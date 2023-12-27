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    Anlık Bildirim

    Kiralabunu, 2023'te pazar payını 5 kat artırdı

    Kiralabunu, 2023 yılında bireysel ve kurumsal kiralamaları artırdı. Şirket 2023 yılını büyüme ile kapattı. 2024'te üye sayısının 200 bini aşması bekleniyor.       
    Kiralabunu, 2023'te pazar payını 5 kat artırdı Tam Boyutta Gör
    Yerli girişim Kiralabunu ile kullanıcılar cep telefonu, notebook, scooter, ev elektroniği, konsol, direksiyon seti, kamera ve mikrofon gibi ürünleri kiralayabiliyor. Bireysel kullanıcıların yanı sıra şirketler de kiralama yapabiliyor.

    Kiralabunu, 2023 yılını büyüme ile kapattı. 2023 yılında bireysel kullanıcıların kiralama payı geçen seneye kıyasla 3 kat, şirketlerin kiralama payı 5 kat arttı. Son 2 ayda 15 bini aşan yeni üye elde edildi. 2024 yılında bireysel üye sayısının 200 bini aşması bekleniyor. Kirala bunu'da hali hazırda 15 kategoride 600'ü aşkın üründe kiralama imkanı sunuluyor.

    Dünya genelinde 55 milyar dolara ulaşan elektronik ürünler tüketici pazarının yüzde 6'sını kiralama sektörü oluşturuyor. Avrupa Kalkınma Bankası'nın öngörüsüne göre 2027 yılında toplam pazarın yüzde 12’sini kiralama oluşturacak. Özellikle de cep telefonu, bilgisayar gibi tüketici, ev elektroniği ve hobi alanında büyüme 2027 yılına kadar üç katına çıkacak.

    Türkiye'de elektronik ürünlerin fiyatının artması nedeniyle kullanıcılar kiralama platfomlarına yöneliyor. Satın almadan önce ürünü denemek veya taksit sınırlamaları nedeniyle satın alamayacağı ürünü kısa süreliğine denemek için tercih ediliyor. Şirketler ise geçici ihtiyaçlarına yönelik olarak Kiralabunu'dan kiralama yapıyor.

    Türkiye’de döviz kurlarındaki artış, yüksek enflasyon, cep telefonlarındaki vergilerin yüksekliği gibi faktörlerin iç pazarda kiralamaya talebi arttırdığını vurgulayan Kiralabunu Kurucu Ortağı Elif Kapıcı, "Kasım ve Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz kampanyalarla yılı beklentilerimizin üzerinde kapatıyoruz. Sadece son 2 ayda 15.000’i aşan yeni üye Kiralabunu ile tanıştı. En çok cep telefonu ve ev elektroniği kategorilerimizde hareketlilik yaşadık. Kurumsal kiralama alanında çok sayıda büyük şirkete hizmet vermeye başladık. Kurumsal kiralamada yüzde 550’lik bir büyüme gerçekleştirdik. Kiralamini ile de anne bebek segmentinde büyümeye devam ediyoruz. Kiralama sektöründe yeni kategorileri 2024 yılında hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz paylaşım ekonomisini büyüterek en güçlü oyuncu olmayı sürdürülebilir kılmak” dedi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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