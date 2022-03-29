Kız arkadaşını takip etmek için arabasının tekerine Apple Watch bağlayan adam tutuklandı

Tennessee Eyalet Polisi, arabasının tekerine bağladığı bir Apple Watch kullanarak kız arkadaşının nerede olduğunu takip eden 29 yaşındaki Nashville sakini Lawrence Welch'i tutukladı.
Sorgulama sırasında sanık, kız arkadaşının arabasının tekerlerinden birine Apple Watch bağladığını ve ardından özel bir uygulama aracılığıyla arabanın hareketini takip ettiğini itiraf etti. Yerel polise göre 29 yaşındaki Lawrence Welch, kız arkadaşının hareketlerini izlemek için Life360 uygulamasını kullandı. Memurlar kızın aracına yaklaşır yaklaşmaz ise diske bağlı bir Apple Watch farkettiler.
Apple cihazlarıyla casusluk vakaları çoğaldı
Adı açıklanmayan kız arkadaşı, Welch tarafından kendisine defalarca ölüm tehditleri yapıldığını iddia etti. Öte yandan Apple ve diğer markaların kablosuz cihazlarının gözetleme için kullanılması sık yaşanmaya başladı. Örneğin ABD'de insanlar, onlara ait olmayan AirTag'leri, kişisel eşyalarına veya araçlarına bağlı olarak bulduklarına dair vakalar bildiriyorlar.
Büyük olasılıkla Welch, polis onu aile içi şiddet nedeniyle tutukladığı için hapis cezasına çarptırılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"