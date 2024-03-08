Shogun izleyicilerden büyük ilgi gördü

FX'in popüler dizisi The Bear'ı bile geride bırakan Shogun, Hulu'da bugüne kadar en çok izlenen FX dizisi oldu. Dizinin başarısı Hulu ile de sınırlı kalmadı. Dizinin ilk bölümü; Hulu, Disney+, Star+ gibi Disney çatısı altında yer alan platformlarda toplam 9 milyon izlenmeye ulaştı. Bu da Shogun'u sadece FX'in değil genel olarak Disney platformlarının da bugüne kadar en iyi başlangıç yapan dizilerinden biri yapıyor.bkz
Shogun, İzleyecileri Feodal Japonya'ya Götürüyor
İzleyicileri 1600'lerin Feodal Japonya'sına götüren Shogun, gemisi Japonya kıyılarında karaya oturan İngiliz bir denizcinin, yabancısı olduğu bu topraklardaki iktidar mücadelesinin içine çekilmesini anlatıyor. Bu denizcinin kendisine sağladığı bilgilerin düşmanlarına karşı verdiği mücadelede dengeleri değiştirebileceğini fark eden Lord Yoshii Toranaga, kültürlerine yabancı olan bu Avrupalıyı hanesine kabul ederek, sadakatlerin her an sınandığı riskli bir güç mücadelesine giriyor.
Lord Toranaga'yı etkileyici performanslarıyla tanıdığımız Hiroyuki Sanada'nın (John Wick, Mortal Kombat) canlandırdığı dizide, hikâyenin merkezinde yer alan İngiliz denizciye Cosmo Jarvis hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Anna Sawai, Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira ve Moeka Hoshi eşlik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.