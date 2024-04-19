Rebel Moon 2 eleştirmenler tarafından yerden yere vuruluyor

Tam Boyutta Gör Zack Snyder'ın Star Wars'a öykünerek çektiği büyük bütçeli bilim-kurgu filmi Rebel Moon, aralık ayında Netflix'te izleyici ile buluştu. Film hatırı sayılır bir izlenmeye ulaşmış olsa da özellikle eleştirmenler tarafından hiç beğenilmedi. Filmin Rotten Tomatoes puanı bugün itibarıyla %21'de. Ancak bugün yayınlanan Rebel Moon 2 ile kıyaslandığında, ilk filmin yüzde $21'i bile iyi görünüyor. Çünkü ikinci filme gelen eleştiriler daha da kötü.

Rebel Moon 2'nin Rotten Tomatoes puanı bugün itibarıyla %11. Bu da yeni Rebel Moon filmini Zack Snyder'ın bugüne kadar eleştirmenlerden en düşük puan alan filmi yapıyor. Snyder, Army of the Dead ya da Sucker Punch gibi pek beğenilmeyen filmlerinde bile görmediği dibi Rebel Moon ile görmüş oldu.

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Rebel Moon 2 Başarısız Olursa Zack Snyder'ın Serisi Yarıda Kalabilir

Zack Snyder'ın son filmine dair eleştirilerde, "başka eserleri taklit etmeye çalışırken başarısız oluyor", "içi boş aksiyon sahneleriyle dolu" ve "inandırıcılıktan uzak" gibi ifadeler ön plana çıkıyor.

İlk filmin hikâyesinin bıraktığı yerden başlayan Rebel Moon - Part Two: The Scargiver, ilk filmde bir araya gelmelerini izlediğimiz asi grubunun galaksinin kaderini tayin edecek bir direniş başlatmasını anlatıyor. Snyder bunu 4 ya da 6 filmlik bir seriye dönüştürme niyetinde olsa da gelen bu kötü yorumların ardından serinin bir geleceği olup olmayacağını bekleyip göreceğiz. Bunu eleştirmen puanlarından ziyade izlenme rakamları belirleyecek.

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Rebel Moon 2 ilk filmden bile kötü bulundu