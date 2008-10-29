Kingston, Nehalem için 9 yeni 3 kanal DDR3 bellek kiti hazırladı

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Sektörün en büyük bellek üreticilerinden Kingston, entegre bellek kontrolcüsüyle 3 kanal DDR3 desteği sunacak Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemcilerle kullanılmak üzere hazırladığı HyperX ve ValueRAM serisi yeni bellek kitlerini duyurdu.

Çalışma gerilimleri modeline göre 1.5v ile 1.65v olarak belirlenen 3 kanal DDR3 bellek kitleri, bu sayede Intel'in yeni nesil işlemcileri için tavsiye ettiği maksimum gerilim değerinin de üzerine çıkmamış oluyorlar.

X58 yonga setli anakartlar ile kullanılacak XMP (Extreme Memory Profile) destekli 9 yeni bellek kiti şu şekilde;



- KHX16000D3K3/3GX - HyperX 3GB 2000 MHz | CL 9-9-9-27 @ 1.65v | 334$

- KHX14900D3K3/3GX - HyperX 3GB 1866 MHz | CL 9-9-9-27 @ 1.65v | 317$

- KHX14400D3K3/3GX - HyperX 3GB 1800 MHz | CL 9-9-9-27 @ 1.65v | 312$

- KHX12800D3LLK3/3GX - HyperX 3GB 1600 MHz | CL 8-8-8-24 @ 1.65v | 285$

- KHX11000D3LLK3/3GX - HyperX 3GB 1375 MHz | CL 7-7-7-20 @ 1.65v | 192$



- KVR1333D3N9K3/6G - ValueRAM 6GB 1333 MHz | CL9-9-9 @ 1.5v | 240$

- KVR1333D3N9K3/3G - ValueRAM 3GB 1333 MHz | CL9-9-9 @ 1.5v | 132$

- KVR1066D3N7K3/6G - ValueRAM 6GB 1066 MHz | CL7-7-7 @ 1.5v | 240$

- KVR1066D3N7K3/3G - ValueRAM 3GB 1066 MHz | CL7-7-7 @ 1.5v | 132$



Ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacak olan bellek kitlerinin ülkemiz pazarın giriş yapması da bekleniyor.