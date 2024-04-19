Tam Boyutta Gör Netflix, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin ilk çeyrekte elde ettiği gelir %15 artarak 9.4 milyar dolara çıktı. Şirketin net kârı da ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %79 artışla 2,3 milyar dolara ulaştı.

Netflix artık abone sayısını açıklamayacak

Netflix, ilk çeyrekte yeni 9.3 milyon abone ekleyerek toplam 270 milyon aboneye ulaştı. Netflix, çeyrek sonuçları ile ilgili olarak yatırımcılarına yaptığı açıklamada, 2025'ten sonra çeyrek finansal sonuçlarında abone sayısı rakamlarını açıklamayacağını söyledi. Şirket, abone sayısı artışının sadece bir bileşen olduğunu belirterek, reklamlı abonelik, ücretli şifre paylaşımı gibi başka gelir kalemlerine sahip olduklarını belirtti.

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Bunun yerine Netflix, her üç ayda bir bölgelere göre gelir dökümü sunacağını ve sadece önemli abone dönüm noktalarına ulaşıldığında paylaşacağını söyledi.

Netflix'in son dönemdeki yaklaşımı akış hizmetini kablo TV hizmetlerine benzeterek aboneleri platformda tutmak üzerine kurulu gözüküyor. Bunu da, abonelerin ek ücret ödeyerek daha fazla kullanıcıyı platforma katma gibi yaklaşımlar ile başarmayı umuyor.





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Netflix'in abone sayısı yılın ilk çeyreğinde 9 milyon arttı