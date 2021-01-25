Covid-19'a rağmen patent başvuru sayısı arttı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) kaç patent başvurusu yapıldığını açıkladı. 2020’deki patent başvuru sayısı, koronavirüs pandemisine rağmen önceki yıla göre arttı.

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2020’de TÜRKPATENT’e 8 bin 200 yerli patent, 3 bin 577 yerli faydalı model başvuru, 41 bin 921 yerli tasarım başvurusu, 155 bin 913’ü yerli olmak üzere toplam 170 bin 590 marka başvurusu yapıldı. 2019'da TÜRKPATENT'e 8 bin 126 yerli patent ve 2 bin 906 yerli faydalı model başvurusu yapılırken, 119 bin 412'si yerli olmak üzere toplam 134 bin 353 marka başvurusu yapılmıştı.

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En fazla patent başvurusu yapan şirketler 557 başvuruyla Turkcell, 218 başvuruyla Arçelik ve 177 başvuruyla Mercedes-Benz Türk olarak açıklandı. Yerli başvuruların yüzde 10’u üniversiteler tarafından yapıldı.

Bakan Varank, 2020 Aralık'ta yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporuna göre, Türkiye'nin ulusal sınai mülkiyet başvurularında dünyada tasarımda 6, markada 8 ve patentte 14'üncü sırada yer aldığını, genel sıralamada ise 10'uncu olduğuna dikkati çekti. 2020'de yerli başvuru sayılarında bir önceki seneye göre patentte yüzde 1, faydalı modelde yüzde 23, markada yüzde 31 ve tasarımda yüzde 7'lik artış yaşandığını söyledi. Türkiye, 2011’den bu yana Avrupa’da en fazla marka başvurusu yapılan ülke konumunda.

https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber/salgin-patent-basvurularinin-hizini-kesemedi

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