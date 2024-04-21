Nicolas Cage ve John Travolta, Face/Off 2 için yeniden bir araya gelebilir

Son olarak Godzilla x Kong'a imza atan Adam Wingard, 2022'de bir açıklama yaparak senarist Simon Barrett ile birlikte Face/Off 2 üzerinde çalışmaya başladıklarını açıklamıştı. O günden beri hakkında pek fazla şey duymadığımız bu proje, bu hafta yeniden gündeme taşındı.
Face/Off 2'yi Adam Wingard Yönetecek
Hollywood içinden bilgi paylaşan en önemli kaynaklardan biri olan Daniel Richtman, ilk filmin yıldızları Nicolas Cage ve John Travolta'nın devam filmi için geri döneceğini söyledi. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da güvenilir bir kaynak olan Richtman'ın bu haberi paylaşması, Cage ve Travolta'yı yakında yeniden bir araya görebileceğimizi gösteriyor.
Öte yandan Adam Wingard'ın geçtiğimiz yıl katıldığı bir podcast'te devam filmini ancak Nicolas Cage ve John Travolta'yla anlaşırlarsa çekeceklerini söylemesi de bu iddiayı destekliyor. Belli ki Wingard ve Barrett'ın hazırladığı senaryonun merkezinde bu iki karakter yer alıyor.
Aksiyon ustası John Woo'nun yönettiği Yüz Yüze, bir terörirst saldırısını önlemek için estetik ameliyatla suçlu Castor Troy'un yüzünü alan FBI ajanı Sean Archer'a odaklanıyordu. Castor Troy'un operasyon sırasında uyanıp bu operasyonu ele geçirmesi, suçluyla polisin yer değiştirdiği bir hikâye ortaya çıkarıyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)