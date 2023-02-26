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    DC filmleri hangi sıra ile izlenir? İşte DC evreni izleme sırası

    DC filmleri izleme sırasını merak edenler buraya! İşte hem kronolojik sıralama hem de çıkış tarihine göre 2023 DC Comics serisi filmleri izleme sırası:          
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    Hiç şüphe yok ki tüm zamanların en büyük film serilerinden biri de DC sinematik evreni. Öyle ki DC Comics evreni, başta animasyon filmleri olmak üzere onlarca film ve diziye ev sahipliği yapıyor. Haliyle 2023 DC izleme sırası oldukça kafa karıştırıcı bir hal alıyor. Peki Man of Steel'den başlayıp Black Adam'a kadar uzanan DC filmleri hangi sırayla izlenir?

    DC filmleri izleme sırası için iki alternatif bulunuyor. Bunlardan ilki DC Comics filmlerini kronolojik olarak izlemek. Diğer alternatif ise filmleri çıkış sırasına göre izlemek. İki alternatife göre güncel izleme sıralaması aşağıda.

    DC filmleri izleme sırası (Kronolojik) ⏳

    Kronolojik DC filmleri izleme sırası Tam Boyutta Gör
    DC Comics sinematik evrenini olay örgüsüne göre izlemek isteyenler, kronolojik sıralamayı tercih edebilir. İşte kronolojik olarak DC filmleri izleme sırası:
    1. Wonder Woman
    2. Wonder Woman 1984
    3. Man of Steel
    4. Batman v Superman: Dawn of Justice
    5. Wonder Woman
    6. Suicide Squad
    7. Justice League
    8. Aquaman
    9. Shazam!
    10. Birds of Prey
    11. The Suicide Squad
    12. Black Adam

    Çıkış tarihine göre DC izleme sırası

    Çıkış tarihine göre DC sıralaması Tam Boyutta Gör
    DC filmlerini yıllara göre yani çıkış sırasına göre izlemek isteyenler için güncel sıralama şöyle: 
    1. Man of Steel (2013)
    2. Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
    3. Suicide Squad (2016)
    4. Wonder Woman (2017)
    5. Justice League (2017)
    6. Aquaman (2018)
    7. Shazam! (2019)
    8. Birds of Prey (2020)
    9. Wonder Woman 1984 (2020)
    10. Zack Snyder’s Justice League (2021)
    11. The Suicide Squad (2021)
    12. Peacemaker, season one (2022)
    13. Black Adam (2022)

    Yeni çıkacak DC filmleri 🆕

    2023 DC filmleri Tam Boyutta Gör
    Gelecek DC filmleri de oldukça merak konusu. İşte 2023'te çıkacak yeni DC filmleri 🔽
    • Shazam: Fury of the Gods - 17 Mart 2023
    • The Flash - 23 Haziran 2023
    • Blue Beetle - 18 Ağustos 2023
    • Aquaman and the Lost Kingdom - 25 Aralık 2023

    DC Genişletilmiş Evreni, DC Comics yayınlarında görünen karakterlere dayanan ve Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılan süper kahraman film serisini merkezine alan bir Amerikan medya imtiyazı ve paylaşılan kurgusal bir evrendir. Biz de dünyanın en büyük çizgi roman yayıncılarından DC Comics'in filmleri izlemeye nereden başlanır sizlerle paylaştık. DC filmleri izleme sırasıyla birlikte süper kahramanlarla dolu bu evrenin hayranları için 2023'te vizyona girecek yeni DC filmlerine yer vermeyi de ihmal etmedik.

     

    Kaynakça https://dcextendeduniverse.fandom.com/wiki/DC_Extended_Universe https://www.gamesradar.com/how-to-watch-dc-movies-in-order-dceu/
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 23 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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