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    Rebel Moon 2 eleştirmenler tarafından yerden yere vuruluyor

    Bugün Netflix'te izleyici ile buluşan Rebel Moon 2, eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vuruluyor. Devam filmi, pek beğenilmeyen İlk filmden bile daha kötü bulundu.
    Rebel Moon 2 ilk filmden bile kötü bulundu Tam Boyutta Gör
    Zack Snyder'ın Star Wars'a öykünerek çektiği büyük bütçeli bilim-kurgu filmi Rebel Moon, aralık ayında Netflix'te izleyici ile buluştu. Film hatırı sayılır bir izlenmeye ulaşmış olsa da özellikle eleştirmenler tarafından hiç beğenilmedi. Filmin Rotten Tomatoes puanı bugün itibarıyla %21'de. Ancak bugün yayınlanan Rebel Moon 2 ile kıyaslandığında, ilk filmin yüzde $21'i bile iyi görünüyor. Çünkü ikinci filme gelen eleştiriler daha da kötü.

    Rebel Moon 2'nin Rotten Tomatoes puanı bugün itibarıyla %11. Bu da yeni Rebel Moon filmini Zack Snyder'ın bugüne kadar eleştirmenlerden en düşük puan alan filmi yapıyor. Snyder, Army of the Dead ya da Sucker Punch gibi pek beğenilmeyen filmlerinde bile görmediği dibi Rebel Moon ile görmüş oldu.

    Rebel Moon 2 Başarısız Olursa Zack Snyder'ın Serisi Yarıda Kalabilir

    Zack Snyder'ın son filmine dair eleştirilerde, "başka eserleri taklit etmeye çalışırken başarısız oluyor", "içi boş aksiyon sahneleriyle dolu" ve "inandırıcılıktan uzak" gibi ifadeler ön plana çıkıyor.

    İlk filmin hikâyesinin bıraktığı yerden başlayan Rebel Moon - Part Two: The Scargiver, ilk filmde bir araya gelmelerini izlediğimiz asi grubunun galaksinin kaderini tayin edecek bir direniş başlatmasını anlatıyor. Snyder bunu 4 ya da 6 filmlik bir seriye dönüştürme niyetinde olsa da gelen bu kötü yorumların ardından serinin bir geleceği olup olmayacağını bekleyip göreceğiz. Bunu eleştirmen puanlarından ziyade izlenme rakamları belirleyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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