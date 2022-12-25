Rafadan Tayfa’nın yeni filminden ilk fragman geldi

Rafadan Tayfa 3 geliyor mu?
Serinin ikinci filmi Rafadan Tayfa Göbeklitepe büyük ilgi görmüş ve Göbeklitepe’nin tanınmasına önemli bir katkı yapmıştı. Pandemiyi adeta teğet geçerek rekor kırmayı başaran ikinci filmin ardından ne yazık ki 3 yıl beklemek zorunda kaldık.
Üçüncü film ise çocukları çok daha farklı bir maceraya götürüyor. Rafadan Tayfa ekibi bu kez uzaydan gelen esrarengiz misafir ZOBİ ile maceralara atılacak. İsmail Fidan’ın yapımcılığını üstlendiği animasyon filminde Levent Kol, Şirin Giobbi, Yağmur Sergen, Hakan Coşar gibi alıştığımız sesler yine yerini almış. Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa animasyon filmi 6 Ocak tarihinde Türkiye ile aynı anda tüm Avrupa ve Azerbaycan’da da gösterime girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d