Kingston, ValueRAM serisi 24GB'lık DDR3 bellek kiti hazırlıyor

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Intel teknolojili SSD çözümlerini pazara sunmaya hazırlanan Kingston, yüksek kapasiteli yeni bellek kitleri üzerinde çalışıyor. 4GB'lık DDR3 bellek modülü geliştiren firma, 2x 4GB, 3x 4GB ve 6x 4GB'lık yeni bellek çözümlerini hazırlamakla meşgul. Bilindiği üzere Intel'in Core i7 platformu dahilinda, X58 yonga setli ve 6x DIMM slotlu anakartlar 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunabiliyor yani hazırlıkları devam eden ValueRam serisi yeni bellek kiti Nehalem tabanlı işlemciler ile X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanıyor.

Yüksek kapasiteli bellek kiti için demo videosu da hazırlayan Kingston, Gigabyte'ın X58 yonga setli X58-UD5 anakartında Intel'in Core i7 işlemcisiyle birlikte Value serisi 6 adet 4GB'lık bellek modülünü çalıştırdı. Kingston'ın açıklamalarına göre, ön-üretim aşamasında olan yüksek kapasiteli bellek kitinin maliyeti ise yaklaşık 2000$.