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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X satışa sunulmadan zamlandı

    Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde ön sipariş fiyatlarını açıklayan Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları ne yazık ki hali hazırda lansman fiyatının üzerine çıktı.
    3 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    8,1b
    1
    166
    Oyun Konsolları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    18

    Xbox Series X satışa sunulmadan zamlandı
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    Yeni nesil konsolların piyasaya çıkışına kısa bir süre kala meraklı bekleyiş sürerken bu bekleyiş biraz pahalıya mal olacak gibi görünüyor. Xbox Series X ve Xbox Series S ilk fiyatın üzerine çıkmış durumda.

    Xbox Series X Türkiye fiyatı

    Xbox Series X firmanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü konsol olma özelliğine sahip. 8 adet Zen 2 çekirdeği ve 3328 Stream işlemcili Navi 20 grafik birimlerinden oluşan özel AMD yongası 12TFLOPS seviyesine ulaşabiliyor. 16GB GDDR6 bellek ise 560GB/s bant genişliği kullanıyor. Konsol 4K oyunlar yanında 8K çözünürlüklere de uyum sağlıyor.

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    Xbox Series X için geçtiğimiz haftalarda 499$ global fiyat etiketi resmiyet kazanmıştı. Ülkemiz için de döviz kuru hareketlilikleri sonrasında 7499TL fiyat etiketi karşımıza çıkmıştı ancak ön sipariş sonrasında fiyatın 9299TL olduğunu görüyoruz.

    Xbox Series S Türkiye fiyatı

    Xbox Series S konsolu ise biraz daha cebini düşünenleri hedefliyor. 4TFLOPS performans değeri ile 2K çözünürlükte oyunlara odaklanana Xbox Series S ayrıca disk sürücüsü olmadığı için tamamen dijital. Xbox Series S için 299$ fiyat mevcuttu ve ülkemizde de 4599TL seviyesinden satılacaktı. Ne var ki bu rakam a 5399TL seviyesine çıkmış. Konsollar 10 Kasım tarihinde piyasada olacak.

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    https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_m%C4%B1crosoft-xbox-series-x-1tb-oyun-konsolu-siyah-1211841.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    kratos47 (murat şakar) 3 hf. en beğenilen
    bir başkadır benim memleketim👏👏👏
    2 Yanıt Yanıtla +134
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 3 hf.
    Şahlanıyor canım ülkem.
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    EkmeğiKesEkmeği 3 hf. Berringer
    Normal bir ülkede evet, bizde ise 2 sene sonra 15.000 TL olması daha büyük bir ihtimal malesef
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    Yorumlar (63) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    0ldskool (Old is Koool) 2 hf.
    Burası Türkiye. Böyle haberlere artık şaşırmıyorum maalesef.
    Yanıtla +1
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    mixed_mind (Özgür ) 2 hf.
    Almayın, aldırmayın. Zaten böyle giderse takas pazarı hızlanacak, başka birşey olacağı yok. Orada da fırsatçılardan sıra gelmiyor gerçi..
    Yanıtla +1
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    Mr.Neverdies (Hakan Ölmez) 2 hf.
    Kendi çalıp kendi söyleyen canım Türkiyem...
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    Miex (Miex de Souza) 2 hf.
    Herkes cevap yetistirmek zorunda hissetmis -ki bunu anliyorum cildirmamak elde degil- ama bence bosverin arkadaslar. Bu tip insanlar ulkenin fakirlesmesi ve her gecen gun geriye gitmesinden zevk aliyorlar.
    Yanıtla +2
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    Osiris34 (M. K.) 2 hf. (düzenlendi)
    Nerde duvara toslayacak merak ediyorum bu kamyon. Freni patlamış, yol da aşağıyı gösteriyor.
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    BeyazBüyü 2 hf. (düzenlendi)
    80 kuşağı çok net hatırlayacaktır, bir zamanlar Bimeks adında bir şirket vardı. Heh işte o firmanın başına gelenler, ekonomi böyle devam ederse diğerlerinin de başına gelmeye devam edecek.Bugün mediamarkt bile isteye reklamın iyisi kötüsü olmaz düşüncesi ile, ulaşılması güç bir fiyattan bu konsolları sitesinde ön siparişe açtı. Bu fiyata konsol satar yada satamaz sorun bu değil. Asıl sorun pandemi bahanesi ile bize dayatılan vergiler ve bu vergilerin çeşitli bahaneler ile devam edecek olmasıdır. 20 yıldır özel sektör çalışanıyım, kimse bana gelip bu ülke için ne yaptın diye soramaz. Soracak olan önce kendi işine baksın. Ben ödemek zorunda kaldığım kol gibi vergileri mevcut hükümete ödüyorum. Ancak Türkiye'de ki mağazalardan amazon hariç çöp almıyorum, alacakta değilim. Efendim hükümet yerli üreticiyi desteklemek için bu vergileri koyuyor. Bu söylem ile 5 yaşındaki çocuğu kandıramazsın. CİMER'e yaz demiş bir de, CİMER %50 vergi soruma 5 ay sonra saçma sapan bir cevap gönderdi, kimi kime şikayet ediyorsun diye sorarlar adama!Xbox fiyat konusu altında vatan millet sakarya muhabbeti yapmayı bırakın, gidin ülke ve dünya gündemi bölümü sizin için açıldı, ne derdiniz varsa orada anlatın. Saçma sapan söylemlerinizi oyun ve eğlence konusu altında kimse okumak zorunda değil. Mesajımı da alıntılamayan, yeterince üyeyi blokladım kontenjan da size de yer bulurum.Son olarak; Bimeks, 1990 yılında Kadıköy Mühürdar'daki küçük bir dükkanda ticari faaliyetlerine başlayan, Türkiye'nin ilk teknoloji ürünleri perakende şirketi. 2019'da konkordato bildirimi yaparak iflas etmiştir.Bu fiyat politikası ile darısı diğerlerinin başına diyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    -dehşet- (can ) 2 hf. BeyazBüyü
    Bu döviz kuru ile küçülmeye gitmeyen fiziki mağazalar zarar etmeye mahkum. Teknosa'nın arkasında Sabancı olmasaydı elli kere batmıştı. Vatan Bilgisayar ile ilgili Sıcak Fırsatlar bölümünde en son ne zaman konu açıldı hatırlamıyorum. Bimeks Electro World'ü satın aldıktan sonra inişe geçti, düşük müşteri memnuniyeti nedeniyle azalan satışlarını televizyona reklam vererek çözebileceklerini sandılar. Artan reklam giderleri sadece batışını hızlandırdı. İbret alınacak o kadar batan firma var ki.
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    orhanyor (orhan ) 2 hf.
    bir urun cikmadan once hep ayni hesaplar... gecin bu hesaplari hic bir onemi yok burasi Turkiye! millete 1 se bizde 2 ye satilir bu kadar acik ve net. yok vergisiz bu kadarmis yok vergili bu kadarmis istediginiz kadar cirpinin cografya kaderdir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    dante06 (kadir erden) 2 hf. orhanyor
    Millette bir bizde iki olsa öpelim başımıza koyalım.Alım gücünden örnek vermek gerekirse,biz 4 asgari ücrete 1 konsol alıyorken,avrupalı 4 asgari ücretine 12 konsol alıyor.Arada uçurum var hocam
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    eaglemania (Abdullah Top) 2 hf.
    Udemy de tonla dil, kodlama, tasarım vs vs eğitim var, kendini geliştirmek istesin gençler yeter ki, her türlü imkan oluşturulur.
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    eaglemania (Abdullah Top) 2 hf.
    bizim meslekte, çalıştığım yerlerde mesela abi ÖSS'de kaçıncı olduğuna veya okula/diplomaya belli bir süreden sonra kims bakmaz, hatta fikirlrine çok önem verdiğim bir arkadaş bir gün senin gibi takıntılı (diploma, derece vs) birine bir laf dedi, o gün bir başka aydınlandım, umarım sana da böyle bir aydınlanma nasip olur.belli süre sonra derece, diploma okul vs önemsiz abi, işe bakacaksın işe, takılıp kalmayacaksın, adam hata da yapıyor tabi ki, yapacak da, o da insan, hatta belki bir başkası daha iyi yönetebilirdi ama şuan o Başkan. bu kadar kişi namaz kılıyor diye de oy vermez, %80 demişsin, AKP'nin yarısı hırsız uğursuz (iktidar partisine yaltaklananlar her dönemde var), kalan yarısının da yarısı namazını doğru dürüst kılmıyordur eminim ki, yani AKP'ye oy verenlerin %80'i namaz için oy vermiyor emin ol.
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    # Ace # (Hakan ) 2 hf.
    Almanya'dan XSX ön sipariş ile aldım vergimi de bizi kıskanan Almanya hükümetine ödedim mutluyum bana maliyeti 4700 tl. Ürün elden kutusu açık getirtilecek her türlü önlemi aldım.Bu canice vergisel kıyıma benden para çıkmayacak. Bu fiyattan ülke bazlı alan olur ise ona bolca akıl diliyorum..
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    8129 kez okundu.
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