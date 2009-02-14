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Kingston, ValueRAM serisi 24GB'lık DDR3 bellek kiti hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston, ValueRAM serisi 24GB'lık DDR3 bellek kiti hazırlıyor
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Intel teknolojili SSD çözümlerini pazara sunmaya hazırlanan Kingston, yüksek kapasiteli yeni bellek kitleri üzerinde çalışıyor. 4GB'lık DDR3 bellek modülü geliştiren firma, 2x 4GB, 3x 4GB ve 6x 4GB'lık yeni bellek çözümlerini hazırlamakla meşgul. Bilindiği üzere Intel'in Core i7 platformu dahilinda, X58 yonga setli ve 6x DIMM slotlu anakartlar 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunabiliyor yani hazırlıkları devam eden ValueRam serisi yeni bellek kiti Nehalem tabanlı işlemciler ile X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanıyor.

Yüksek kapasiteli bellek kiti için demo videosu da hazırlayan Kingston, Gigabyte'ın X58 yonga setli X58-UD5 anakartında Intel'in Core i7 işlemcisiyle birlikte Value serisi 6 adet 4GB'lık bellek modülünü çalıştırdı. Kingston'ın açıklamalarına göre, ön-üretim aşamasında olan yüksek kapasiteli bellek kitinin maliyeti ise yaklaşık 2000$.


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fatihcanery 10 yıl
ev kullanıcılarıda alır bunu :D
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musandia 10 yıl
Güzel haber 4gb modullu ramler çoğaldıkça alt kapasiteler de ucuzlayacaktır
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St Batuhan 10 yıl
Biraz fazla gibi normal kullanıcı icin tabi serverlarda falan aslında olması gereken durum ;)
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justbejust 10 yıl
ucuzladığında 2x4 GB ilginç olabilir, 3 kanal şimdilik gereksiz görünüyor.
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HoLY.oNE 10 yıl
ben sistemime 2000dolar vermedim be yuhh
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00x men00 10 yıl
çok merak ediyom 24gblık belleği nasıl bişey çalıştıracak bu bilgisayarlar
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DoubleDragon 10 yıl
Maliyetler ucuzlayınca bunlar da PC'lerimize gelir, sıradan olur. 64bit işletim sistemleri standart olur.
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