Kingston Class 10 seviyesinde yüksek kapasiteli SD kartlarını üretti

Dünya'nın önde gelen bellek üreticileri arasında yer alan Kingston, Class 10 seviyesinde yüksek depolama alanına sahip SD kartlarını üretti.

Geçtiğimiz hafta Class 10 seviyesinde yüksek kapasiteli microSD kartlarını duyuran Kingston, yüksek kapasiteli SD hafıza kartlarını duyurdu. Class 10 seviyesinden bahsetmek gerekirse, bu sınıftaki kartların en az 10 MB/sn veri transferine imkan verdiği belirtiliyor. Kingston'un hazırladığı bu kartların DSLR kameralarda seri çekim modunda kullanıcıları memnun edeceği söyleniyor.

Kingston firmasının hazırladığı Class 10 seviyesinde olan SD kartların 16GB ve 32 GB seçenekleri ile piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Kingston firmasının hazırladığı yüksek performans ve kapasiteye sahip kartların 26 Şubat'tan itibaren piyasada olacağı söylenirken, 16GB'lik SDHC (High Capacity) kartın 129$ ve 32GB'lik yüksek performanslı SD kartın ise 245$'dan satılacağı belirtiliyor.