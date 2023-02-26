DC filmleri hangi sıra ile izlenir? İşte DC evreni izleme sırası

- DC filmleri izleme sırası (Kronolojik) ⏳
- Çıkış tarihine göre DC izleme sırası
- Yeni çıkacak DC filmleri 🆕
- Yorumlar
Hiç şüphe yok ki tüm zamanların en büyük film serilerinden biri de DC sinematik evreni. Öyle ki DC Comics evreni, başta animasyon filmleri olmak üzere onlarca film ve diziye ev sahipliği yapıyor. Haliyle 2023 DC izleme sırası oldukça kafa karıştırıcı bir hal alıyor. Peki Man of Steel'den başlayıp Black Adam'a kadar uzanan DC filmleri hangi sırayla izlenir?
DC filmleri izleme sırası için iki alternatif bulunuyor. Bunlardan ilki DC Comics filmlerini kronolojik olarak izlemek. Diğer alternatif ise filmleri çıkış sırasına göre izlemek. İki alternatife göre güncel izleme sıralaması aşağıda.
DC filmleri izleme sırası (Kronolojik) ⏳
- Wonder Woman
- Wonder Woman 1984
- Man of Steel
- Batman v Superman: Dawn of Justice
- Wonder Woman
- Suicide Squad
- Justice League
- Aquaman
- Shazam!
- Birds of Prey
- The Suicide Squad
- Black Adam
Çıkış tarihine göre DC izleme sırası
- Man of Steel (2013)
- Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
- Suicide Squad (2016)
- Wonder Woman (2017)
- Justice League (2017)
- Aquaman (2018)
- Shazam! (2019)
- Birds of Prey (2020)
- Wonder Woman 1984 (2020)
- Zack Snyder’s Justice League (2021)
- The Suicide Squad (2021)
- Peacemaker, season one (2022)
- Black Adam (2022)
Yeni çıkacak DC filmleri 🆕
- Shazam: Fury of the Gods - 17 Mart 2023
- The Flash - 23 Haziran 2023
- Blue Beetle - 18 Ağustos 2023
- Aquaman and the Lost Kingdom - 25 Aralık 2023
DC Genişletilmiş Evreni, DC Comics yayınlarında görünen karakterlere dayanan ve Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılan süper kahraman film serisini merkezine alan bir Amerikan medya imtiyazı ve paylaşılan kurgusal bir evrendir. Biz de dünyanın en büyük çizgi roman yayıncılarından DC Comics'in filmleri izlemeye nereden başlanır sizlerle paylaştık. DC filmleri izleme sırasıyla birlikte süper kahramanlarla dolu bu evrenin hayranları için 2023'te vizyona girecek yeni DC filmlerine yer vermeyi de ihmal etmedik.
Kaynakça https://dcextendeduniverse.fandom.com/wiki/DC_Extended_Universe https://www.gamesradar.com/how-to-watch-dc-movies-in-order-dceu/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.