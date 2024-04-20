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    Sevilen bilim-kurgu romanı Kurtuluş Projesi'nin film uyarlaması için tarih verildi

    Marslı'nın da yazarı olan Andy Weir'ın sevilen bilim-kurgu romanı Kurtuluş Projesi sinemaya uyarlanıyor. Ünlü oyuncu Ryan Gosling'in başrolünü üstlendiği filmin vizyon tarihi açıklandı.
    Kurtuluş Projesi filmi için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Sinemaya da uyarlanan Marslı (The Martian) başta olmak üzere pek çok popüler bilim-kurgu romanına imza atan Andy Weir, 2021 yılında da Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary) adını taşıyan bir bilim-kurgu romanı çıkardı. Hem eleştirmenler hem de okurlar tarafından beğeniyle karşılanan bu roman, 2022'de Hugo Ödülü'nün finalistleri arasına girmeyi başardı. Andy Weir'ın bu sevilen romanı, şimdi beyaz perdeye uyarlanıyor.

    Daha önce The LEGO Movie, 21Jump Street, Spider-Man: Into the Spider-Verse gibi filmlere imza atan Phil Lord ve Christopher Miller ikilisinin yöneteceği Project Hail Mary filminin başrolünde ünlü oyuncu Ryan Gosling yer alacak. Birkaç hafta önce şekillenmeye başlayan bu projenin vizyon tarihi de belli oldu. Film, 20 Mart 2026'da vizyona girecek.

    Kurtuluş Projesi, Bir Uzay Gemisinde Hafızasını Kaybetmiş Şekilde Uyanan Bir Araştırmacıya Odaklanıyor

    Kurtuluş Projesi'nin merkezinde, Amerikalı bir öğretmen olan Ryland Grace yer alıyor. Bir dönem umut vadeden bir bilim insanı olan ama önemli kişilerle ters düştüğü için akademik kariyerini geride bırakmak zorunda kalan Ryland, bir gün bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş şekilde uyanıyor. Kim olduğunu ya da neden bu yolculuğa çıktığını bilmeyen Ryland'ın anıları parça parça geri gelirken, okurlar da dünyanın kaderini etkileyecek bu yolculuğun detaylarını öğrenmeye başlıyor.

    Filmin senaryosunu, şu sıralar yeni Matrix filmi üzerinde çalışan Drew Goddard kaleme aldı. Goddard, The Martian uyarlamasının da senaryosunu yazan isimdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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