Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix, Jennifer Lopez'li bilim-kurgu filmi Atlas'tan yeni bir fragman yayınladı

    Netflix, ünlü oyuncu Jennifer Lopez'in başrolünü üstlendiği bilim-kurgu filmi Atlas'tan yeni bir fragman yayınladı. Önümüzdeki ay ekrana gelecek filmde insanlarla yapay zekâ karşı karşıya geliyor.
    Netflix'in Atlas filminden yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Netflix son dönemde kayda değer filmlerinin sayısını azaltmış olsa da zaman zaman yüksek profilli filmlere imza atmaya devam ediyor. Netflix'in kayda değer bütçe ayırdığı bu filmlerden biri olan Atlas, önümüzdeki ay izleyici ile buluşacak. Ünlü oyuncu Jennifer Lopez'in başrolünü üstlendiği bu bilim-kurgu filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, merakla beklenen filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Atlas, savaşı bitirmenin tek yolunun insanlığı bitirmek olduğuna karar veren bir yapay zekânın neredeyse tüm insanlığın sonunu getirdiği distopik bir gelecekte geçiyor. Harlan adlı bu yapay zekânın sebep olduğu yıkımdan birkaç sene sonra başlayan film, o günden beri Harlan'ı bulmaya çalışan ajan Atlas Shepherd (Jennifer Lopez)'a odaklanıyor. Harlan'ı bulmaya çalıştığı sırada gemisi ücra bir gezegene düşen Shepherd, tehlikelerle dolu bu gezegenden kurtulmaya çalışıyor. Shepherd, tüm yapay zekâlardan nefret ediyor olsa da bu mücadesinde en büyük yardımcısı Smith adlı bir yapay zekâ olacaktır.

    Atlas, 24 Mayıs'ta Netflix'te Yayınlanacak

    Filmin başrollerinde Jennifer Lopez'e, Shang-Chi rolüyle çıkış yapan Simu Liu ve Oscar adayı oyuncu Sterling K. Brown (American Fiction, This Is Us) eşlik ediyor. Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla ve Mark Strong oyuncu kadrosunun geri kalanını oluşturuyor. Yönetmen koltuğunda ise daha önce San Andreas ve Rampage gibi aksiyon filmlerine imza atan Brad Peyton oturuyor.

    24 Mayıs'ta Netflix'te izleyici ile buluaşak olan Atlas'tan yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    34quagmire 12 saat önce

    şampiyon GS

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aslan isminin yanına yakışan isimler beyaz arabadaki lekeler nasıl çıkar cnc dükkanı açmak maliyeti ca 19 9 yüksek olanların yorumları vestel servis menüsü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23
    Samsung Galaxy S23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-50FK
    Acer Nitro 5 AN515-58-50FK
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız