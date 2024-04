Steven Spielberg, UFO filmi çekmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör

Steven Spielberg, kendisine şöhret kazandıran bilimkurgu türüne geri dönmeye hazırlanıyor. Basına yansıyan haberlere göre 77 yaşındaki usta yönetmen yepyeni bir UFO filmi çekecek. Filmin senaryosu, Spielberg'ün daha önce birlikte çalıştığı David Koepp tarafından kaleme alınacak.

Proje hakkında çok fazla detay yok. Ayrıca henüz bir stüdyo ile de anlaşılmış değil. En güçlü aday olarak Spielberg'ün uzun soluklu bir anlaşmaya sahip olduğu Universal olarak öne çıkıyor. Spielberg'ün UFO'lar ve uzaylılarla ilgili filmler çekmeye yabancı olmadığını hatırlatalım.

Bilimkurgu türüne farklı bir bakış açısı kazandırdı

Efsane yönetmen 1977 yılında, 20 milyon dolarlık bir bütçeyle 306 milyon dolar hasılat elde eden ve bilimkurgu sinemasına yeni bir bakış açısı getiren Close Encounters of The Third Kind (Üçüncü Türden Yakınlaşmalar) adlı filmiyle izleyicilerin karşısında çıkmıştı.

Steven Spielberg, 2005 yılında ise H.G. Wells'in romanından uyarlanan ve uzaylı bir medeniyetin temsilcilerinin istilasını anlatan War of the Worlds (Dünyalar Savaşı) filmini çekti. Ayrıca usta yönetmenin E.T. gibi kült haline gelmiş uzaylı temalı bir filmi de var.

Spielberg'ün elinden çıkacak yeni UFO filminin de en az bu filmler kadar etkileyici olacağına şüphe yok.

