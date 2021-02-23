Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation özel oyunu Twisted Metal'in dizisi geliyor: Deadpool'un senaristi de projede

    PlayStation markasının en popüler oyun serilerinden biri olan Twisted Metal'in dizi uyarlaması için yeşil ışık yakıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    23 Şubat 2021, 17:00 (52 dk.)
    98
    14
    1
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    PlayStation özel oyunu Twisted Metal'in dizisi geliyor: Deadpool'un senaristi de projede
    Tam Boyutta Gör

    İlk oyunu 1995 yılında yayınlanan ve PlayStation'ın en sevilen markalarından biri haline gelen Twisted Metal'in live-action dizi uyarlaması duyuruldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Kuzuların Sessizliği filminin devamı olan Clarice dizisinden fragman paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Zack Snyder's Justice League'den yeni görseller paylaşıldı"

    Variety'nin haberine göre Sony, şu anda Twisted Metal'in bir dizi uyarlaması üzerinde çalışıyor. Projede yönetici yapımcı olarak Deadpool yazarları Rhett Reese ve Paul Wernick bulunacak. Kobra Kai yazarı Michael Jonathan Smith de hem yapımcı hem de senarist görevinde olacak. 

    Dizi ise kıyamet sonrası çorak bir arazide ödül vaadiyle paket teslim etme görevi verilen bir yabancının hikayesini anlatacak. Ne yazık ki şu an için daha fazla detay bilinmiyor.

    Sony, geçtiğimiz aylarda kendi özel oyunlarının dizilerini ve filmlerini çekeceklerini, bunun daha başlangıç olduğunu açıklamıştı. Twisted Metal de bu yeni projelerden ilki diyebiliriz.



    https://screenrant.com/twisted-metal-show-greenlight-game-adaptation-deadpool-writers/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    D
    disposable 3 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 38 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    TM4'te az vakit geçirmediydik. Muhteşem bir oyundu :) Hele o müzikleri yok mu...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. PlayStation 5 için yeni nesil VR seti duyuruldu 22 dk. 2021 Mercedes-Benz C-Serisi tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri 52 dk. GÖRÜNTÜLENEN PlayStation özel oyunu Twisted Metal'in dizisi geliyor: Deadpool'un senaristi de projede Sonraki Rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor 1 sa. Google Pixel 5a'nın yüksek kalitede görselleri ortaya çıktı 1 sa. iPhone 13 OLED ekranları BOE de üretecek 1 sa. 2500$ Fiyat ve 6K Çözünürlük! BMPCC6K PRO modeli duyuruldu! 2 sa. Samsung odaklanmayı iyileştirdiği yeni 50MP sensörünü duyurdu 2 sa. Disney Plus'ın yetişkenlere yönelik servisi 'Star', Avrupa'da kullanıma sunuldu 2 sa. iOS 14 App Clips verileri geliştiricilerin erişimine açılıyor 3 sa. Akıllı telefon satışlarında 2020'nin dördüncü çeyreğinde lider Apple oldu 3 sa. Turkcell'de BTC ve kripto para dönemi başladı 3 sa. The Elder Scrolls 6'ya ait olduğu iddia edilen bir oynanış videosu paylaşıldı 4 sa. LG genişleyebilir ekranlı telefonunu iptal ediyor 4 sa. Netflix önerilen içerikleri, kullanıcıların cihazlarına otomatik olarak indirecek 5 sa. Elektrikli Hyundai Ioniq 5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 5 sa. Spotify yüksek kaliteli müzik müjdesini verdi: Spotify HiFi geliyor 6 sa. Çiftlik Bank hikayesi dizi oluyor; ilk detaylar belli oldu 6 sa. HarmonyOS, Nisan ayında akıllı telefonlar için kullanıma sunuluyor 7 sa. Zack Snyder's Justice League'den yeni görseller paylaşıldı 9 sa. Elon Musk'tan Starlink açıklaması: Hızlar 300Mbit'e çıkıyor 10 sa. Vallheim’dan rekor üstüne rekor: Steam’in en çok eş zamanlı oyuncuya sahip 5. oyunu oldu 11 sa. Spor oyunu Pumped BMX Flow, iOS için ücretsiz olarak yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız