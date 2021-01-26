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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koç Holding 35 bin çalışanı ile uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor

    Koç Holding uzaktan çalışma modelini 35 bin personel için kalıcı hale getirdi. Uzaktan çalışmanın kalıcı hale getirilmesiyle verimlilik sağlanacak.
    10 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koç Holding 35 bin çalışanı ile uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor
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    Koronavirüs nedeniyle pek çok şirket uzaktan çalışma modeline geçti. Uzaktan çalışma modeline pandemiden önce sıcak bakılmıyordu ancak görünen o ki şirketler bu çalışma modelini benimsedi. Koç Holding, 35 bin ofis çalışanının kalıcı olarak uzaktan çalışma modeline geçtiğini duyurdu.

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    Uzaktan/esnek çalışma modeli, geleceğin çalışma yöntemi olarak gösteriliyor. Pandemi döneminde edinilen tecrübeler ışığında Koç Holding şimdiden uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getirdi. Uzaktan çalışma sayesinde çalışanların yolda geçen zamanı ortadan kalkıyor. Ofisteki giderler azalıyor. Dileyen dilediği yerden çalışma keyfine sahip oluyor. Bu sayede personeller daha verimli çalışıyor.

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    Koç Holding’in 35 bin çalışan ile uzaktan çalışma modeline geçişi hakkında konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Bu dönemde elde edilen tecrübelerimiz ışığında, geleceğin esnek çalışma modellerine yönelik çalışmalarımızı olgunlaştırarak devreye alıyoruz. Uzaktan çalışma modeli 35 bin ofis çalışanı arkadaşımız için kalıcı bir uygulama haline geliyor. Uzaktan/esnek çalışma, çalışanların yolda geçen zamanlarını ortadan kaldırıyor. Ofis alanı, personel servisi kapasitesi gibi ihtiyaçlar azalıyor. Hem çalışan tatminini hem de verimliliği artıracak büyük bir potansiyel var." dedi.

    Dijital dönüşümden çekinmediklerini vurgulayan Çakıroğlu, “Her şeyden önce açık fikirlilikle dünyadaki gelişmeleri izliyoruz. Değişmekten korkmuyoruz; kendimize güveniyoruz. Pandemi sürecinde de teknoloji alt yapımız sayesinde hızla uzaktan çalışmaya geçebildik.” ifadelerini kullandı.



    https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/06medya-merkezi/bizden-haberler-dergisi/pdf/2020/bh-490.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Holk (Holk Holk) 14 sn. ( Mesaj Silindi )
    Tebrik ederim. İnsanları gün boyu büyük plazalarda, kapalı alanlarda tutmak yerine daha insancıl ve verimli sistem olmuş olur. Trafik derdini ise saymıyorum...
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    hanıncipsi 33 sn. ( Mesaj Silindi )
    Mesai saatlerine dikkat edilmezse çalışana daha fazla iş yükü olma riski var, yine de güzel karar umarım çoğalır.
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    B batkent (utku deniz) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    çok daha küçük ofisler ile çok daha az masraf edecekler. yıllardır neden bunu yapmadılar çözemedim. Çalışan evde olunca da mesai saati 8-17:00 yerine 8:00 -24:00 oluyor. bedavadan iki kat çalışma....
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