Sevilen bilim-kurgu romanı Kurtuluş Projesi'nin film uyarlaması için tarih verildi

- Kurtuluş Projesi, Bir Uzay Gemisinde Hafızasını Kaybetmiş Şekilde Uyanan Bir Araştırmacıya Odaklanıyor
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Daha önce The LEGO Movie, 21Jump Street, Spider-Man: Into the Spider-Verse gibi filmlere imza atan Phil Lord ve Christopher Miller ikilisinin yöneteceği Project Hail Mary filminin başrolünde ünlü oyuncu Ryan Gosling yer alacak. Birkaç hafta önce şekillenmeye başlayan bu projenin vizyon tarihi de belli oldu. Film, 20 Mart 2026'da vizyona girecek.
Kurtuluş Projesi, Bir Uzay Gemisinde Hafızasını Kaybetmiş Şekilde Uyanan Bir Araştırmacıya Odaklanıyor
Kurtuluş Projesi'nin merkezinde, Amerikalı bir öğretmen olan Ryland Grace yer alıyor. Bir dönem umut vadeden bir bilim insanı olan ama önemli kişilerle ters düştüğü için akademik kariyerini geride bırakmak zorunda kalan Ryland, bir gün bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş şekilde uyanıyor. Kim olduğunu ya da neden bu yolculuğa çıktığını bilmeyen Ryland'ın anıları parça parça geri gelirken, okurlar da dünyanın kaderini etkileyecek bu yolculuğun detaylarını öğrenmeye başlıyor.
Filmin senaryosunu, şu sıralar yeni Matrix filmi üzerinde çalışan Drew Goddard kaleme aldı. Goddard, The Martian uyarlamasının da senaryosunu yazan isimdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)