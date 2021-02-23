PlayStation özel oyunu Twisted Metal'in dizisi geliyor: Deadpool'un senaristi de projede

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İlk oyunu 1995 yılında yayınlanan ve PlayStation'ın en sevilen markalarından biri haline gelen Twisted Metal'in live-action dizi uyarlaması duyuruldu.

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Variety'nin haberine göre Sony, şu anda Twisted Metal'in bir dizi uyarlaması üzerinde çalışıyor. Projede yönetici yapımcı olarak Deadpool yazarları Rhett Reese ve Paul Wernick bulunacak. Kobra Kai yazarı Michael Jonathan Smith de hem yapımcı hem de senarist görevinde olacak.

Dizi ise kıyamet sonrası çorak bir arazide ödül vaadiyle paket teslim etme görevi verilen bir yabancının hikayesini anlatacak. Ne yazık ki şu an için daha fazla detay bilinmiyor.

Sony, geçtiğimiz aylarda kendi özel oyunlarının dizilerini ve filmlerini çekeceklerini, bunun daha başlangıç olduğunu açıklamıştı. Twisted Metal de bu yeni projelerden ilki diyebiliriz.

https://screenrant.com/twisted-metal-show-greenlight-game-adaptation-deadpool-writers/

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