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Kingston'dan 2GHz'de çalışan HyperX T1 serisi DDR3 bellek kiti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston'dan 2GHz'de çalışan HyperX T1 serisi DDR3 bellek kiti
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Kingston yüksek performans meraklıları için hazırladığı yeni bir 3 kanal DDR3 bellek kitini daha kullanıma sunuyor. Firmanın HyperX serisi dahilinde hazırladığı kit, Intel'in Core i7 işlemcileriyle birlikte X58 anakartlarda kullanılmak üzere hazırlandı. 3GB (3x 1GB) ve 6GB (3x 2GB) olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle kullanıma sunulacak olan 3 kanal DDR3 kiti yüksek çalışma frekansıyla dikkat çekiyor.

Kingston'ın yeni nesil bellek çözümlerinde kullanmaya başladığı T1 kod adlı özel soğutucu ile donatılan bellek kiti 2000MHz'de çalışıyor. 1.65v geriliminde 8-8-8-24 zamanlamalarına sahip olan DDR3 bellek kiti, geçtiğimiz Ekim ayında duyurduğu 2GHz'lik kitin gözden geçirilmiş versiyonu olarak öne çıkıyor. Ömür boyu garanti ile satışa sunulan 3 kanal kitin yurt dışı fiyatı kapasitesine göre 297$ ve 469$.


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miraculous 10 yıl
elbet düşecekler birgün
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flashabu 10 yıl
yine biz alamıycaz gibi.. fiyatlar yüzünden:)
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grrdn 10 yıl

Orjinalden alıntı: flashabu

yine biz alamıycaz gibi.. fiyatlar yüzünden:)


Evet fiyatları yüksek bütçeyi çok zorlucak.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
2000MHZ CL7 CL6 olanakadar beklerim valla acalem yok ;)
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max975 10 yıl
kötünün iyisi alınası birşeye benziyor ama inşallah bunlarda takoz cıkmaz
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