Kiralabunu, 2023'te pazar payını 5 kat artırdı

Tam Boyutta Gör Yerli girişim Kiralabunu ile kullanıcılar cep telefonu, notebook, scooter, ev elektroniği, konsol, direksiyon seti, kamera ve mikrofon gibi ürünleri kiralayabiliyor. Bireysel kullanıcıların yanı sıra şirketler de kiralama yapabiliyor.

Kiralabunu, 2023 yılını büyüme ile kapattı. 2023 yılında bireysel kullanıcıların kiralama payı geçen seneye kıyasla 3 kat, şirketlerin kiralama payı 5 kat arttı. Son 2 ayda 15 bini aşan yeni üye elde edildi. 2024 yılında bireysel üye sayısının 200 bini aşması bekleniyor. Kirala bunu'da hali hazırda 15 kategoride 600'ü aşkın üründe kiralama imkanı sunuluyor.

Dünya genelinde 55 milyar dolara ulaşan elektronik ürünler tüketici pazarının yüzde 6'sını kiralama sektörü oluşturuyor. Avrupa Kalkınma Bankası'nın öngörüsüne göre 2027 yılında toplam pazarın yüzde 12’sini kiralama oluşturacak. Özellikle de cep telefonu, bilgisayar gibi tüketici, ev elektroniği ve hobi alanında büyüme 2027 yılına kadar üç katına çıkacak.

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Türkiye'de elektronik ürünlerin fiyatının artması nedeniyle kullanıcılar kiralama platfomlarına yöneliyor. Satın almadan önce ürünü denemek veya taksit sınırlamaları nedeniyle satın alamayacağı ürünü kısa süreliğine denemek için tercih ediliyor. Şirketler ise geçici ihtiyaçlarına yönelik olarak Kiralabunu'dan kiralama yapıyor.

Türkiye’de döviz kurlarındaki artış, yüksek enflasyon, cep telefonlarındaki vergilerin yüksekliği gibi faktörlerin iç pazarda kiralamaya talebi arttırdığını vurgulayan Kiralabunu Kurucu Ortağı Elif Kapıcı, "Kasım ve Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz kampanyalarla yılı beklentilerimizin üzerinde kapatıyoruz. Sadece son 2 ayda 15.000’i aşan yeni üye Kiralabunu ile tanıştı. En çok cep telefonu ve ev elektroniği kategorilerimizde hareketlilik yaşadık. Kurumsal kiralama alanında çok sayıda büyük şirkete hizmet vermeye başladık. Kurumsal kiralamada yüzde 550’lik bir büyüme gerçekleştirdik. Kiralamini ile de anne bebek segmentinde büyümeye devam ediyoruz. Kiralama sektöründe yeni kategorileri 2024 yılında hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz paylaşım ekonomisini büyüterek en güçlü oyuncu olmayı sürdürülebilir kılmak” dedi.

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Kiralabunu, 2023'te pazar payını 5 kat artırdı