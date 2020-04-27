Kingston, 3500 MB/s’ye ulaşabilen KC 2500 NVMe SSD’lerini duyurdu

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ABD merkezli depolama ve bellek çözümleri üreticisi Kingston KC ailesini KC 2500 ile güncelledi. Model yüksek hızı ve kapasitesiyle iyi bir yükseltme imkanı sunuyor.

DRAMless tasarıma devam

KC2500 temel olarak SMI 2262EN kontrolcüsünün denetimindeki 96 katmanlı 3D TLC NAND Flash lardan oluşan bir NVMe SSD çözümü. DRAM önbelleğine dair bir detaya ise yer verilmediğinin altını çizelim. Performans değerlerine bakılırsa DRAMless bir çözümden bahsediyor olabiliriz.

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Tepe modelde sırasıyla 3500/2900 MB/s’lik sıralı okuma yazma hızına erişilebilirken rastgele okuma/yazma performansı ise 375K/300K olarak ölçülmüş. Arayüz kanadında PCIe Gen3 X4’ün kullanıldığını da ekleyelim.

250 GB’tan 2 TB’a doğru yükselirken TBW değerleri 150 TBW, 300 TBW, 600 TBW ve 1.2 PBW olarak ölçeklenen modeller yük altında en fazla 7 watt’a kadar güç tüketebiliyor.

Ayrıca Bkz. "TeamGroup, T-Force Cardea Zero ailesini 2 yeni modelle genişletti "

M.2 2280 formatındaki çözümler için 5 yıllık garanti süresi belirlenirken henüz fiyat bilgisinin paylaşılmadığını ekleyerek sözlerimizi noktalayalım.

https://www.techpowerup.com/266304/kingston-releases-next-gen-kc2500-nvme-pcie-ssd

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