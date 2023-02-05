Bir GeForce RTX 3060 modeli daha ortaya çıktı: Kırpılmamış GA106 ile geliyor

T4CFantasy tarafından ortaya çıkarılan yeni RTX 3060, kırpılmamış GA106 GPU çipinden gücünü alıyor. Grafik birimi; 3840 çekirdeğe, 120 doku eşleme birimi, 112 Tensor çekirdeği ve 39 ROPS’e sahip. Bellek tarafında ise 192-bit veri yolu genişliğine ve 3MB L2 önbelleğe sahip 6GB GDDR6 birimine yer verilmiş. 30 ışın izleme çekirdeği ve DirectX 12 Ultimate desteği ile kart, ışın izleme destekli birçok modern oyun için destek sağlıyor. Kartın desteklediği diğer teknolojiler ise OpenGL, OpenCL, Variable Rate Shading, Vulkan ve CUDA olarak belirtilmiş.
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?