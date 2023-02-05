Chrome 110, NVIDIA RTX Süper Çözünürlük desteği kazandı

Chrome 110 RTX Süper Çözünürlük desteği kazandı
Resmi değişiklik günlüğüne göre Chrome 110, sınırlı sayıda kullanıcı için Nvidia'nın RTX Video Süper Çözünürlük (RTX VSR) teknolojisine destek kazandı. Ancak yeni teknoloji, Nvidia tarafından paylaşılacak bir sürücü güncellemesine ihtiyaç duyuyor.Bu sürücünün 7 Şubat tarihinde paylaşılması beklenirken, RTX VSR'nin Nvidia kontrol paneli üzerinden erişilebilir olacağı ve varsayılan olarak etkinleştirilmeyeceği doğrulandı.
Böylece kullanıcıların video ölçeklendirme teknolojisini Nvidia kontrol paneli üzerinden manuel olarak etkileştirmeleri gerecek. Nvidia tarafından paylaşılan bilgilere göre RTX VSR, 360p ve 1440p arasındaki videolar üzerinde çalışacak ve video çözünürlüğünü 4K'ya yükseltecek. Bununla birlikte Nvidia, teknolojinin yalnızca RTX 30 ve RTX 40 serisi GPU'lar ile uyumlu olduğunu, gelecekte ise RTX 20 serisine destek sunacağını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?