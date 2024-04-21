Nicolas Cage ve John Travolta, Face/Off 2 için yeniden bir araya gelebilir

Tam Boyutta Gör 90'ların unutulmaz aksiyon filmlerinden olan Yüz Yüze (Face/Off), 2000'lerde sık sık televizyonda gösterilmesi sayesinde ülkemizde de sağlam bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu da Yüz Yüze'nin bir dönemin sembol filmlerinden birine dönüşmesini sağladı. Böylesine popüler bir aksiyon filminin yıllar içinde bir devam filminin ya da yeniden çevriminin çekilmemesi şaşırtıcıydı. Nitekim Hollywood geç de olsa Yüz Yüze'ye de gözünü dikti ve 2022 yılında Face/Off 2 için hazırlıklara başlandı.

Son olarak Godzilla x Kong'a imza atan Adam Wingard, 2022'de bir açıklama yaparak senarist Simon Barrett ile birlikte Face/Off 2 üzerinde çalışmaya başladıklarını açıklamıştı. O günden beri hakkında pek fazla şey duymadığımız bu proje, bu hafta yeniden gündeme taşındı.

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Face/Off 2'yi Adam Wingard Yönetecek

Hollywood içinden bilgi paylaşan en önemli kaynaklardan biri olan Daniel Richtman, ilk filmin yıldızları Nicolas Cage ve John Travolta'nın devam filmi için geri döneceğini söyledi. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da güvenilir bir kaynak olan Richtman'ın bu haberi paylaşması, Cage ve Travolta'yı yakında yeniden bir araya görebileceğimizi gösteriyor.

Öte yandan Adam Wingard'ın geçtiğimiz yıl katıldığı bir podcast'te devam filmini ancak Nicolas Cage ve John Travolta'yla anlaşırlarsa çekeceklerini söylemesi de bu iddiayı destekliyor. Belli ki Wingard ve Barrett'ın hazırladığı senaryonun merkezinde bu iki karakter yer alıyor.

Aksiyon ustası John Woo'nun yönettiği Yüz Yüze, bir terörirst saldırısını önlemek için estetik ameliyatla suçlu Castor Troy'un yüzünü alan FBI ajanı Sean Archer'a odaklanıyordu. Castor Troy'un operasyon sırasında uyanıp bu operasyonu ele geçirmesi, suçluyla polisin yer değiştirdiği bir hikâye ortaya çıkarıyordu.

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