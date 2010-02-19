Kingston Class 10 seviyesinde yüksek kapasiteli SD kartlarını üretti

Dünya'nın önde gelen bellek üreticileri arasında yer alan Kingston, Class 10 seviyesinde yüksek depolama alanına sahip SD kartlarını üretti.
Geçtiğimiz hafta Class 10 seviyesinde yüksek kapasiteli microSD kartlarını duyuran Kingston, yüksek kapasiteli SD hafıza kartlarını duyurdu. Class 10 seviyesinden bahsetmek gerekirse, bu sınıftaki kartların en az 10 MB/sn veri transferine imkan verdiği belirtiliyor. Kingston'un hazırladığı bu kartların DSLR kameralarda seri çekim modunda kullanıcıları memnun edeceği söyleniyor.
Kingston firmasının hazırladığı Class 10 seviyesinde olan SD kartların 16GB ve 32 GB seçenekleri ile piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Kingston firmasının hazırladığı yüksek performans ve kapasiteye sahip kartların 26 Şubat'tan itibaren piyasada olacağı söylenirken, 16GB'lik SDHC (High Capacity) kartın 129$ ve 32GB'lik yüksek performanslı SD kartın ise 245$'dan satılacağı belirtiliyor.
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İsim yaptı diye ürünleri hakettiğinden daha yüksek fiyata sahip.
Bu eskiden de öyleydi.
Bir zamanlar;
20 okuma, 20 yazma değerlerine sahip 8GB kingston hyper-x usb 2.0 bellek sitelerde 110-120 TL civarında idi. Aynı zamanda piyasada 34 okuma, 28 yazma değerlerine sahip 16GB corsair flash voyager gt usb 2.0 bellek te sitelerde 80-90 TL arasında fiyatlara shipti. Team ve Adata'nın bellek dönüştürücü adaptörlerini kinston adaparatlarla karşılaştırın kalite farkını görün. Team, Transcend, Adata, Corsair adam gibi firmalardır.