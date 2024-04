Sevilen bilim-kurgu romanı Kurtuluş Projesi'nin film uyarlaması için tarih verildi

Tam Boyutta Gör Sinemaya da uyarlanan Marslı (The Martian) başta olmak üzere pek çok popüler bilim-kurgu romanına imza atan Andy Weir, 2021 yılında da Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary) adını taşıyan bir bilim-kurgu romanı çıkardı. Hem eleştirmenler hem de okurlar tarafından beğeniyle karşılanan bu roman, 2022'de Hugo Ödülü'nün finalistleri arasına girmeyi başardı. Andy Weir'ın bu sevilen romanı, şimdi beyaz perdeye uyarlanıyor.

Daha önce The LEGO Movie, 21Jump Street, Spider-Man: Into the Spider-Verse gibi filmlere imza atan Phil Lord ve Christopher Miller ikilisinin yöneteceği Project Hail Mary filminin başrolünde ünlü oyuncu Ryan Gosling yer alacak. Birkaç hafta önce şekillenmeye başlayan bu projenin vizyon tarihi de belli oldu. Film, 20 Mart 2026'da vizyona girecek.

Kurtuluş Projesi, Bir Uzay Gemisinde Hafızasını Kaybetmiş Şekilde Uyanan Bir Araştırmacıya Odaklanıyor

Kurtuluş Projesi'nin merkezinde, Amerikalı bir öğretmen olan Ryland Grace yer alıyor. Bir dönem umut vadeden bir bilim insanı olan ama önemli kişilerle ters düştüğü için akademik kariyerini geride bırakmak zorunda kalan Ryland, bir gün bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş şekilde uyanıyor. Kim olduğunu ya da neden bu yolculuğa çıktığını bilmeyen Ryland'ın anıları parça parça geri gelirken, okurlar da dünyanın kaderini etkileyecek bu yolculuğun detaylarını öğrenmeye başlıyor.

Filmin senaryosunu, şu sıralar yeni Matrix filmi üzerinde çalışan Drew Goddard kaleme aldı. Goddard, The Martian uyarlamasının da senaryosunu yazan isimdi.

