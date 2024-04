Netflix, Jennifer Lopez'li bilim-kurgu filmi Atlas'tan yeni bir fragman yayınladı

Tam Boyutta Gör Netflix son dönemde kayda değer filmlerinin sayısını azaltmış olsa da zaman zaman yüksek profilli filmlere imza atmaya devam ediyor. Netflix'in kayda değer bütçe ayırdığı bu filmlerden biri olan Atlas, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak. Ünlü oyuncu Jennifer Lopez'in başrolünü üstlendiği bu bilim-kurgu filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, merakla beklenen filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Atlas, savaşı bitirmenin tek yolunun insanlığı bitirmek olduğuna karar veren bir yapay zekânın neredeyse tüm insanlığın sonunu getirdiği distopik bir gelecekte geçiyor. Harlan adlı bu yapay zekânın sebep olduğu yıkımdan birkaç sene sonra başlayan film, o günden beri Harlan'ı bulmaya çalışan ajan Atlas Shepherd (Jennifer Lopez)'a odaklanıyor. Harlan'ı bulmaya çalıştığı sırada gemisi ücra bir gezegene düşen Shepherd, tehlikelerle dolu bu gezegenden kurtulmaya çalışıyor. Shepherd, tüm yapay zekâlardan nefret ediyor olsa da bu mücadesinde en büyük yardımcısı Smith adlı bir yapay zekâ olacaktır.

Atlas, 24 Mayıs'ta Netflix'te Yayınlanacak

Filmin başrollerinde Jennifer Lopez'e, Shang-Chi rolüyle çıkış yapan Simu Liu ve Oscar adayı oyuncu Sterling K. Brown (American Fiction, This Is Us) eşlik ediyor. Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla ve Mark Strong oyuncu kadrosunun geri kalanını oluşturuyor. Yönetmen koltuğunda ise daha önce San Andreas ve Rampage gibi aksiyon filmlerine imza atan Brad Peyton oturuyor.

24 Mayıs'ta Netflix'te izleyici ile buluaşak olan Atlas'tan yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

