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Kingston, Nehalem için 9 yeni 3 kanal DDR3 bellek kiti hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston, Nehalem için 9 yeni 3 kanal DDR3 bellek kiti hazırladı
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Sektörün en büyük bellek üreticilerinden Kingston, entegre bellek kontrolcüsüyle 3 kanal DDR3 desteği sunacak Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcilerle kullanılmak üzere hazırladığı HyperX ve ValueRAM serisi yeni bellek kitlerini duyurdu.

Çalışma gerilimleri modeline göre 1.5v ile 1.65v olarak belirlenen 3 kanal DDR3 bellek kitleri, bu sayede Intel'in yeni nesil işlemcileri için tavsiye ettiği maksimum gerilim değerinin de üzerine çıkmamış oluyorlar.

X58 yonga setli anakartlar ile kullanılacak XMP (Extreme Memory Profile) destekli 9 yeni bellek kiti şu şekilde;

- KHX16000D3K3/3GX - HyperX 3GB 2000 MHz | CL 9-9-9-27 @ 1.65v | 334$
- KHX14900D3K3/3GX - HyperX 3GB 1866 MHz | CL 9-9-9-27 @ 1.65v | 317$
- KHX14400D3K3/3GX - HyperX 3GB 1800 MHz | CL 9-9-9-27 @ 1.65v | 312$
- KHX12800D3LLK3/3GX - HyperX 3GB 1600 MHz | CL 8-8-8-24 @ 1.65v | 285$
- KHX11000D3LLK3/3GX - HyperX 3GB 1375 MHz | CL 7-7-7-20 @ 1.65v | 192$

- KVR1333D3N9K3/6G - ValueRAM 6GB 1333 MHz | CL9-9-9 @ 1.5v | 240$
- KVR1333D3N9K3/3G - ValueRAM 3GB 1333 MHz | CL9-9-9 @ 1.5v | 132$
- KVR1066D3N7K3/6G - ValueRAM 6GB 1066 MHz | CL7-7-7 @ 1.5v | 240$
- KVR1066D3N7K3/3G - ValueRAM 3GB 1066 MHz | CL7-7-7 @ 1.5v | 132$

Ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacak olan bellek kitlerinin ülkemiz pazarın giriş yapması da bekleniyor.


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MrPerFormance 11 yıl
KVR1333D3N9K3/3G - ValueRAM 3GB 1333 MHz | CL9-9-9 @ 1.5v | 132$
En uygunu bu gibi görünüyor.
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gordon01 11 yıl
1375mhz ve üst modelleri arasında çok fark, ama 1600mhz ve üstünde fiyatlar daha yakın
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St Batuhan 11 yıl
Bak bu iyi iste 1,65volt ve 2ghz güzel tabi zamanlamalar yüksek gözüküyor ama 2ghz de cas9 normal ;)
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toonjai 11 yıl
timinglere örnek olması acısından yazıyorum
ddr----> 2-2-2-5 ,400 mhz
ddr2---> 4-4-4-10,800 mhz
ddr3---> 8-8-8-20,1600 mhz
şeklinde gider arkadaslar.tabii bu degerler sınıfının en yaygın ve hızlı ram leriydi, dolayısıyla ddr3 lerde buna denk düşüyo.
ddr3 için yazmış oldugum degerlerin yukarısının kötü oldugu sonucunu veriyor.ddr3 ramlerin tek artısı bence tabii , frekans olarak önü acık artık nereye kadar gider belli degil.ayrıca frekansa baglı olarak timinglerin yükselecegini de unutmamak gerek...
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tado35 11 yıl
timingler hala çok yüksek
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max975 11 yıl
cas değerleri daha inmeyecek herhalde.
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p@l@ 11 yıl
hal pahalılar.ama 2009 ddr3 yılı olacak gibi görünüyor
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