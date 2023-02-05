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    Anlık Bildirim

    Bir GeForce RTX 3060 modeli daha ortaya çıktı: Kırpılmamış GA106 ile geliyor

    Geçtiğimiz aylarda RTX 40 serisini tanıtmaya başlayan Nvidia, RTX 30 serisini de güncellemeye devam ediyor. GeForce RTX 3060’ın yeni bir modeli daha ortaya çıktı.
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    Kırpılmamış GA106 birimiden güç alan RTX 3060 ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    GeForce RTX 40 serisini tanıtmaya başlayan Nvidia, RTX 30 stoklarını bitirmek için yeni ürünler piyasaya sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda GDDR6X bellekli RTX 3060 modeli tanıtan firma, RTX 3060’ı bir kere daha güncelleyebilir.

    Yeni RTX 3060, 3840 çekirdeğe sahip olacak

    T4CFantasy tarafından ortaya çıkarılan yeni RTX 3060, kırpılmamış GA106 GPU çipinden gücünü alıyor. Grafik birimi; 3840 çekirdeğe, 120 doku eşleme birimi, 112 Tensor çekirdeği ve 39 ROPS’e sahip. Bellek tarafında ise 192-bit veri yolu genişliğine ve 3MB L2 önbelleğe sahip 6GB GDDR6 birimine yer verilmiş. 30 ışın izleme çekirdeği ve DirectX 12 Ultimate desteği ile kart, ışın izleme destekli birçok modern oyun için destek sağlıyor. Kartın desteklediği diğer teknolojiler ise OpenGL, OpenCL, Variable Rate Shading, Vulkan ve CUDA olarak belirtilmiş. 

    Kırpılmamış GA106 birimiden güç alan RTX 3060 ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    3840 çekirdekli RTX 3060’ın performansı ise standart RTX 3060’tan %10 daha yüksek ve Radeon RX 6600 XT ile eşleştirilmiş. TechPowerUp, bu RTX 3060 varyantının ASUS, Dell, Gigabyte, HP ve MSI gibi markaların bazı ürünlerinde kullanıldığını belirtiyor. 1 adet HDMI 2.1, 3 adet DisplayPort 1.4a çıkışlarına sahip olan cihaz PCIe 4.0 x 16 kontrolcü ara yüzü ile geliyor. Standart RTX 3060 modellerinden 75 MHz daha yüksek saat hızlarına ulaşabilen kartın TDP değeri 170W olarak belirlenmiş. Görünüşe göre Nvidia, RTX 3060’ın 3840 çekirdek varyantını direkt olarak kullanıcılara satmayacak ancak bu kart, ilerde daha çok hazır kasa bilgisayarlarda ortaya çıkabilir.
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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