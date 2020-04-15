TeamGroup, T-Force Cardea Zero ailesini 2 yeni modelle genişletti

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T-Force adı altında yüksek performanslı RAM ve SSD çözümleri sunan TeamGroup nispeten uygun fiyatının yanı sıra göze hitap eden tasarımlı çözümleriyle dikkate alınası seçenekler sunuyor. Firma Cardea ailesini 2 NVMe sürücüyle güncelledi.

T-Force Cardea Zero Z330 ve Z340 adlandırma itibariyle birbirine yakın gibi görünse de ayrıntılarında performansa hissedilir etkisi olan farklara sahip SSD’ler olarak karşımıza çıkıyor. Kontrolcü ve NAND Flash için bilgi paylaşılmasa da teknik açıdan üstün Z340 aynı kardeşi gibi 1 TB’a kadar ölçeklenmiş.

T-Force Cardea Zero Z340

Z340’ın en büyük farkı DRAM önbelleğinden geliyor. Sıralı okuma/yazma’da sırasıyla 3400/3000 MB/s hıza ulaşan sürücü DRAM önbelleği sayesinde okuma/yazma operasyonlarında 450 000/ 400 000 IOPS performansı sunuyor. Bu artı NVMe biriminin MTBF değerine de yansımışa benziyor, sürücü 2 milyon saat kullanım ömrüne sahip.

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T-Force Cardea Zero Z330

T-Force Cardea Zero 330’da ise sıralı okuma/yazma işlemleri bekleneceği üzere çok etkilenmemiş, en azından rastgele okuma/yazma operasyonaları kadar değil. 2100/1700 MB/s okuma/yazma hızına ulaşan SSD’nin eksikliğini asıl hissettireceği başlıksa 4K okuma/yazma kısmı. 220K/200K değerlerine ulaşan depolama birimi için kullanım ömrü ise 1.5 milyon saat olarak belirlenmiş.

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Eğer ana sistem diski olarak kullanılacaksa alınan SSD’de DRAM önbelleği aranması gerekenler listesinde başı çekiyor. Bu, sıralı okuma/yazmayı etkilediği gibi asıl katkıyı sizin bilgisayarınızı günlük kullanımda yaptığınız aksiyonlarda gösteriyor.

Tabi NVMe sürücülerde eksiklik arayüzün sağladığı geniş bant genişliği nedeniyle sıralı okuma/yazma işlemlerinde de ortaya çıkıyor ancak çoğu kullanıcının gerçek hayatta işini hızlandıracak etkenin 4K değeri olduğunu hatırlatalım.

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Son olarak sürücülerini AMD’nin PCIe 4.0 destekli platformu üzerinde test eden Tayvanlı üretici SSD’lerinde 4x kanala sahip PCIe Gen 3 arayüzünü kullanmış. NVMe 1.3 standartını destekleyen her iki SSD de 5 yıllık garanti altında sunulurken fiyat bilgisi paylaşılmamış.

https://www.guru3d.com/news-story/teamgroup-launches-t-force-cardea-zero-z330-and-z340-nvme-solid-state-drives.html

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