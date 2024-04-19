Netflix'in abone sayısı yılın ilk çeyreğinde 9 milyon arttı

Netflix artık abone sayısını açıklamayacak
Netflix, ilk çeyrekte yeni 9.3 milyon abone ekleyerek toplam 270 milyon aboneye ulaştı. Netflix, çeyrek sonuçları ile ilgili olarak yatırımcılarına yaptığı açıklamada, 2025'ten sonra çeyrek finansal sonuçlarında abone sayısı rakamlarını açıklamayacağını söyledi. Şirket, abone sayısı artışının sadece bir bileşen olduğunu belirterek, reklamlı abonelik, ücretli şifre paylaşımı gibi başka gelir kalemlerine sahip olduklarını belirtti.
Bunun yerine Netflix, her üç ayda bir bölgelere göre gelir dökümü sunacağını ve sadece önemli abone dönüm noktalarına ulaşıldığında paylaşacağını söyledi.
Netflix'in son dönemdeki yaklaşımı akış hizmetini kablo TV hizmetlerine benzeterek aboneleri platformda tutmak üzerine kurulu gözüküyor. Bunu da, abonelerin ek ücret ödeyerek daha fazla kullanıcıyı platforma katma gibi yaklaşımlar ile başarmayı umuyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)