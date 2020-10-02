Xbox Series X satışa sunulmadan zamlandı

Tam Boyutta Gör

Yeni nesil konsolların piyasaya çıkışına kısa bir süre kala meraklı bekleyiş sürerken bu bekleyiş biraz pahalıya mal olacak gibi görünüyor. Xbox Series X ve Xbox Series S ilk fiyatın üzerine çıkmış durumda.

Xbox Series X Türkiye fiyatı

Xbox Series X firmanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü konsol olma özelliğine sahip. 8 adet Zen 2 çekirdeği ve 3328 Stream işlemcili Navi 20 grafik birimlerinden oluşan özel AMD yongası 12TFLOPS seviyesine ulaşabiliyor. 16GB GDDR6 bellek ise 560GB/s bant genişliği kullanıyor. Konsol 4K oyunlar yanında 8K çözünürlüklere de uyum sağlıyor.

İlginizi Çekebilir

Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu

Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"

Xbox Series X için geçtiğimiz haftalarda 499$ global fiyat etiketi resmiyet kazanmıştı. Ülkemiz için de döviz kuru hareketlilikleri sonrasında 7499TL fiyat etiketi karşımıza çıkmıştı ancak ön sipariş sonrasında fiyatın 9299TL olduğunu görüyoruz.

Xbox Series S Türkiye fiyatı

Xbox Series S konsolu ise biraz daha cebini düşünenleri hedefliyor. 4TFLOPS performans değeri ile 2K çözünürlükte oyunlara odaklanana Xbox Series S ayrıca disk sürücüsü olmadığı için tamamen dijital. Xbox Series S için 299$ fiyat mevcuttu ve ülkemizde de 4599TL seviyesinden satılacaktı. Ne var ki bu rakam a 5399TL seviyesine çıkmış. Konsollar 10 Kasım tarihinde piyasada olacak.

https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_m%C4%B1crosoft-xbox-series-x-1tb-oyun-konsolu-siyah-1211841.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.