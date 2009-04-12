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Kingston'dan HyperX serisi XMP teknolojili DDR3 SO-DIMM bellek kiti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston'dan HyperX serisi XMP teknolojili DDR3 SO-DIMM bellek kiti
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Geçtiğimiz günlerde Intel'in Extreme Memory Profile teknolojisini destekleyen yüksek performanslı SO-DIMM bellek modüllerini duyuran OCZ'den sonra benzer bir açıklama da dünyanın en büyük bellek üreticilerinden birisi olan Kingston'dan geldi ve firma HyperX serisi dahilinde hazırladığı Extreme Memory Profile teknolojili SO-DIMM bellek kitini tanıttı.

HyperX serisine özgü özel bir soğutucu ile desteklenen 2GB'lık iki adet bellek modülünden oluşan 4GB'lık kit, 1.5v geriliminde çalışıyor ve 5-5-5-15 zamanlamalarıyla geliyor. 1066MHz'de görev yapan DDR3 bellek kiti, Intel'in en güncel mobil platformunu temel alan yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları hedef alırken, 212$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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winnerS 10 yıl
Driver probleminden ziyade 64bit OS desteklemeyen ürünler var, misal şu an kullandığın Airties WUS-300 Kablosuz Adaptörü 64bit sistemleri desteklemiyor, 64bitte bluetooth adaptörü olarak görüyor :)
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yc#1 10 yıl
EMP teknolojisi sayesinde belleklerin zamanlamaları ve saat hızlarını ayarlamak daha kolay hale geliyor; özellikle deneyimli olmayan kullanıcılar için.
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***CoNDoR*** 10 yıl
Driver problemi falan yok sallamayın [>:]
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Gt95 10 yıl
vista 64 bite 6 gb gormeme ihtimali varmi bilen arkadaslara soruyorum core i 7 islemcisine ozel 6 gb lik 3 ocz rem gormuyor 4 gb olarak goruyor bendemi sorun var yoksa isletim sistemindemi
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editortr 10 yıl
3gb üstünü windows xp görmüyor.64 bit yüklemek gerekiyor 64 yükleyincede driver problemi çıkıyor şu driver problemlerini çözseler ilk önce...
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suslu76 10 yıl
EMP teknolojisi nedir?
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V.K. 10 yıl
8gb lık kit çıkacak mı acaba

onları bekliyorum

internette haberleri yer alıyor ancak bir türlü biyasaya sunulmadı

tek modül 4 gb lık ramler
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