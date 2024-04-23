Netflix, Jennifer Lopez'li bilim-kurgu filmi Atlas'tan yeni bir fragman yayınladı

Atlas, savaşı bitirmenin tek yolunun insanlığı bitirmek olduğuna karar veren bir yapay zekânın neredeyse tüm insanlığın sonunu getirdiği distopik bir gelecekte geçiyor. Harlan adlı bu yapay zekânın sebep olduğu yıkımdan birkaç sene sonra başlayan film, o günden beri Harlan'ı bulmaya çalışan ajan Atlas Shepherd (Jennifer Lopez)'a odaklanıyor. Harlan'ı bulmaya çalıştığı sırada gemisi ücra bir gezegene düşen Shepherd, tehlikelerle dolu bu gezegenden kurtulmaya çalışıyor. Shepherd, tüm yapay zekâlardan nefret ediyor olsa da bu mücadesinde en büyük yardımcısı Smith adlı bir yapay zekâ olacaktır.
Atlas, 24 Mayıs'ta Netflix'te Yayınlanacak
Filmin başrollerinde Jennifer Lopez'e, Shang-Chi rolüyle çıkış yapan Simu Liu ve Oscar adayı oyuncu Sterling K. Brown (American Fiction, This Is Us) eşlik ediyor. Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla ve Mark Strong oyuncu kadrosunun geri kalanını oluşturuyor. Yönetmen koltuğunda ise daha önce San Andreas ve Rampage gibi aksiyon filmlerine imza atan Brad Peyton oturuyor.
24 Mayıs'ta Netflix'te izleyici ile buluaşak olan Atlas'tan yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu