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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Covid-19'a rağmen patent başvuru sayısı arttı

    2020 yılında TÜRKPATENT'e yapılan patent ve marka başvuru sayıları açıklandı. TÜRKPATENT'e başvuru sayısında geçen yıla göre artış gözlemlendi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) kaç patent başvurusu yapıldığını açıkladı. 2020’deki patent başvuru sayısı, koronavirüs pandemisine rağmen önceki yıla göre arttı.

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    2020’de TÜRKPATENT’e 8 bin 200 yerli patent, 3 bin 577 yerli faydalı model başvuru, 41 bin 921 yerli tasarım başvurusu, 155 bin 913’ü yerli olmak üzere toplam 170 bin 590 marka başvurusu yapıldı. 2019'da TÜRKPATENT'e 8 bin 126 yerli patent ve 2 bin 906 yerli faydalı model başvurusu yapılırken, 119 bin 412'si yerli olmak üzere toplam 134 bin 353 marka başvurusu yapılmıştı.

    Ayrıca Bkz. "LG, otomobiller için yeni nesil dijital anahtar geliştirdi"

    En fazla patent başvurusu yapan şirketler 557 başvuruyla Turkcell, 218 başvuruyla Arçelik ve 177 başvuruyla Mercedes-Benz Türk olarak açıklandı. Yerli başvuruların yüzde 10’u üniversiteler tarafından yapıldı.

    Bakan Varank, 2020 Aralık'ta yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporuna göre, Türkiye'nin ulusal sınai mülkiyet başvurularında dünyada tasarımda 6, markada 8 ve patentte 14'üncü sırada yer aldığını, genel sıralamada ise 10'uncu olduğuna dikkati çekti. 2020'de yerli başvuru sayılarında bir önceki seneye göre patentte yüzde 1, faydalı modelde yüzde 23, markada yüzde 31 ve tasarımda yüzde 7'lik artış yaşandığını söyledi. Türkiye, 2011’den bu yana Avrupa’da en fazla marka başvurusu yapılan ülke konumunda.



    https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber/salgin-patent-basvurularinin-hizini-kesemedi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xagdas (Çağdaş Y.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pandemide evde zaman geçirmekten aklımıza icat gelmiş olabilir.
    (Eğer kök sebep buysa, ArGe departmanları şirketlere devlet teşviği kazandırmaktan başka bir işe yaramıyor demektir)
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    WB 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tum ic ve dis engellemelere ragmen Avrupa’nin yeni yukselen yildizi Turkiye’m
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