Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kingston, 3500 MB/s’ye ulaşabilen KC 2500 NVMe SSD’lerini duyurdu

    NVMe SSD seçeneklerine bir yenisi Kingston’dan geldi. KC2500 şifreleme olanağıyla güvenlik vadediyor.
    2 sa.
    354
    21
    1
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kingston, 3500 MB/s’ye ulaşabilen KC 2500 NVMe SSD’lerini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    ABD merkezli depolama ve bellek çözümleri üreticisi Kingston KC ailesini KC 2500 ile güncelledi. Model yüksek hızı ve kapasitesiyle iyi bir yükseltme imkanı sunuyor.

    DRAMless tasarıma devam

    KC2500 temel olarak SMI 2262EN kontrolcüsünün denetimindeki 96 katmanlı 3D TLC NAND Flash lardan oluşan bir NVMe SSD çözümü. DRAM önbelleğine dair bir detaya ise yer verilmediğinin altını çizelim. Performans değerlerine bakılırsa DRAMless bir çözümden bahsediyor olabiliriz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Crucial yüksek performanslı P5 NVMe SSD’lerini duyurdu

    Tepe modelde sırasıyla 3500/2900 MB/s’lik sıralı okuma yazma hızına erişilebilirken rastgele okuma/yazma performansı ise 375K/300K olarak ölçülmüş. Arayüz kanadında PCIe Gen3 X4’ün kullanıldığını da ekleyelim.

    250 GB’tan 2 TB’a doğru yükselirken TBW değerleri  150 TBW, 300 TBW, 600 TBW ve 1.2 PBW olarak ölçeklenen modeller yük altında en fazla 7 watt’a kadar güç tüketebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "TeamGroup, T-Force Cardea Zero ailesini 2 yeni modelle genişletti "

    M.2 2280 formatındaki çözümler için 5 yıllık garanti süresi belirlenirken henüz fiyat bilgisinin paylaşılmadığını ekleyerek sözlerimizi noktalayalım.



    https://www.techpowerup.com/266304/kingston-releases-next-gen-kc2500-nvme-pcie-ssd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ibrahim8019 48 dk. yeni yorumcu
    Biraz ucuzlasa da alabilsek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kingston, 3500 MB/s’ye ulaşabilen KC 2500 NVMe SSD’lerini duyurdu Sonraki Humble Bundle’ın Kovid-19 paketi, bir haftada 6.5 milyon dolar topladı 3 sa. Elektrikli BMW iX3'ün tasarımı ortaya çıktı 3 sa. Samsung'dan düşük bütçeli yeni telefon: Galaxy J2 Core 2020 3 sa. The Last of Us 2 ve Ghost of Tsushima'nın yeni çıkış tarihleri açıklandı 4 sa. Pembe ekran kartları çoğalıyor: GALAX RTX 2070 Super EX Pink Edition’ı lanse etti 4 sa. PowerColor RX 5600 XT ITX’i satışa sundu 4 sa. 27 Nisan koronavirüs tablosu 5 sa. TSMC 2 nm için kolları sıvadı 5 sa. Microsoft, Windows 10'a reklam eklemeye tam gaz devam ediyor 6 sa. Intel’in 4/8 izlekli Core i3 işlemcisi Ryzen 3 3300X ile eşleşiyor 6 sa. Ofis algısını binaların dışına taşıyan yeni nesil bilgisayar teknolojileri 6 sa. Elektrikli Nissan Ariya'nın patent görselleri sızdırıldı 6 sa. Gumslinger ile yapışkan düellolara hazırlanın 7 sa. MIUI 12 tanıtıldı! Hangi telefonlara gelecek? 7 sa. Red Bull imzalı Dirt Bike Unchained indirmeye sunuldu 7 sa. Parmak izi okuyucusuz Samsung T7 SSD’si detaylandı 8 sa. Lenovo ThinkPad dizüstüler Fedora yüklü olarak gelecek 9 sa. Diyanet'in Fetva isimli mobil uygulaması yayınlandı 10 sa. 2020 Audi A6 Avant'ın hibrit versiyonu tanıtıldı 11 sa. Lise öğretmenleri hava dezenfekte cihazı geliştirdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Microsoft tek boşluk mu çift boşluk mu kavgasını sonlandırıyor
    DonanımHaber
    Yurt dışından getirilen SIM kartlı cihazlar için kayıtsız kull...
    DonanımHaber
    HTC küllerinden doğuyor: HTC Desire 20 Pro modeli ufukta göründü
    DonanımHaber
    Haftalık Oyun Önerisi 03: Sundered: Eldritch Edition
    Bölüm Sonu Canavarı
    SuperData: Animal Crossing: New Horizons 5 Milyon Dijital Kopy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Format sonrası IDM - CRACK İkilemi
    DH Forum
    SURVIVOR 2020
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim