Steven Spielberg, UFO filmi çekmeye hazırlanıyor

Steven Spielberg, kendisine şöhret kazandıran bilimkurgu türüne geri dönmeye hazırlanıyor. Basına yansıyan haberlere göre 77 yaşındaki usta yönetmen yepyeni bir UFO filmi çekecek. Filmin senaryosu, Spielberg'ün daha önce birlikte çalıştığı David Koepp tarafından kaleme alınacak.
Proje hakkında çok fazla detay yok. Ayrıca henüz bir stüdyo ile de anlaşılmış değil. En güçlü aday olarak Spielberg'ün uzun soluklu bir anlaşmaya sahip olduğu Universal olarak öne çıkıyor. Spielberg'ün UFO'lar ve uzaylılarla ilgili filmler çekmeye yabancı olmadığını hatırlatalım.
Bilimkurgu türüne farklı bir bakış açısı kazandırdı
Efsane yönetmen 1977 yılında, 20 milyon dolarlık bir bütçeyle 306 milyon dolar hasılat elde eden ve bilimkurgu sinemasına yeni bir bakış açısı getiren Close Encounters of The Third Kind (Üçüncü Türden Yakınlaşmalar) adlı filmiyle izleyicilerin karşısında çıkmıştı.
Steven Spielberg, 2005 yılında ise H.G. Wells'in romanından uyarlanan ve uzaylı bir medeniyetin temsilcilerinin istilasını anlatan War of the Worlds (Dünyalar Savaşı) filmini çekti. Ayrıca usta yönetmenin E.T. gibi kült haline gelmiş uzaylı temalı bir filmi de var.
Spielberg'ün elinden çıkacak yeni UFO filminin de en az bu filmler kadar etkileyici olacağına şüphe yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)