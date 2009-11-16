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Kingston 12GB kapasiteli yeni DDR3 kitini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston 12GB kapasiteli yeni DDR3 kitini duyurdu
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, 12GB kapasiteli yeni bir DDR3 bellek kitini kullanıma sunuyor. Firmanın HyperX serisi altında hazırladığı KHX1600C9D3K6/12GX kod adlı yeni bellek kiti, Core i7 900 serisi Intel işlemcilerle, X58 çipsetli anakartlarda kullanılmak üzere geliştirildi. 2GB kapasiteli 6 adet bellek modülünden oluşan kit, 1600MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde 9-9-9-27 zamanlamalarıyla geliyor.

Kingston'ın daha önce bazı bellek kitlerinde de kullandığı Alüminyum soğutucu ile donatılan 12GB'lık DDR3 kit, daha agresif zamanlamalar için XMP (Intel Extreme Memory Profile) desteği sunuyor. Ömür boyu garanti ile gelen yeni bellek kiti, 2GB kapasiteli 6 adet bellek modülünden oluştuğu için 4GB kapasiteli üç modüle sahip, 1300$+ fiyatlı bir önceki kit ile kıyaslandığında 335$'lık satış fiyatıyla alınabilirliği çok daha yüksek bir çözüm.


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MxFxOx 9 yıl
oyunların 1 gb üstünde rahat gezdiğini düşünürsek 4 gb yeterli olur fazlası boşa para harcamaktır.Ramlarin fazla olmasının oyunlara ve uygulamalara katkısı çok çok az belki de yok ihtiyacı kadar kullanır.hızlı pc istiyosanız SSD alın bunun yerine
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Investigator 9 yıl
Bence de çoğu arkadaşın dediği gibi gereksiz şuanki normal bir kullanıcıya 4 gb ın bile yüksek geleceğini sanıyorum.Ben 3 senedir 1 gb kullanıyorum fazla oyun oynamadığım için hepsi bile kullanılmıyor.
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CeFurkan 9 yıl
oyun oynayanlar için gereksiz

fakat bana inanilmaz lazım
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Th3InferNal 10 yıl
Haber için teşekkürler.Şuan için gereksiz gibi görünüyor.Sanırım çoğu kişide böle düşünüyor 12gb ram şuanlık masraf olarak görüyorum daha ddr2 ramler kullanırken ddr3 helede 12gb ram gereksiz benim yorumumla teşekkür ederim bana katılan ve katılmayan herkese.
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NemesisR3 10 yıl
3x4gb olsaymış daha iyi olurdu bence.
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eCCo 10 yıl
hehe adam napsın 1981 de okadar ram i almak icin bi araba parasından fazla para ödüyolardı
=))
ama 12 gb da gereksiz gibi gerçekten...
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uyar.10ur 10 yıl
vayy be...
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yekoo 10 yıl
artık 32bit işletim sistemi gereksiz olma yolunda. 2 seneye kadar min. ram ihtiyacı 4gb sınırını aşacaktır zaten. uygulamalar gün geçtikçe daha fazla donanıma ihtiyaç duyuyorlar.
bill gates vaktiyle ne demişti?
"Nobody will ever need more than 640k RAM!" 1981... :)
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deepestlove 10 yıl
win7 64bit ve 8gb kullanıyorum. sanal belleği 100mb yaptım. Programlar roket gibi açılıyor.
İmkanım olsa 128gb takardım.
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wrhost 10 yıl
bende 2 yıldır 2 gb bellek kullanıyorum ve uzun sürede yeterli gelecektir
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ucankurbaga 10 yıl
32bit windows 7 maximum 3.25gb desteklerken, bu tamamen gereksiz.
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STokgoz 10 yıl
aynen gereksiz sadece belki biraz diğerlerinini piyasa olarak fiyatını etkileyebilir
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