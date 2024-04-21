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    Anlık Bildirim

    Nicolas Cage ve John Travolta, Face/Off 2 için yeniden bir araya gelebilir

    90'ların sembol filmlerinden olan Face/Off yıllar sonra bir devam filmine kavuşuyor. İlk filmin yıldızları Nicolas Cage ve John Travolta, Face/Off 2 için yeniden bir araya gelebilir.
    Face/Off 2 ilk filmin yıldızlarını yeniden buluşturabilir Tam Boyutta Gör
    90'ların unutulmaz aksiyon filmlerinden olan Yüz Yüze (Face/Off), 2000'lerde sık sık televizyonda gösterilmesi sayesinde ülkemizde de sağlam bir izleyici kitlesine ulaştı. Bu da Yüz Yüze'nin bir dönemin sembol filmlerinden birine dönüşmesini sağladı. Böylesine popüler bir aksiyon filminin yıllar içinde bir devam filminin ya da yeniden çevriminin çekilmemesi şaşırtıcıydı. Nitekim Hollywood geç de olsa Yüz Yüze'ye de gözünü dikti ve 2022 yılında Face/Off 2 için hazırlıklara başlandı.

    Son olarak Godzilla x Kong'a imza atan Adam Wingard, 2022'de bir açıklama yaparak senarist Simon Barrett ile birlikte Face/Off 2 üzerinde çalışmaya başladıklarını açıklamıştı. O günden beri hakkında pek fazla şey duymadığımız bu proje, bu hafta yeniden gündeme taşındı.

    Face/Off 2'yi Adam Wingard Yönetecek

    Hollywood içinden bilgi paylaşan en önemli kaynaklardan biri olan Daniel Richtman, ilk filmin yıldızları Nicolas Cage ve John Travolta'nın devam filmi için geri döneceğini söyledi. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da güvenilir bir kaynak olan Richtman'ın bu haberi paylaşması, Cage ve Travolta'yı yakında yeniden bir araya görebileceğimizi gösteriyor.

    Öte yandan Adam Wingard'ın geçtiğimiz yıl katıldığı bir podcast'te devam filmini ancak Nicolas Cage ve John Travolta'yla anlaşırlarsa çekeceklerini söylemesi de bu iddiayı destekliyor. Belli ki Wingard ve Barrett'ın hazırladığı senaryonun merkezinde bu iki karakter yer alıyor.

    Aksiyon ustası John Woo'nun yönettiği Yüz Yüze, bir terörirst saldırısını önlemek için estetik ameliyatla suçlu Castor Troy'un yüzünü alan FBI ajanı Sean Archer'a odaklanıyordu. Castor Troy'un operasyon sırasında uyanıp bu operasyonu ele geçirmesi, suçluyla polisin yer değiştirdiği bir hikâye ortaya çıkarıyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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