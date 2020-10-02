Xbox Series X satışa sunulmadan zamlandı

Yeni nesil konsolların piyasaya çıkışına kısa bir süre kala meraklı bekleyiş sürerken bu bekleyiş biraz pahalıya mal olacak gibi görünüyor. Xbox Series X ve Xbox Series S ilk fiyatın üzerine çıkmış durumda.
Xbox Series X Türkiye fiyatı
Xbox Series X firmanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü konsol olma özelliğine sahip. 8 adet Zen 2 çekirdeği ve 3328 Stream işlemcili Navi 20 grafik birimlerinden oluşan özel AMD yongası 12TFLOPS seviyesine ulaşabiliyor. 16GB GDDR6 bellek ise 560GB/s bant genişliği kullanıyor. Konsol 4K oyunlar yanında 8K çözünürlüklere de uyum sağlıyor.İlginizi Çekebilir Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu
Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"
Xbox Series X için geçtiğimiz haftalarda 499$ global fiyat etiketi resmiyet kazanmıştı. Ülkemiz için de döviz kuru hareketlilikleri sonrasında 7499TL fiyat etiketi karşımıza çıkmıştı ancak ön sipariş sonrasında fiyatın 9299TL olduğunu görüyoruz.
Xbox Series S Türkiye fiyatı
Xbox Series S konsolu ise biraz daha cebini düşünenleri hedefliyor. 4TFLOPS performans değeri ile 2K çözünürlükte oyunlara odaklanana Xbox Series S ayrıca disk sürücüsü olmadığı için tamamen dijital. Xbox Series S için 299$ fiyat mevcuttu ve ülkemizde de 4599TL seviyesinden satılacaktı. Ne var ki bu rakam a 5399TL seviyesine çıkmış. Konsollar 10 Kasım tarihinde piyasada olacak.
https://www.mediamarkt.com.tr/tr/product/_m%C4%B1crosoft-xbox-series-x-1tb-oyun-konsolu-siyah-1211841.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
8129 kez okundu.
58 kişi, toplam 63 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
xbox, xbox series x ve