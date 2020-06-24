Kızaklı klavyeye sahip Acer Predator Helios 700 güncellendi

Asus’un ikinci ekrana sahip ROG Zephyrus Duo 15 oyuncu dizüstü modelini satışa sunmasının ardından Acer da yenilikçi bir klavye teknolojisine sahip Predator Helios 700 oyuncu dizüstüsünü yeniledi.

Acer Predator Helios 700 özellikleri ve fiyatı

Acer Predator Helios 700 biraz daha ergonomiye odaklanıyor. Sabit klavye üzerinde sürekli oyun oynamak bir süre sonra rahatsızlık vermeye başlayacağı için firma kızaklı bir klavye tercih etmiş. Kullanıcı yorulduğu zamanlarda HyperDrift klavyeyi kendisine doğru çekerek bileğinin pozisyonunu değiştirebiliyor. Bu sayede bir nebze rahatlamış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

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Klavye aşağı doğru indiğinde üst kısımda oluşan boşluğa firma bazı bileşenler ekleyerek görüntüyü bozmamış. Bu kısımda çift fan, aydınlatma ve şeffaf bir panelde Predator yazısının yansıması görülüyor. Ayrıca bu şekilde daha iyi soğutma yapılabiliyor ve hız aşırtma imkânı oluyor.

Klavye her tuşa RGB aydınlatma atamış. 1.5mm tuş kaplaması sayesinde tuşlar daha kolay seçiliyor. W-A-S-D tuşları ise diğerlerinden farklı olarak MagTek mekanik anahtarları ile donatılmış ve biraz daha oyuncu havası katıyor. İstenirse bu tuşlar MagForce orijinal anahtarlar ile değiştirilebiliyor.

Tam Boyutta Gör

17.3 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan model 144Hz ekran seçeneğine sahip. Nvidia G-Sync ile 3ms tepki süreleri yakalanabiliyor. Onuncu nesil Intel Core i9-10980HK veya i7-10875H seçenek olarak sunulmuş. Yine GeForce RTX 2080 SUPER ve RTX 2070 SUPER ekran kartları mevcut. 64GB’a kadar 2933MHz RAM bellek ve RAID 0 NVMe SSD seçenekleri var.

Soğutma tarafında yeni nesil AeroBlade 3D adındaki verimli fanlar, 3 adet ısı iletim borusu ve CoolBoost yönetim yazılım yer alıyor. Sadece Core i9 seçeneğinde bakır yerine PowerGem adında bir materyal kullanılmış ve 3.83 kat daha dikey ısı yayılımı elde edilmiş.

Killer DoubleShot Pro WiFi 6, E3100G Ethernet, iki adet Thunderbolt 3 gibi hızlı bağlantı seçenekleri olan Acer Predator Helios 700 modeli 2700 Avro başlangıç fiyatı ile ilk nesle göre biraz daha ucuzlamış.

https://www.techpowerup.com/268929/acer-refreshes-predator-helios-predator-triton-and-nitro-gaming-notebooks

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