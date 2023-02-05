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    Chrome 110, NVIDIA RTX Süper Çözünürlük desteği kazandı

    Chome 110, Google tarafından paylaşılan son güncellemede NVIDIA RTX Süper Çözünürlük desteği kazandı. Tarayıcılar için tanıtılan çözünürlük ölçeklendirme teknolojisi neler sunacak? İşte detaylar
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    Chrome 110, NVIDIA RTX Süper Çözünürlük desteği kazandı Tam Boyutta Gör
    Geride bıraktığımız CES 2023 Fuarı’nda Nvidia, RTX Video Süper Çözünürlük (RTX VSR) teknolojisini duyurdu. Chrome ve Edge taracıyılar için kullanıma sunulacak ölçeklendirme teknolojisi, DLSS'e benzer şekilde taracıda izlenen videoların 4K'ya kadar yükseltilmesini sağlayacak. Bugün RTX VSR, Google 110 için paylaşılan son güncellemede (110.0.5481.77) erişime açıldı.

    Chrome 110 RTX Süper Çözünürlük desteği kazandı

    Resmi değişiklik günlüğüne göre Chrome 110, sınırlı sayıda kullanıcı için Nvidia'nın RTX Video Süper Çözünürlük (RTX VSR) teknolojisine destek kazandı. Ancak yeni teknoloji, Nvidia tarafından paylaşılacak bir sürücü güncellemesine ihtiyaç duyuyor.Bu sürücünün 7 Şubat tarihinde paylaşılması beklenirken, RTX VSR'nin Nvidia kontrol paneli üzerinden erişilebilir olacağı ve varsayılan olarak etkinleştirilmeyeceği doğrulandı.

    Böylece kullanıcıların video ölçeklendirme teknolojisini Nvidia kontrol paneli üzerinden manuel olarak etkileştirmeleri gerecek. Nvidia tarafından paylaşılan bilgilere göre RTX VSR, 360p ve 1440p arasındaki videolar üzerinde çalışacak ve video çözünürlüğünü 4K'ya yükseltecek. Bununla birlikte Nvidia, teknolojinin yalnızca RTX 30 ve RTX 40 serisi GPU'lar ile uyumlu olduğunu, gelecekte ise RTX 20 serisine destek sunacağını duyurdu. 

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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