde ettiği gelir sayesinde kendisinden önce gelen Godzilla vs. Kong'u geride bıraktı. Böylece film MonsterVerse evreninin en çok hasılat yapan üçüncü filmi oldu. Bugün itibarıyla filmin toplam hasılatı 485 milyon dolara ulaşmış durumda.
Godzilla x Kong, Godzilla'yı da Geçebilir
King Kong ve Godzilla gibi ikonik canavarları aynı çatı altında buluşturan MonsterVerse evreninin en çok hasılat yapan filmi Kong: Skull Island. 2017 yılında çıkan Kong: Skull Island, dünya genelinde 568 milyon dolar hasılat yapmıştı. İkinci sırada ise toplamda 529 milyon dolar hasılat yapan 2014 yapımı Godzilla var.
Geride bıraktığımız haftadaki gişe performansına bakılırsa Godzilla x Kong, Skull Island'ı geçerek ilk sırayı almakta zorlanabilir. Ancak 2014 yapımı Godzilla'yı geçerek ikinci sırayı alması pekâlâ mümkün görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)