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    Anlık Bildirim

    Kız arkadaşını takip etmek için arabasının tekerine Apple Watch bağlayan adam tutuklandı

    ABD'de, kız arkadaşının nerede olduğunu takip etmek için otomobilinin tekerine Apple Watch bağlayarak casusluk yapan kıskanç adam tutuklandı.                    
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    Kız arkadaşını takip için arabasının tekerine Apple Watch bağladı
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    Tennessee Eyalet Polisi, arabasının tekerine bağladığı bir Apple Watch kullanarak kız arkadaşının nerede olduğunu takip eden 29 yaşındaki Nashville sakini Lawrence Welch'i tutukladı.

    Sorgulama sırasında sanık, kız arkadaşının arabasının tekerlerinden birine Apple Watch bağladığını ve ardından özel bir uygulama aracılığıyla arabanın hareketini takip ettiğini itiraf etti. Yerel polise göre 29 yaşındaki Lawrence Welch, kız arkadaşının hareketlerini izlemek için Life360 uygulamasını kullandı. Memurlar kızın aracına yaklaşır yaklaşmaz ise diske bağlı bir Apple Watch farkettiler.

    Kız arkadaşını takip için arabasının tekerine Apple Watch bağladı
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    Apple cihazlarıyla casusluk vakaları çoğaldı

    Adı açıklanmayan kız arkadaşı, Welch tarafından kendisine defalarca ölüm tehditleri yapıldığını iddia etti. Öte yandan Apple ve diğer markaların kablosuz cihazlarının gözetleme için kullanılması sık yaşanmaya başladı. Örneğin ABD'de insanlar, onlara ait olmayan AirTag'leri, kişisel eşyalarına veya araçlarına bağlı olarak bulduklarına dair vakalar bildiriyorlar.

    Büyük olasılıkla Welch, polis onu aile içi şiddet nedeniyle tutukladığı için hapis cezasına çarptırılacak.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 7 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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