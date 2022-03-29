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Haitong International Securities'den Analist Jeff Pu, tedarik zincirindeki kaynaklara atıfta bulunarak, Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 14 akıllı telefonunu test etmeye başladığını söyledi.

iPhone 14 Pro modellerinin kamerası daha kalın olacak 1 gün önce eklendi

Pu'ya göre cihaz, ilk üretim testinin ardından, temel fonksiyonların doğru çalışması için Apple mühendisleri tarafından test ediliyor. Ürünün amaçlandığı gibi çalıştığından ve göründüğünden emin olmak için ilk mühendislik prototipi üzerinde bir mühendislik incelemesi yapılır. Bu, nihai spesifikasyonların ve tasarımın üzerinde anlaşmaya varıldığı anlamına da gelir.

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iPhone 14 fiyatı, iPhone 13'e yakın olacak

6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max'in yeni 4nm A16 Bionic çipe (A16 Pro olabileceği de söyleniyor) ve çentikli yerine iki delikli ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca, 48MP kamerayı barındırmak için muhtemelen daha belirgin bir kamera çıkıntısına sahip olacaklar.

6.1 inç iPhone 14 ve 6.7 inç iPhone 14 Max modellerinin ise büyük olasılıkla Apple'ın 5nm A16 yongası (A15'in iyileştirilmiş sürümü), mevcut modellerle aynı ön ve arka tasarım ve en az 6 GB RAM'le gelmeleri bekleniyor. Jeff Pu ayrıca iPhone 14'ün başlangıç fiyatının iPhone 13'e yakın olacağını da söyledi.

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Apple, iPhone 14'ü test etmeye başladı