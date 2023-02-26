DC filmleri hangi sıra ile izlenir? İşte DC evreni izleme sırası

Hiç şüphe yok ki tüm zamanların en büyük film serilerinden biri de DC sinematik evreni. Öyle ki DC Comics evreni, başta animasyon filmleri olmak üzere onlarca film ve diziye ev sahipliği yapıyor. Haliyle 2023 DC izleme sırası oldukça kafa karıştırıcı bir hal alıyor. Peki Man of Steel'den başlayıp Black Adam'a kadar uzanan DC filmleri hangi sırayla izlenir?

DC filmleri izleme sırası için iki alternatif bulunuyor. Bunlardan ilki DC Comics filmlerini kronolojik olarak izlemek. Diğer alternatif ise filmleri çıkış sırasına göre izlemek. İki alternatife göre güncel izleme sıralaması aşağıda.

DC filmleri izleme sırası (Kronolojik) ⏳ Tam Boyutta Gör DC Comics sinematik evrenini olay örgüsüne göre izlemek isteyenler, kronolojik sıralamayı tercih edebilir. İşte kronolojik olarak DC filmleri izleme sırası: Wonder Woman Wonder Woman 1984 Man of Steel Batman v Superman: Dawn of Justice Wonder Woman Suicide Squad Justice League Aquaman Shazam! Birds of Prey The Suicide Squad Black Adam

Batman filmleri izleme sırası 2 ay önce eklendi

Çıkış tarihine göre DC izleme sırası Tam Boyutta Gör DC filmlerini yıllara göre yani çıkış sırasına göre izlemek isteyenler için güncel sıralama şöyle: Man of Steel (2013) Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) Suicide Squad (2016) Wonder Woman (2017) Justice League (2017) Aquaman (2018) Shazam! (2019) Birds of Prey (2020) Wonder Woman 1984 (2020) Zack Snyder’s Justice League (2021) The Suicide Squad (2021) Peacemaker, season one (2022) Black Adam (2022)

Marvel dizi ve filmleri izleme sırası 2 ay önce eklendi

Yeni çıkacak DC filmleri 🆕 Tam Boyutta Gör Gelecek DC filmleri de oldukça merak konusu. İşte 2023'te çıkacak yeni DC filmleri 🔽 Shazam: Fury of the Gods - 17 Mart 2023

The Flash - 23 Haziran 2023

Blue Beetle - 18 Ağustos 2023

Aquaman and the Lost Kingdom - 25 Aralık 2023

DC Genişletilmiş Evreni, DC Comics yayınlarında görünen karakterlere dayanan ve Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılan süper kahraman film serisini merkezine alan bir Amerikan medya imtiyazı ve paylaşılan kurgusal bir evrendir. Biz de dünyanın en büyük çizgi roman yayıncılarından DC Comics'in filmleri izlemeye nereden başlanır sizlerle paylaştık. DC filmleri izleme sırasıyla birlikte süper kahramanlarla dolu bu evrenin hayranları için 2023'te vizyona girecek yeni DC filmlerine yer vermeyi de ihmal etmedik.

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