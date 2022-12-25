Rafadan Tayfa’nın yeni filminden ilk fragman geldi

Tam Boyutta Gör Ülkemizin en çok izlenen animasyon filmi unvanını elinde bulunduran ve ikinci filmi 3.44 milyon izleyiciye ulaşan Rafadan Tayfa serisi, üçüncü filmiyle bir kez daha salonları dolduracak.

Rafadan Tayfa 3 geliyor mu?

Serinin ikinci filmi Rafadan Tayfa Göbeklitepe büyük ilgi görmüş ve Göbeklitepe’nin tanınmasına önemli bir katkı yapmıştı. Pandemiyi adeta teğet geçerek rekor kırmayı başaran ikinci filmin ardından ne yazık ki 3 yıl beklemek zorunda kaldık.

Fragmanlar artık izleyiciyi aldatmayacak 2 gün önce eklendi

Üçüncü film ise çocukları çok daha farklı bir maceraya götürüyor. Rafadan Tayfa ekibi bu kez uzaydan gelen esrarengiz misafir ZOBİ ile maceralara atılacak. İsmail Fidan’ın yapımcılığını üstlendiği animasyon filminde Levent Kol, Şirin Giobbi, Yağmur Sergen, Hakan Coşar gibi alıştığımız sesler yine yerini almış. Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa animasyon filmi 6 Ocak tarihinde Türkiye ile aynı anda tüm Avrupa ve Azerbaycan’da da gösterime girecek.

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