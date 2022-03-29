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    Apple, iPhone 14'ü test etmeye başladı

    Güvenilir kaynaklardan gelen son haberlere göre Apple, başarılı geçen ilk üretim testinden sonra, iPhone 14 serisi için teknik test aşamasına girdi.             
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    Apple, iPhone 14'ü test etmeye başladı
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    Haitong International Securities'den Analist Jeff Pu, tedarik zincirindeki kaynaklara atıfta bulunarak, Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 14 akıllı telefonunu test etmeye başladığını söyledi.

    Pu'ya göre cihaz, ilk üretim testinin ardından, temel fonksiyonların doğru çalışması için Apple mühendisleri tarafından test ediliyor. Ürünün amaçlandığı gibi çalıştığından ve göründüğünden emin olmak için ilk mühendislik prototipi üzerinde bir mühendislik incelemesi yapılır. Bu, nihai spesifikasyonların ve tasarımın üzerinde anlaşmaya varıldığı anlamına da gelir.

    Apple, iPhone 14'ü test etmeye başladı
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    iPhone 14 fiyatı, iPhone 13'e yakın olacak

    6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max'in yeni 4nm A16 Bionic çipe (A16 Pro olabileceği de söyleniyor) ve çentikli yerine iki delikli ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca, 48MP kamerayı barındırmak için muhtemelen daha belirgin bir kamera çıkıntısına sahip olacaklar.

    6.1 inç iPhone 14 ve 6.7 inç iPhone 14 Max modellerinin ise büyük olasılıkla Apple'ın 5nm A16 yongası (A15'in iyileştirilmiş sürümü), mevcut modellerle aynı ön ve arka tasarım ve en az 6 GB RAM'le gelmeleri bekleniyor. Jeff Pu ayrıca iPhone 14'ün başlangıç fiyatının iPhone 13'e yakın olacağını da söyledi.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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