Shogun izleyicilerden büyük ilgi gördü

Tam Boyutta Gör James Clavell'ın daha önce 1980 yılında bir mini diziye de uyarlanan Shogun romanının yeni uyarlaması, geçtiğimiz günlerde izleyici ile buluştu. ABD'de aynı anda hem kablolu TV kanalı FX'te, hem de dijital platform Hulu'da yayınlanan dizi, Disney+ üzerinden global pazara da sunuldu. Disney'in oldukça umutlu olduğu, bu yüzden de kayda değer bir tanıtım çalışması yürüttüğü Shogun, Disney'in yüzünü kara çıkarmadı. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden geçer not alan dizi, izlenme rakamlarıyla da bu başarısını taçlandırdı.

FX'in popüler dizisi The Bear'ı bile geride bırakan Shogun, Hulu'da bugüne kadar en çok izlenen FX dizisi oldu. Dizinin başarısı Hulu ile de sınırlı kalmadı. Dizinin ilk bölümü; Hulu, Disney+, Star+ gibi Disney çatısı altında yer alan platformlarda toplam 9 milyon izlenmeye ulaştı. Bu da Shogun'u sadece FX'in değil genel olarak Disney platformlarının da bugüne kadar en iyi başlangıç yapan dizilerinden biri yapıyor.bkz

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Shogun, İzleyecileri Feodal Japonya'ya Götürüyor

İzleyicileri 1600'lerin Feodal Japonya'sına götüren Shogun, gemisi Japonya kıyılarında karaya oturan İngiliz bir denizcinin, yabancısı olduğu bu topraklardaki iktidar mücadelesinin içine çekilmesini anlatıyor. Bu denizcinin kendisine sağladığı bilgilerin düşmanlarına karşı verdiği mücadelede dengeleri değiştirebileceğini fark eden Lord Yoshii Toranaga, kültürlerine yabancı olan bu Avrupalıyı hanesine kabul ederek, sadakatlerin her an sınandığı riskli bir güç mücadelesine giriyor.

Lord Toranaga'yı etkileyici performanslarıyla tanıdığımız Hiroyuki Sanada'nın (John Wick, Mortal Kombat) canlandırdığı dizide, hikâyenin merkezinde yer alan İngiliz denizciye Cosmo Jarvis hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Anna Sawai, Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira ve Moeka Hoshi eşlik ediyor.

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