Kingston 12GB kapasiteli yeni DDR3 kitini duyurdu

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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, 12GB kapasiteli yeni bir DDR3 bellek kitini kullanıma sunuyor. Firmanın HyperX serisi altında hazırladığı KHX1600C9D3K6/12GX kod adlı yeni bellek kiti, Core i7 900 serisi Intel işlemcilerle, X58 çipsetli anakartlarda kullanılmak üzere geliştirildi. 2GB kapasiteli 6 adet bellek modülünden oluşan kit, 1600MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde 9-9-9-27 zamanlamalarıyla geliyor.

Kingston'ın daha önce bazı bellek kitlerinde de kullandığı Alüminyum soğutucu ile donatılan 12GB'lık DDR3 kit, daha agresif zamanlamalar için XMP (Intel Extreme Memory Profile) desteği sunuyor. Ömür boyu garanti ile gelen yeni bellek kiti, 2GB kapasiteli 6 adet bellek modülünden oluştuğu için 4GB kapasiteli üç modüle sahip, 1300$+ fiyatlı bir önceki kit ile kıyaslandığında 335$'lık satış fiyatıyla alınabilirliği çok daha yüksek bir çözüm.