Rebel Moon 2 eleştirmenler tarafından yerden yere vuruluyor

Rebel Moon 2'nin Rotten Tomatoes puanı bugün itibarıyla %11. Bu da yeni Rebel Moon filmini Zack Snyder'ın bugüne kadar eleştirmenlerden en düşük puan alan filmi yapıyor. Snyder, Army of the Dead ya da Sucker Punch gibi pek beğenilmeyen filmlerinde bile görmediği dibi Rebel Moon ile görmüş oldu.
Rebel Moon 2 Başarısız Olursa Zack Snyder'ın Serisi Yarıda Kalabilir
Zack Snyder'ın son filmine dair eleştirilerde, "başka eserleri taklit etmeye çalışırken başarısız oluyor", "içi boş aksiyon sahneleriyle dolu" ve "inandırıcılıktan uzak" gibi ifadeler ön plana çıkıyor.
İlk filmin hikâyesinin bıraktığı yerden başlayan Rebel Moon - Part Two: The Scargiver, ilk filmde bir araya gelmelerini izlediğimiz asi grubunun galaksinin kaderini tayin edecek bir direniş başlatmasını anlatıyor. Snyder bunu 4 ya da 6 filmlik bir seriye dönüştürme niyetinde olsa da gelen bu kötü yorumların ardından serinin bir geleceği olup olmayacağını bekleyip göreceğiz. Bunu eleştirmen puanlarından ziyade izlenme rakamları belirleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)