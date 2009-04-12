Kingston'dan HyperX serisi XMP teknolojili DDR3 SO-DIMM bellek kiti

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Geçtiğimiz günlerde Intel'in Extreme Memory Profile teknolojisini destekleyen yüksek performanslı SO-DIMM bellek modüllerini duyuran OCZ'den sonra benzer bir açıklama da dünyanın en büyük bellek üreticilerinden birisi olan Kingston'dan geldi ve firma HyperX serisi dahilinde hazırladığı Extreme Memory Profile teknolojili SO-DIMM bellek kitini tanıttı.

HyperX serisine özgü özel bir soğutucu ile desteklenen 2GB'lık iki adet bellek modülünden oluşan 4GB'lık kit, 1.5v geriliminde çalışıyor ve 5-5-5-15 zamanlamalarıyla geliyor. 1066MHz'de görev yapan DDR3 bellek kiti, Intel'in en güncel mobil platformunu temel alan yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları hedef alırken, 212$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.